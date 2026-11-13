SS United States จมแล้ว ปิดตำนาน เรือโดยสารยาวกว่าไททานิค เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก
SS United States จมแล้ว เรือโดยสาร ยาว 302 เมตร เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก กลายเป็นแนวปะการังเทียมใหญ่ที่สุดในโลก นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดา เตรียมเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและจุดดำน้ำ
SS United States เรือเดินสมุทรที่เคยทำสถิติความเร็วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ถูกจมลงสู่อ่าวเม็กซิโกตามแผนเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายนตามเวลาไทย หลังใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าตัวเรือจะจมหายไปจากผิวน้ำ
จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากพื้นที่ เดสติน–ฟอร์ตวอลตันบีช รัฐฟลอริดา ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 22 ไมล์ทะเล หรือ 41 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่เทศมณฑลโอคาลูซายืนยันในเช้าวันถัดมาว่า ภาพโซนาร์และการตรวจด้วยยานใต้น้ำบังคับจากระยะไกลพบว่าตัวเรือ ตั้งตรงอยู่บนพื้นทะเลตามแผน แม้จะเอียงไปด้านหนึ่งในช่วงท้ายของการจม
ด้วยความยาว 990 ฟุต หรือประมาณ 302 เมตร ตัวเรือกลายเป็นแนวปะการังเทียมจากเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก แซงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Oriskany ซึ่งถูกจมเป็นแนวปะการังเทียมนอกชายฝั่งฟลอริดาเมื่อปี 2549 โครงการมูลค่าประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเป้าหมายให้ซากเรือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและดึงดูดนักดำน้ำกับนักตกปลา ส่วนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจะค่อย ๆ เข้ามาอาศัยตามตัวเรือเมื่อเวลาผ่านไป
ก่อนลงไปอยู่ก้นทะเล SS United States เคยเป็นเรือโดยสารที่ยาวกว่าไททานิก ทำสถิติความเร็วในการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่เที่ยวปฐมฤกษ์ในปี 2495 ตลอดช่วงให้บริการ เรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาแล้วกว่า 800 ครั้ง
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