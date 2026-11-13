มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง ‘พล.อ.ประยุทธ์’ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:27 น.
มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง 'พล.อ.ประยุทธ์' รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มทร.สุวรรณภูมิ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดรายชื่อ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศยกย่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการพิจารณาให้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อเชิดชูความรู้ ความสามารถ ผลงาน และคุณูปการที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เผยแพร่ข้อความแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยระบุว่าบุคคลเหล่านี้มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

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สำหรับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2568 ทั้ง 6 คน ประกอบด้วย

  1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  2. นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธรรม
  3. พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกฤตยา
  4. นายบัณฑูร เหล่าสินชัย
  5. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
  6. นายอรุณ เรืองเนตร

มหาวิทยาลัยระบุว่า การยกย่องผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน ถือเป็นเกียรติของสถาบันที่ได้เชิดชูบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

สำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557 ถึง 2566 ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งองคมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ มทร.สุวรรณภูมิ มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีดังกล่าว

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ภาพและข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:27 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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