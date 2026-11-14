ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 08:27 น.
ร่วมอาลัย ลูกสาวคนเก่ง ดาราดัง เสียกะทันหัน อีกแค่ 6 เดือนจะจบปริญญาโท

วงการบันเทิงอังกฤษร่วมอาลัย โบ เจสซัป ลูกสาวคนเก่งของนักแสดงดัง ลิซา แม็กซ์เวลล์ เสียชีวิตกะทันหันในวัยเพียง 27 ปี ระหว่างเรียนปริญญาโทด้านวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เหลือเวลาอีกเพียง 6 เดือนจะเรียนจบ

ข่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 แจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ โบ เจสซัป นักศึกษาปริญญาโทสาขาวารสารศาสตร์วัย 27 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของ ลิซา แม็กซ์เวลล์ (Lisa Maxwell) นักแสดงหญิงชื่อดังชาวอังกฤษจากซีรีส์เรื่อง The Bill และรายการ Loose Women

แถลงการณ์ของทางมหาวิทยาลัยเขียน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมถึงทุกคนที่รู้จักและรักเธอ โดยไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการเสียชีวิตแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของโบที่บันทึกไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่เคยตีพิมพ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงความมุ่งมั่นและตัวตนของเธอ

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สำหรับโบ เจสซัป เธอเหลือเวลาอีกเพียง 6 เดือนก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนพฤษภาคม 2570 ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดเธอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนด้านวารสารศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ว่าจุดเริ่มต้นมาจากการเรียนด้านมานุษยวิทยาสังคมและการเขียนบทละครเวทีที่สถาบันเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE) รวมถึงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

เธอยังสะท้อนมุมมองของการเติบโตมาในครอบครัวคนดังว่า การเป็นลูกสาวของนักแสดงโทรทัศน์ทำให้เธอเห็นช่องว่างระหว่างชีวิตจริงของผู้คนกับเรื่องราวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อ เธอเห็นทั้งพลังของงานข่าวที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เห็นว่าเรื่องราวเหล่านั้นอาจถูกบิดเบือนหรือลดทอนจนเจ้าของเรื่องไม่สามารถควบคุมได้ จึงเกิดความสนใจมาตั้งแต่วัยเด็กว่าใครคือคนที่มีสิทธิ์เล่าเรื่องราวของผู้คน และเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรื่องเหล่านั้นถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

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โบ เจสซัป เป็นหญิงสาวที่มีความสามารถรอบด้าน นอกจากความรักในงานละครเวทีจนเคยเขียนบทละครเรื่องแรกชื่อ The Sandbag สมัยเรียนที่เคมบริดจ์แล้ว เธอยังเคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกตั้งแต่ปี 2559 จากการก่อตั้งเว็บไซต์ SpecialName เพื่อช่วยพ่อแม่ชาวจีนตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้ลูกๆ จนสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองมากกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่อายุยังน้อย

ทั้งนี้ โบ เจสซัป เกิดเมื่อเดือนตุลาคม 2542 เป็นลูกสาวของ ลิซา แม็กซ์เวลล์ และ พอล เจสซัป ซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 โดยจนถึงขณะนี้ทางครอบครัวแม็กซ์เวลล์ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือเคลื่อนไหวต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 08:27 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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