“ชายต๊อง” ดาราหนังโป๊ดัง ฝากข้อความจากในคุก เขียนจดหมายมาคุยได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:54 น.
“ชายต๊อง” ดาราหนังโป๊ดัง ฝากข้อความจากในคุก เขียนจดหมายมาคุยได้

บัญชีเฟซบุ๊ก Chaitong Yingpeant เผยข้อความที่ “ชายต๊อง” ฝากถึงผู้ติดตาม พร้อมแจ้งที่อยู่ส่งจดหมายถึงเรือนจำอำเภอธัญบุรี หลังครอบครัวเคยเปิดเผยเรื่องโทษจำคุก 6 ปี

บัญชีเฟซบุ๊ก Chaitong Yingpeant โพสต์ข้อความระบุว่า “ชายต้องอ่านทุกข้อความ” พร้อมฝากบอกผู้ติดตามว่าสามารถเขียนจดหมายมาคุยได้ โดยแจ้งชื่อผู้รับและที่อยู่เรือนจำอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นเรือนจำที่ครอบครัวเคยระบุว่า บอส หรือ “ชายต๊อง” ถูกส่งตัวไปเมื่อปี 2568

“ชายต๊อง” ดาราหนังโป๊ดัง ฝากข้อความจากในคุก เขียนจดหมายมาคุยได้

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“ชายต๊อง หญิงเพี้ยน” คือใคร ทำไมถึงเป็นข่าว

“ชายต๊อง หญิงเพี้ยน” เป็นชื่อบัญชีที่คู่รักชาวไทยใช้ทำคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ ฝ่ายชายใช้ชื่อว่า “ชายต๊อง” ส่วนฝ่ายหญิงใช้ชื่อว่า “หญิงเพี้ยน” ทั้งคู่เป็นที่รู้จักจากผลงานบนแพลตฟอร์มอย่าง Pornhub และ OnlyFans ต่อมามีรายงานว่าทั้งคู่เลิกรากัน และฝ่ายชายยังทำคอนเทนต์ต่อในชื่อ “ชายต๊อง”

ชื่อของเขากลายเป็นข่าวในเดือน มกราคม 2567 เมื่อตำรวจไซเบอร์และชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าจับกุมบอสที่บ้านพักย่านทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในคดีที่มีข้อกล่าวหาว่าเขาถ่ายและเผยแพร่คลิปทางเพศที่มีเด็กหญิงอายุ 16 ปีทางออนไลน์ หลังได้รับการประกันตัว บอสชี้แจงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเขาเข้าใจว่าอีกฝ่ายอายุ 20 ปี และยอมรับว่าตรวจสอบอายุไม่รอบคอบ ข่าวการจับกุมครั้งนั้นระบุถึงบอส ส่วนชื่อ “หญิงเพี้ยน” เป็นชื่อของอดีตคู่รักที่เคยทำคอนเทนต์ร่วมกัน

ต่อมาในเดือน กันยายน 2568 ผู้โพสต์ที่ระบุว่าเป็นแม่ของบอสเปิดเผยผ่านเพจว่า เขาถูกจำคุก 6 ปี และถูกส่งตัวไปยังเรือนจำอำเภอธัญบุรี โดยขณะนั้นครอบครัวระบุว่าอยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ โพสต์เรื่องจดหมายครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวถึงผู้ติดตามหลังการเปิดเผยครั้งนั้น และไม่ได้ระบุผลอุทธรณ์หรือความคืบหน้าของคดี

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ส่งจดหมายถึง “ชายต๊อง” ได้ที่ไหน

ผู้โพสต์ระบุให้จ่าหน้าซองตามข้อมูลดังนี้

นายธนพณ เชี่ยวสุทธิ (แดน 1)
เรือนจำอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110

ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ตรงกับข้อมูลของเรือนจำอำเภอธัญบุรี ผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการส่งจดหมายติดต่อเรือนจำได้ที่ 02-577-1250

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:54 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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