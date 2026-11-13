เปิดยอดเงิน ‘เปิ้ล นาคร’ มูลนิธิไทยนาคา เผยมีแค่นี้ ยันโปร่งใส ไม่ใช่นักบุญทุนชาวบ้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:49 น.
เปิ้ล นาคร เผยมูลนิธิไทยนาคามีเงิน 950000 บาท

เปิ้ล นาคร เปิดใจมูลนิธิไทยนาคาติดโผ 12 รายชื่อ ‘ทนายตั้ม’ ยื่นตรวจสอบ ยันโปร่งใสมีบัญชีเดียว เผยยอดเงินปัจจุบันมี 9.5 แสนบาท

จากกรณีการตรวจสอบความโปร่งใสของมูลนิธิต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา กระทั่งองค์กรคุ้มครองสิทธิสัตว์ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ล่าสุด เปิ้ล นาคร ศิลาชัย เปิดใจให้สัมภาษณ์แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มูลนิธิไทยนาคา หลังจากมีสื่อมวลชนหลายสำนักติดต่อขอสัมภาษณ์ ซึ่งในฐานะน้องใหม่ของวงการมูลนิธิ จึงขอเวลาดูแนวทางของรุ่นพี่ก่อนจนว่าถึงเวลาที่เหมาะสมจึงออกมาให้ความกระจ่าง

เปิ้ล นาคร เผยถึงความรู้สึกหลังทราบว่ามูลนิธิไทยนาคา ติด 1 ใน 12 รายชื่อที่ทนายตั้มเสนอให้ตรวจสอบว่า ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและขอขอบคุณทนายตั้มที่ให้เกียรติเลือก เปรียบเทียบสถานการณ์เหมือนอยู่ที่สนามบินแล้วมีผู้โดยสารขี้สงสัยช่วยสังเกตความผิดปกติ ส่วนตนเองและมูลนิธิก็พร้อมเดินเข้าเครื่องสแกน

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ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รัฐและกระทรวงมหาดไทยเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในสนามบินที่มีหน้าที่ตรวจสอบ การถูกเลือกให้อยู่ในกลุ่มแรกทำให้รู้สึกสบายใจ หากตรวจเสร็จแล้วพบว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายก็จะได้หยิบกระเป๋าขึ้นเครื่องบินเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและภาคภูมิใจ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่คนทำงานรู้สึกเหมือนพระที่ต้องเดินก้มหน้าบิณฑบาตท่ามกลางสายตาเคลือบแคลง

เรื่องความโปร่งใสทางการเงินและการจดทะเบียน เปิ้ล นาคร ยืนยันว่า มูลนิธิไทยนาคาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องและเพิ่งเปิดดำเนินการมาได้เพียง 7 เดือนเท่านั้น

ส่วนบัญชีเงินบริจาคมีเพียงเล่มเดียวเป็นของมูลนิธิไทยนาคา มีเอกสารรายรับ-รายจ่ายเก็บไว้อย่างชัดเจนและพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยเข้าตรวจสอบได้ ส่วนยอดเงินในบัญชีจากที่เคยมีเงินบริจาคเข้ามาหลักแสนถึงหลัก 2-3 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือในบัญชีประมาณ 950,000 กว่าบาท

หากในอนาคตจำเป็นต้องปิดหรือยุติมูลนิธิ ตามระเบียบข้อบังคับได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่สภากาชาดไทย

เปิ้ล นาคร อธิบายขั้นตอนทางกฎหมายของมูลนิธิเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

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1. การขอเปิดรับบริจาค : ดำเนินการยื่นขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามกฎข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว

2. เรื่องภาษี : โดยหลักการมูลนิธิได้รับการยกเว้นภาษีจากการบริจาค แต่หากมีการจำหน่ายสินค้า เช่น เสื้อผ้า เพื่อให้เกิดรายได้จะต้องเสียภาษี 2% จากยอดขาย ซึ่งทางมูลนิธิมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

3. การเป็นองค์กรลดหย่อนภาษี : การที่จะออกใบเสร็จเพื่อให้ผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น กฎหมายกำหนดว่าต้องทำบัญชีชี้แจงรายรับ-รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม ติดต่อกันให้ครบ 3 รอบ หากครบ 3 ปีจึงจะสามารถยื่นเรื่องขอเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ลดหย่อนภาษีได้

4. ความร่วมมือกับภาครัฐและการวางตัว : มูลนิธิขึ้นทะเบียนทีมจิตอาสากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และลงพื้นที่ร่วมกับทีม ปภ. รวมถึง มท.3 โดยยึดระเบียบห้ามข้องเกี่ยวกับการเมืองอย่างเด็ดขาด

ทางมูลนิธิไทยนาคามีกรอบวัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อ ได้แก่

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1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมทีมกู้ภัยทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ

2. ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

3. พัฒนาศักยภาพงานกู้ภัยทุกรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัคร และโครงการหนูต้องรอด เป็นการฝึกเด็กให้เอาตัวรอดในภัยพิบัติ

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4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ องค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการช่วยสัตว์ เช่น สุนัขและแมว เปิ้ล นาคร ระบุว่า หากพบเจอสัตว์กำลังจมน้ำต่อหน้าก็ต้องกระโดดลงไปช่วย แต่จะไม่นำมารักษาเองเนื่องจากไม่ใช่ความชำนาญ หลังจากช่วยขึ้นมาจากกิ่งไม้หรือหลังคาแล้ว จะส่งมอบต่อให้กับ เก๋ ชลลดา แห่งมูลนิธิ The Voice ไปดูแลรักษาต่อ

เปิ้ล นาคร
ภาพจาก Facebook : Ple Nakorn

เปิ้ล นาคร ย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งมูลนิธิว่า ในอดีตที่ใช้ทุนส่วนตัวและทีมงานเพียงไม่กี่คนลงพื้นที่ สามารถแจกถุงยังชีพได้เพียง 100-200 ถุง ช่วยเหลือคนได้ในหลักร้อยคนก็หมดแรง แต่เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ทำให้มีกำลังและเครือข่ายช่วยผู้ประสบอุทกภัยได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นคน ในพื้นที่ภาคกลาง เช่น ฉะเชิงเทรา, แปดริ้ว, ปราจีนบุรี และกรุงเทพฯ

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ส่วนรูปแบบการเปิดรับบริจาคนั้น ไม่ได้ใช้วิธีเปิด-ปิดบัญชีเป็นรายโปรเจกต์ เนื่องจากมีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าบางท่านตั้งระบบโอนเงินทำบุญอัตโนมัติวันละ 5 บาท, 10 บาท, 15 บาท หรือ 20 บาท เข้ามาทุกวัน หากปิดบัญชีบ่อยครั้งจะกระทบต่อจิตศรัทธาดังกล่าวจึงเปิดบัญชีต่อเนื่องไว้

ตนยอมรับว่า คนรอบข้างอย่าง จูน (ภรรยา), ลูก รวมถึงลูกศิษย์ ต่างเป็นห่วงและเคยบอกให้ถอยหรือเลิกทำมูลนิธิ แต่เมื่อตนได้ประชุมพูดคุยกับทีมงานครูฝึกและอาสากู้ภัย ทุกคนยืนยันว่าเลิกไม่ได้ เพราะหากเลิกทำประชาชนที่รอความช่วยเหลืออยู่จะทำอย่างไร ตนถือว่าทีมงานเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ

พร้อมกันนี้ ได้เปรียบเทียบความรู้สึกของสังคมว่า ตอนนี้ทั้ง 12 มูลนิธิเหมือนถูกพาไปยืนรวมกันอยู่กลางสนาม โดยที่ทุกคนมีก้อนหินในมือและพร้อมจะปาใส่ แต่ตนเข้าใจและไม่โกรธประชาชน เพราะประชาชนเปรียบเหมือนผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดศรัทธาและเกลียดผู้ชายไปหมด สิ่งที่จะเรียกศรัทธากลับคืนมาได้มีเพียงการกระทำเท่านั้น

“เวลาทำธุรกิจ สิ่งที่ได้คือกำไรที่เป็นเงิน แต่เวลาทำมูลนิธิช่วยเหลือคน กำไรของเราคือความสุข และเป็นการตอบแทนฟ้าที่ทำให้ครอบครัวเรามีชีวิตที่ไม่เดือดร้อน

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ส่วนคำว่า ‘นักบุญทุนชาวบ้าน’ พวกเราไม่ใช่ทั้งนักบุญหรือพระเอก แต่พวกเราคือ ‘กรรมกรบุญ’ ที่คอยแบกกระสอบข้าวสารของผู้ใจบุญข้ามสะพานไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัย ผู้ที่ควรได้รับการยกย่องคือผู้บริจาค ไม่ใช่พวกเรา”

เปิ้ล นาคร กล่าวด้วยว่า เวลาลงพื้นที่ช่วยเหลือตนไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะเมื่อเห็นชาวบ้านต้องนอนกอดศพพ่อแม่ อยู่กับงูและตะขาบในความมืด 3 วัน 3 คืน ความเหนื่อยล้าของเขาเทียบไม่ได้เลย พร้อมเชิญชวนผู้ที่ตั้งคำถามให้มาร่วมลงพื้นที่ นั่งเรือ นั่งเจ็ทสกี ลุยน้ำท่วมด้วยกันสักครั้ง และนึกถึงคำสอนตอนตนบวชที่เนปาลว่า พระมีหน้าที่สวดมนต์ ส่วนมูลนิธิก็มีหน้าที่ช่วยคนต่อไป

เปิ้ล นาคร
ภาพจาก Facebook : Ple Nakorn

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 10:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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