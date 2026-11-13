ยังแต่งตั้งไม่ได้! มีผู้ยื่นคัดค้านผลเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม กกต. เร่งสอบใน 30 วัน
ยังแต่งตั้งไม่ได้! สปส. เผยมีผู้ยื่นคัดค้านผลเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 14 คน ทั้งฝั่งนายจ้าง-ผู้ประกันตน กกต. เร่งสอบใน 30 วัน
13 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน (กกต.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ 7 อันดับ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569
โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ใช้สิทธิแล้ว ยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือเกี่ยวกับบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศผล ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านตามระเบียบฯ ซึ่ง กกต. จะพิจารณาคำคัดค้านตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน
โดยภายหลัง กกต. มีคำวินิจฉัย จะดำเนินการในขั้นตอนการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการตามผลการพิจารณา หาก กกต. มีคำวินิจฉัยยกคำร้องคัดค้าน สำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายนายจ้าง 7 คน และฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
แต่หาก กกต. มีคำวินิจฉัยเพิกถอนรายชื่อ จะดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งใหม่ โดยเลื่อนผู้สมัครในลำดับสำรองขึ้นมาแทน ก่อนสำนักงานประกันสังคมเสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งฝ่ายละ 7 คน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยการเปิดโอกาสให้ยื่นคำคัดค้านเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่าย มิได้เป็นการดำเนินการเพื่อให้กระบวนการแต่งตั้งล่าช้าแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปโดยเร็วภายหลังผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามกฎหมายครบถ้วน
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