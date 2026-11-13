จำได้ไหม ทหารเฝ้าสุสานตวาดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:10 น.
จำได้ไหม ทหารเฝ้าสุสานตวาดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ
ภาพจาก : X/Secretary of War Pete Hegseth

เพนตากอนยกย่อง โธมัส อิเกลเซียส หลังเตือนคณะรัฐมนตรีให้สำรวมกิริยา แม้ผู้ถูกเตือนจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง

โธมัส อิเกลเซียส (Thomas Iglesias) ทหารสหรัฐฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าสุสานทหารนิรนาม และกลายเป็นที่รู้จักจากคลิปตะโกนเตือนคณะของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ให้รักษาความสงบ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ Joint Service Commendation Medal จาก พีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกตักเตือนเมื่อวันก่อน

พิธีมอบเหรียญจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ณ อาคารเพนตากอน หลังเฮกเซธเชิญคณะทหารจากกรมทหารราบที่ 3 ของกองทัพบกสหรัฐฯ หรือ The Old Guard ซึ่งเป็นหน่วยทหารเกียรติยศประจำสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน เข้าพบ ก่อนมอบเหรียญให้แก่อิเกลเซียส เพื่อยกย่องการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและเกียรติภูมิของสถานที่

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เหตุการณ์ที่นำไปสู่การมอบเหรียญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันทหารผ่านศึกสหรัฐฯ (Veterans Day) หลังพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิต ณ สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เข้าร่วมพิธี

ภายหลังพิธี เฮกเซธพร้อมภรรยา เจนนิเฟอร์ และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ยืนถ่ายภาพร่วมกันบริเวณขั้นบันไดใกล้สุสานทหารนิรนาม ก่อนมีเสียงพูดคุยและหัวเราะดังขึ้นระหว่างที่กลุ่มกำลังแยกย้าย

เพนตากอนยกย่อง โธมัส อิเกลเซียส
ภาพจาก : X/Secretary of War Pete Hegseth

ขณะนั้น อิเกลเซียส ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทหารเวรยามอยู่บริเวณอนุสรณ์สถาน หยุดเดินลาดตระเวน หันไปทางคณะของรัฐมนตรี และตะโกนด้วยเสียงดังว่า

“ผู้มาเยือนทุกคนต้องรักษาความสงบและแสดงความเคารพตลอดเวลา”

คำตักเตือนทำให้คณะเจ้าหน้าที่หยุดพูดคุย ก่อนที่อิเกลเซียสจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อและโซเชียลมีเดีย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการแสดงกิริยาภายในอนุสรณ์สถานทหารที่เสียชีวิตจากสงคราม

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ต่อมา ฌอน พาร์เนลล์ (Sean Parnell) โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ชี้แจงว่า ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตักเตือนทุกคนอย่างถูกต้องและสุภาพตามระเบียบของสถานที่ พร้อมยืนยันว่ารัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมให้ความเคารพต่อการเสียสละของทหารอเมริกันเสมอ

เพียงหนึ่งวันหลังเหตุการณ์ เฮกเซธจึงเชิญอิเกลเซียสและเพื่อนทหารจากหน่วย The Old Guard มายังเพนตากอน ก่อนติดเหรียญ Joint Service Commendation Medal บนเครื่องแบบของอิเกลเซียสด้วยตนเอง พร้อมจับมือแสดงความยินดี

รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ยังเผยแพร่ภาพพิธีมอบเหรียญผ่านบัญชี X ส่วนตัว พร้อมข้อความว่า

“เรารักทหาร เราให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ทำได้ดีมาก สเปเชียลลิสต์ จงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เหล่าผู้รักชาติ”

สำหรับเหรียญ Joint Service Commendation Medal เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ ที่มอบให้กำลังพลซึ่งมีผลงานหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม โดยอิเกลเซียสได้รับเหรียญจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนโดยเฉพาะ

สุสานทหารนิรนาม (Tomb of the Unknown Soldier) ตั้งอยู่ภายในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน เป็นสถานที่ฝังร่างทหารอเมริกันที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จากสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่

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หน่วย The Old Guard รับผิดชอบการรักษาการณ์บริเวณสุสานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 โดยมีทหารเฝ้าสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และมีหน้าที่ตักเตือนผู้มาเยือนที่ส่งเสียงดังหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อรักษาความสงบและความเคารพต่อผู้เสียชีวิต

การมอบเหรียญครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังอิเกลเซียสตักเตือนคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหม โดยเพนตากอนยืนยันว่าเป็นการยกย่องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างถูกต้อง แม้บุคคลที่ได้รับคำเตือนจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ก็ตาม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:10 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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