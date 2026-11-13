เปิดยอดเงิน ‘เปิ้ล นาคร’ มูลนิธิไทยนาคา เผยมีแค่นี้ ยันโปร่งใส ไม่ใช่นักบุญทุนชาวบ้าน
เปิ้ล นาคร เปิดใจมูลนิธิไทยนาคาติดโผ 12 รายชื่อ ‘ทนายตั้ม’ ยื่นตรวจสอบ ยันโปร่งใสมีบัญชีเดียว เผยยอดเงินปัจจุบันมี 9.5 แสนบาท
จากกรณีการตรวจสอบความโปร่งใสของมูลนิธิต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา กระทั่งองค์กรคุ้มครองสิทธิสัตว์ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ล่าสุด เปิ้ล นาคร ศิลาชัย เปิดใจให้สัมภาษณ์แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มูลนิธิไทยนาคา หลังจากมีสื่อมวลชนหลายสำนักติดต่อขอสัมภาษณ์ ซึ่งในฐานะน้องใหม่ของวงการมูลนิธิ จึงขอเวลาดูแนวทางของรุ่นพี่ก่อนจนว่าถึงเวลาที่เหมาะสมจึงออกมาให้ความกระจ่าง
เปิ้ล นาคร เผยถึงความรู้สึกหลังทราบว่ามูลนิธิไทยนาคา ติด 1 ใน 12 รายชื่อที่ทนายตั้มเสนอให้ตรวจสอบว่า ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและขอขอบคุณทนายตั้มที่ให้เกียรติเลือก เปรียบเทียบสถานการณ์เหมือนอยู่ที่สนามบินแล้วมีผู้โดยสารขี้สงสัยช่วยสังเกตความผิดปกติ ส่วนตนเองและมูลนิธิก็พร้อมเดินเข้าเครื่องสแกน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รัฐและกระทรวงมหาดไทยเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในสนามบินที่มีหน้าที่ตรวจสอบ การถูกเลือกให้อยู่ในกลุ่มแรกทำให้รู้สึกสบายใจ หากตรวจเสร็จแล้วพบว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายก็จะได้หยิบกระเป๋าขึ้นเครื่องบินเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและภาคภูมิใจ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่คนทำงานรู้สึกเหมือนพระที่ต้องเดินก้มหน้าบิณฑบาตท่ามกลางสายตาเคลือบแคลง
เรื่องความโปร่งใสทางการเงินและการจดทะเบียน เปิ้ล นาคร ยืนยันว่า มูลนิธิไทยนาคาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องและเพิ่งเปิดดำเนินการมาได้เพียง 7 เดือนเท่านั้น
ส่วนบัญชีเงินบริจาคมีเพียงเล่มเดียวเป็นของมูลนิธิไทยนาคา มีเอกสารรายรับ-รายจ่ายเก็บไว้อย่างชัดเจนและพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยเข้าตรวจสอบได้ ส่วนยอดเงินในบัญชีจากที่เคยมีเงินบริจาคเข้ามาหลักแสนถึงหลัก 2-3 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือในบัญชีประมาณ 950,000 กว่าบาท
หากในอนาคตจำเป็นต้องปิดหรือยุติมูลนิธิ ตามระเบียบข้อบังคับได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่สภากาชาดไทย
เปิ้ล นาคร อธิบายขั้นตอนทางกฎหมายของมูลนิธิเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
1. การขอเปิดรับบริจาค : ดำเนินการยื่นขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามกฎข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว
2. เรื่องภาษี : โดยหลักการมูลนิธิได้รับการยกเว้นภาษีจากการบริจาค แต่หากมีการจำหน่ายสินค้า เช่น เสื้อผ้า เพื่อให้เกิดรายได้จะต้องเสียภาษี 2% จากยอดขาย ซึ่งทางมูลนิธิมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
3. การเป็นองค์กรลดหย่อนภาษี : การที่จะออกใบเสร็จเพื่อให้ผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น กฎหมายกำหนดว่าต้องทำบัญชีชี้แจงรายรับ-รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม ติดต่อกันให้ครบ 3 รอบ หากครบ 3 ปีจึงจะสามารถยื่นเรื่องขอเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ลดหย่อนภาษีได้
4. ความร่วมมือกับภาครัฐและการวางตัว : มูลนิธิขึ้นทะเบียนทีมจิตอาสากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และลงพื้นที่ร่วมกับทีม ปภ. รวมถึง มท.3 โดยยึดระเบียบห้ามข้องเกี่ยวกับการเมืองอย่างเด็ดขาด
ทางมูลนิธิไทยนาคามีกรอบวัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อ ได้แก่
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมทีมกู้ภัยทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ
2. ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ
3. พัฒนาศักยภาพงานกู้ภัยทุกรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัคร และโครงการหนูต้องรอด เป็นการฝึกเด็กให้เอาตัวรอดในภัยพิบัติ
4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ องค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการช่วยสัตว์ เช่น สุนัขและแมว เปิ้ล นาคร ระบุว่า หากพบเจอสัตว์กำลังจมน้ำต่อหน้าก็ต้องกระโดดลงไปช่วย แต่จะไม่นำมารักษาเองเนื่องจากไม่ใช่ความชำนาญ หลังจากช่วยขึ้นมาจากกิ่งไม้หรือหลังคาแล้ว จะส่งมอบต่อให้กับ เก๋ ชลลดา แห่งมูลนิธิ The Voice ไปดูแลรักษาต่อ
เปิ้ล นาคร ย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งมูลนิธิว่า ในอดีตที่ใช้ทุนส่วนตัวและทีมงานเพียงไม่กี่คนลงพื้นที่ สามารถแจกถุงยังชีพได้เพียง 100-200 ถุง ช่วยเหลือคนได้ในหลักร้อยคนก็หมดแรง แต่เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ทำให้มีกำลังและเครือข่ายช่วยผู้ประสบอุทกภัยได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นคน ในพื้นที่ภาคกลาง เช่น ฉะเชิงเทรา, แปดริ้ว, ปราจีนบุรี และกรุงเทพฯ
ส่วนรูปแบบการเปิดรับบริจาคนั้น ไม่ได้ใช้วิธีเปิด-ปิดบัญชีเป็นรายโปรเจกต์ เนื่องจากมีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าบางท่านตั้งระบบโอนเงินทำบุญอัตโนมัติวันละ 5 บาท, 10 บาท, 15 บาท หรือ 20 บาท เข้ามาทุกวัน หากปิดบัญชีบ่อยครั้งจะกระทบต่อจิตศรัทธาดังกล่าวจึงเปิดบัญชีต่อเนื่องไว้
ตนยอมรับว่า คนรอบข้างอย่าง จูน (ภรรยา), ลูก รวมถึงลูกศิษย์ ต่างเป็นห่วงและเคยบอกให้ถอยหรือเลิกทำมูลนิธิ แต่เมื่อตนได้ประชุมพูดคุยกับทีมงานครูฝึกและอาสากู้ภัย ทุกคนยืนยันว่าเลิกไม่ได้ เพราะหากเลิกทำประชาชนที่รอความช่วยเหลืออยู่จะทำอย่างไร ตนถือว่าทีมงานเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ
พร้อมกันนี้ ได้เปรียบเทียบความรู้สึกของสังคมว่า ตอนนี้ทั้ง 12 มูลนิธิเหมือนถูกพาไปยืนรวมกันอยู่กลางสนาม โดยที่ทุกคนมีก้อนหินในมือและพร้อมจะปาใส่ แต่ตนเข้าใจและไม่โกรธประชาชน เพราะประชาชนเปรียบเหมือนผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดศรัทธาและเกลียดผู้ชายไปหมด สิ่งที่จะเรียกศรัทธากลับคืนมาได้มีเพียงการกระทำเท่านั้น
“เวลาทำธุรกิจ สิ่งที่ได้คือกำไรที่เป็นเงิน แต่เวลาทำมูลนิธิช่วยเหลือคน กำไรของเราคือความสุข และเป็นการตอบแทนฟ้าที่ทำให้ครอบครัวเรามีชีวิตที่ไม่เดือดร้อน
ส่วนคำว่า ‘นักบุญทุนชาวบ้าน’ พวกเราไม่ใช่ทั้งนักบุญหรือพระเอก แต่พวกเราคือ ‘กรรมกรบุญ’ ที่คอยแบกกระสอบข้าวสารของผู้ใจบุญข้ามสะพานไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัย ผู้ที่ควรได้รับการยกย่องคือผู้บริจาค ไม่ใช่พวกเรา”
เปิ้ล นาคร กล่าวด้วยว่า เวลาลงพื้นที่ช่วยเหลือตนไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะเมื่อเห็นชาวบ้านต้องนอนกอดศพพ่อแม่ อยู่กับงูและตะขาบในความมืด 3 วัน 3 คืน ความเหนื่อยล้าของเขาเทียบไม่ได้เลย พร้อมเชิญชวนผู้ที่ตั้งคำถามให้มาร่วมลงพื้นที่ นั่งเรือ นั่งเจ็ทสกี ลุยน้ำท่วมด้วยกันสักครั้ง และนึกถึงคำสอนตอนตนบวชที่เนปาลว่า พระมีหน้าที่สวดมนต์ ส่วนมูลนิธิก็มีหน้าที่ช่วยคนต่อไป
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