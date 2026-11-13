จำได้ไหม ทหารเฝ้าสุสานตวาดรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ
เพนตากอนยกย่อง โธมัส อิเกลเซียส หลังเตือนคณะรัฐมนตรีให้สำรวมกิริยา แม้ผู้ถูกเตือนจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง
โธมัส อิเกลเซียส (Thomas Iglesias) ทหารสหรัฐฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าสุสานทหารนิรนาม และกลายเป็นที่รู้จักจากคลิปตะโกนเตือนคณะของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ให้รักษาความสงบ ล่าสุดได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ Joint Service Commendation Medal จาก พีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกตักเตือนเมื่อวันก่อน
พิธีมอบเหรียญจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ณ อาคารเพนตากอน หลังเฮกเซธเชิญคณะทหารจากกรมทหารราบที่ 3 ของกองทัพบกสหรัฐฯ หรือ The Old Guard ซึ่งเป็นหน่วยทหารเกียรติยศประจำสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน เข้าพบ ก่อนมอบเหรียญให้แก่อิเกลเซียส เพื่อยกย่องการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและเกียรติภูมิของสถานที่
เหตุการณ์ที่นำไปสู่การมอบเหรียญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันทหารผ่านศึกสหรัฐฯ (Veterans Day) หลังพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิต ณ สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ เข้าร่วมพิธี
ภายหลังพิธี เฮกเซธพร้อมภรรยา เจนนิเฟอร์ และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ยืนถ่ายภาพร่วมกันบริเวณขั้นบันไดใกล้สุสานทหารนิรนาม ก่อนมีเสียงพูดคุยและหัวเราะดังขึ้นระหว่างที่กลุ่มกำลังแยกย้าย
ขณะนั้น อิเกลเซียส ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทหารเวรยามอยู่บริเวณอนุสรณ์สถาน หยุดเดินลาดตระเวน หันไปทางคณะของรัฐมนตรี และตะโกนด้วยเสียงดังว่า
“ผู้มาเยือนทุกคนต้องรักษาความสงบและแสดงความเคารพตลอดเวลา”
คำตักเตือนทำให้คณะเจ้าหน้าที่หยุดพูดคุย ก่อนที่อิเกลเซียสจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อและโซเชียลมีเดีย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการแสดงกิริยาภายในอนุสรณ์สถานทหารที่เสียชีวิตจากสงคราม
ต่อมา ฌอน พาร์เนลล์ (Sean Parnell) โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ชี้แจงว่า ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตักเตือนทุกคนอย่างถูกต้องและสุภาพตามระเบียบของสถานที่ พร้อมยืนยันว่ารัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมให้ความเคารพต่อการเสียสละของทหารอเมริกันเสมอ
เพียงหนึ่งวันหลังเหตุการณ์ เฮกเซธจึงเชิญอิเกลเซียสและเพื่อนทหารจากหน่วย The Old Guard มายังเพนตากอน ก่อนติดเหรียญ Joint Service Commendation Medal บนเครื่องแบบของอิเกลเซียสด้วยตนเอง พร้อมจับมือแสดงความยินดี
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ยังเผยแพร่ภาพพิธีมอบเหรียญผ่านบัญชี X ส่วนตัว พร้อมข้อความว่า
“เรารักทหาร เราให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ทำได้ดีมาก สเปเชียลลิสต์ จงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เหล่าผู้รักชาติ”
สำหรับเหรียญ Joint Service Commendation Medal เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ ที่มอบให้กำลังพลซึ่งมีผลงานหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม โดยอิเกลเซียสได้รับเหรียญจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนโดยเฉพาะ
สุสานทหารนิรนาม (Tomb of the Unknown Soldier) ตั้งอยู่ภายในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน เป็นสถานที่ฝังร่างทหารอเมริกันที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จากสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่
หน่วย The Old Guard รับผิดชอบการรักษาการณ์บริเวณสุสานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 โดยมีทหารเฝ้าสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และมีหน้าที่ตักเตือนผู้มาเยือนที่ส่งเสียงดังหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อรักษาความสงบและความเคารพต่อผู้เสียชีวิต
การมอบเหรียญครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังอิเกลเซียสตักเตือนคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหม โดยเพนตากอนยืนยันว่าเป็นการยกย่องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างถูกต้อง แม้บุคคลที่ได้รับคำเตือนจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ก็ตาม
We love soldiers.
We love standards.
Well done, Specialist.
Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026
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