วันแรก เปิดให้เยี่ยม “บุ๋ม ปนัดดา” เผยชื่อแม่-ลูกสาว บุคคลปริศนาอีก 1
“บุ๋ม ปนัดดา” ครบกำหนดกักโรค 5 วัน ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมวันที่ 13 พฤศจิกายน มีรายงานว่ายื่นไว้ 3 รายชื่อ เปิดเผยแล้ว 2 คน คือแม่และ “อันดามัน” ลูกสาว
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันแรกที่ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังครบกำหนดกักโรค 5 วัน โดย วลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า มีการยื่นชื่อแม่และลูกสาวของปนัดดาเพื่อเข้าเยี่ยม
เว็บไซต์ทีนี่รายงานว่า มีรายชื่อยื่นขอเข้าเยี่ยมทั้งหมด 3 คน แต่เปิดเผยแล้วเพียง 2 คน ได้แก่ แม่ของบุ๋ม และ อันดามัน ลูกสาว ส่วนอีกหนึ่งรายยังไม่มีการเปิดเผยชื่อ ข้อมูลที่เผยแพร่ระบุถึงรายชื่อที่ยื่นไว้และกำหนดเปิดเยี่ยมวันแรก โดยยังไม่มีรายงานยืนยันว่าทั้งสามคนเข้าเยี่ยมแล้ว
หลังพ้นช่วงกักโรค ทัณฑสถานหญิงกลางจะพิจารณาจำแนกแดนควบคุมอีกครั้ง ขณะที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ ระบุว่า ปนัดดาปรับตัวได้ดีขึ้น มีความเครียดอยู่บ้าง และบอกว่าคิดถึงลูกกับเป็นห่วงแม่
พนักงานสอบสวนนำตัวปนัดดา ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ไปขอฝากขังต่อศาลอาญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ในคดีเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิ โดยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ วันนั้นปนัดดาไม่ได้ยื่นขอปล่อยชั่วคราว ก่อนถูกส่งตัวไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง ทั้งนี้ การฝากขังเป็นขั้นตอนระหว่างดำเนินคดี ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าปนัดดามีความผิดตามข้อกล่าวหา
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