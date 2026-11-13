มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มทร.สุวรรณภูมิ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดรายชื่อ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2568
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการพิจารณาให้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อเชิดชูความรู้ ความสามารถ ผลงาน และคุณูปการที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เผยแพร่ข้อความแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยระบุว่าบุคคลเหล่านี้มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สำหรับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2568 ทั้ง 6 คน ประกอบด้วย
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธรรม
- พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกฤตยา
- นายบัณฑูร เหล่าสินชัย
- นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
- นายอรุณ เรืองเนตร
มหาวิทยาลัยระบุว่า การยกย่องผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน ถือเป็นเกียรติของสถาบันที่ได้เชิดชูบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
สำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557 ถึง 2566 ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งองคมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 2566
ทั้งนี้ มทร.สุวรรณภูมิ มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประยุทธ์” เป็นประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
- ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 วิจารณ์วัคซีนโควิด ชี้เป็นการพาดพิง “ประยุทธ์”
- สนธิญา ร้องสอบสวนกลาง จี้เตือน ไอซ์ รักชนก ปมเผยทรัพย์สิน ประยุทธ์ เกินจริง
ภาพและข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร