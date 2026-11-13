หนิง ปณิตา ไม่แจ้งความ มูลนิธิองค์กรทำดี ลั่นทำบุญสำเร็จตั้งแต่วันที่ตั้งใจให้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 06:00 น.
หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ และ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในภาพประกบสองช่อง

ท่ามกลางกระแสร้อนแรงที่คนในวงการบันเทิงหลายรายซึ่งเคยร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีต่างทยอยออกมาเคลื่อนไหว ล่าสุดนักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวในมุมมองของตัวเอง

หนิงยอมรับตรงๆ ว่ารู้สึกผิดหวังอยู่บ้างไม่ต่างจากทุกคน แต่สำหรับส่วนตัวแล้วมองว่าการทำบุญได้เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจและสำเร็จสมบูรณ์ไปตั้งแต่วันที่ตัดสินใจบริจาคแล้ว จึงเลือกที่จะไม่เดินทางไปแจ้งความหรือดำเนินคดีใดๆ แม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาก็พร้อมน้อมรับฟังทั้งหมด แต่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อเรียกไปให้ข้อมูลตามขั้นตอนกฎหมาย ก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

นอกจากนี้ หนิงยังฝากข้อคิดเตือนสติสังคมว่าไม่อยากให้เรื่องนี้ทำให้ทุกคนเสื่อมศรัทธาในการทำความดี เพียงแต่ต้องเก็บไว้เป็นบทเรียนเพื่อเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบให้มากขึ้น เธอบอกว่า “จริงๆ ในเรื่องการทำบุญ หนิงไม่อยากให้ทุกคนเสื่อมศรัทธา เพราะถ้าเราทำแล้วเราตั้งใจดีที่จะทำ มันก็สำเร็จในวันนั้นที่เราตั้งใจดีที่จะทำแล้ว ส่วนคนที่รับไป เขาจะเอาไปทำอะไร เราไม่สามารถรู้ได้หรอก” ซึ่งในช่วงหลังมานี้ เธอก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการส่งความช่วยเหลือถึงมือผู้เดือดร้อนโดยตรงแบบไม่ผ่านตัวกลางแล้ว

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ขณะเดียวกัน หนิงยังได้เล่าถึงอีกมุมหนึ่งของ บุ๋ม ปนัดดา ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยรู้จักและสัมผัสมาว่า อีกฝ่ายเป็นพี่ที่น่ารักมาก ทุกครั้งที่เธอมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนใจแล้วเรื่องรู้ไปถึงหูอีกฝ่าย เธอไม่เคยไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยสักครั้ง ที่สำคัญตลอดเวลาที่รู้จักกันมา เธอไม่เคยเห็นอีกฝ่ายใช้ข้าวของฟุ่มเฟือย จึงแอบรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เห็นข่าวเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีอยู่ระหว่างการสอบสวน ปนัดดาถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2569 06:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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