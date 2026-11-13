ฉาวอีก! สื่อนอกแฉ “เจนเซน หวง” ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงาน Nvidia
รอยเตอร์สแฉ “เจนเซน หวง” อดีตซีอีโอ Nvidia ไม่ได้คบชู้แค่ 2 คน เผยอีกคนเป็นพนักงานของบริษัท หุ้นดิ่งกว่า 30% เซ่นข่าวฉาว
สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าววงใน 2 รายระบุว่า เจนเซน หวง วัย 63 ปี อดีตซีอีโอ Nvidia ที่เพิ่งก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพนักงานคนที่สอง การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังมีข่าวฉาวว่าผู้บริหารที่มีครอบครัวแล้วรายนี้คบชู้กับผู้หญิงอีกสองคน จนเป็นแรงกดดันที่บีบให้เขาต้องลาออก
ผู้หญิงสองคนในข่าวก่อนหน้าคือ อลิซ หวง ที่ทางการสหรัฐฯ สงสัยว่าเป็นสายลับจีน และ คิมเบอร์ลี พาวเวลล์ รองประธานฝ่ายดูแลสุขภาพของบริษัท ส่วนพนักงานคนที่สองนั้นรอยเตอร์ไม่ได้ระบุชื่อและยังติดต่อไม่ได้ ทั้งนี้ เจนเซน หวง ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับเรื่องชู้สาวเมื่อวันอาทิตย์ ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและบอร์ดบริหารต่างงดแสดงความคิดเห็นหรือติดต่อไม่ได้
ช่วงต้นเดือน คณะกรรมการบริหารร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกได้เปิดการสอบสวนว่าเขาตกเป็นเป้าหมายข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ ซึ่งตอนนั้นบอร์ดยังเชื่อมั่นในตัวเขา ทว่าแรงกดดันพุ่งทะลุขีดจำกัดหลังข่าวกับอลิซ หวง แพร่สะพัด ล่าสุดบอร์ดจึงแต่งตั้ง คอเลตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขึ้นนั่งรักษาการซีอีโอชั่วคราวระหว่างสรรหาคนใหม่จากทั้งในและนอกบริษัท
การลงจากตำแหน่งของเขาสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการ AI อย่างมาก เพราะเขาคือผู้บุกเบิกคนสำคัญ ที่ผ่านมา Nvidia ใช้ความแข็งแกร่งทางการเงินสนับสนุนบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งและห้องวิจัย AI ผ่านการจัดการทางการเงินที่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้การสั่งซื้อชิปของบริษัททำได้ง่ายและผลักดันเป้าหมายทางธุรกิจ
ข่าวอื้อฉาวครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำให้หุ้นของ Nvidia ร่วงลง 5.5 เปอร์เซ็นต์ท่ามกลางการซื้อขายที่หนาแน่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมูลค่าหุ้นของบริษัทได้ดิ่งลงไปแล้วกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ นับตั้งแต่พุ่งทะยานขึ้นไปแตะจุดสูงสุดเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม
ที่มา: Korea JoongAng Daily
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