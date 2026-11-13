เปิดปม “ไฮโซระย้า” ในคดีบุ๋ม ปนัดดา ปอศ.พบธุรกรรม ร้านจิวเวลรี่เชียงใหม่
ชื่อ “ไฮโซระย้า” หรือ ระย้า อิสริยยศวดี ถูกพูดถึงในคดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังตำรวจตรวจพบว่าร้านจิวเวลรี่ “ระย้า” ในจังหวัดเชียงใหม่ มีธุรกรรมกับทั้งบัญชีส่วนตัวของปนัดดาและบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจว่าเงินแต่ละรายการมาจากบัญชีใด และตรงกับหลักฐานซื้อขายเครื่องประดับชิ้นไหน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นพบธุรกรรมในช่วงปี 2567–2568 แต่ยังต้องตรวจเอกสารอย่างละเอียด โดยทางร้านได้ประสานว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนในสัปดาห์ถัดไป พร้อมนำรายละเอียดการซื้อขายแต่ละครั้งและใบรับรองเครื่องประดับมาให้ตรวจสอบ
ไฮโซระย้าคือใคร เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอย่างไร
อมรินทร์ทีวีรายงานว่า ระย้า อิสริยยศวดี ชื่อเดิม ระย้า เหลือหลาย เป็นนักธุรกิจจิวเวลรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนมีข่าวเรื่องธุรกรรม เพจมูลนิธิองค์กรทำดีเคยโพสต์ขอบคุณระย้าที่สนับสนุนน้ำดื่มและเสบียงสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน ข้อมูลนี้เป็นที่มาว่าทำไมชื่อของเธอจึงเคยปรากฏในกิจกรรมของมูลนิธิ ส่วนธุรกรรมที่ตำรวจเปิดเผยล่าสุดเป็นอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบจากเอกสารซื้อขายและรายการโอนเงิน
การตรวจสอบร้านเกิดขึ้นระหว่างที่ ปอศ. ตรวจเส้นทางการเงินและทรัพย์สินในคดีเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 พนักงานสอบสวนนำตัวปนัดดา ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิ ไปขอฝากขังต่อศาลอาญา หลังถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ คดียังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นที่ตำรวจต้องตรวจต่อคือ รายการโอนใดตรงกับการซื้อเครื่องประดับชิ้นใด และใช้เงินจากบัญชีไหน การพบธุรกรรมกับร้านยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าเครื่องประดับชิ้นใดซื้อด้วยเงินบริจาค และในการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ ตำรวจยังไม่ได้ระบุว่ามีการแจ้งข้อหาแก่ระย้าหรือทางร้าน
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