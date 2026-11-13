วันแรก เปิดให้เยี่ยม “บุ๋ม ปนัดดา” เผยชื่อแม่-ลูกสาว บุคคลปริศนาอีก 1

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:08 น.
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ระหว่างถูกควบคุมตัว ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมวันแรก

“บุ๋ม ปนัดดา” ครบกำหนดกักโรค 5 วัน ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมวันที่ 13 พฤศจิกายน มีรายงานว่ายื่นไว้ 3 รายชื่อ เปิดเผยแล้ว 2 คน คือแม่และ “อันดามัน” ลูกสาว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันแรกที่ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังครบกำหนดกักโรค 5 วัน โดย วลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า มีการยื่นชื่อแม่และลูกสาวของปนัดดาเพื่อเข้าเยี่ยม

เว็บไซต์ทีนี่รายงานว่า มีรายชื่อยื่นขอเข้าเยี่ยมทั้งหมด 3 คน แต่เปิดเผยแล้วเพียง 2 คน ได้แก่ แม่ของบุ๋ม และ อันดามัน ลูกสาว ส่วนอีกหนึ่งรายยังไม่มีการเปิดเผยชื่อ ข้อมูลที่เผยแพร่ระบุถึงรายชื่อที่ยื่นไว้และกำหนดเปิดเยี่ยมวันแรก โดยยังไม่มีรายงานยืนยันว่าทั้งสามคนเข้าเยี่ยมแล้ว

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หลังพ้นช่วงกักโรค ทัณฑสถานหญิงกลางจะพิจารณาจำแนกแดนควบคุมอีกครั้ง ขณะที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ ระบุว่า ปนัดดาปรับตัวได้ดีขึ้น มีความเครียดอยู่บ้าง และบอกว่าคิดถึงลูกกับเป็นห่วงแม่

พนักงานสอบสวนนำตัวปนัดดา ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ไปขอฝากขังต่อศาลอาญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ในคดีเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิ โดยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ วันนั้นปนัดดาไม่ได้ยื่นขอปล่อยชั่วคราว ก่อนถูกส่งตัวไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง ทั้งนี้ การฝากขังเป็นขั้นตอนระหว่างดำเนินคดี ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าปนัดดามีความผิดตามข้อกล่าวหา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:08 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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