SS United States จมแล้ว ปิดตำนาน เรือโดยสารยาวกว่าไททานิค เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:41 น.
SS United States จมแล้ว ปิดตำนาน เรือโดยสารยาวกว่าไททานิค เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก
A tugboat pulls away as they prepare to open the valves to sink the S.S. United States in the Gulf of Mexico off the coast of Florida, to create the world's largest artificial reef Wednesday, Nov. 11, 2026. (AP Photo/Gerald Herbert)

SS United States จมแล้ว เรือโดยสาร ยาว 302 เมตร เจ้าของสถิติข้ามแอตแลนติก กลายเป็นแนวปะการังเทียมใหญ่ที่สุดในโลก นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดา เตรียมเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและจุดดำน้ำ

SS United States เรือเดินสมุทรที่เคยทำสถิติความเร็วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ถูกจมลงสู่อ่าวเม็กซิโกตามแผนเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายนตามเวลาไทย หลังใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าตัวเรือจะจมหายไปจากผิวน้ำ

จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากพื้นที่ เดสติน–ฟอร์ตวอลตันบีช รัฐฟลอริดา ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 22 ไมล์ทะเล หรือ 41 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่เทศมณฑลโอคาลูซายืนยันในเช้าวันถัดมาว่า ภาพโซนาร์และการตรวจด้วยยานใต้น้ำบังคับจากระยะไกลพบว่าตัวเรือ ตั้งตรงอยู่บนพื้นทะเลตามแผน แม้จะเอียงไปด้านหนึ่งในช่วงท้ายของการจม

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ด้วยความยาว 990 ฟุต หรือประมาณ 302 เมตร ตัวเรือกลายเป็นแนวปะการังเทียมจากเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก แซงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Oriskany ซึ่งถูกจมเป็นแนวปะการังเทียมนอกชายฝั่งฟลอริดาเมื่อปี 2549 โครงการมูลค่าประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเป้าหมายให้ซากเรือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและดึงดูดนักดำน้ำกับนักตกปลา ส่วนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจะค่อย ๆ เข้ามาอาศัยตามตัวเรือเมื่อเวลาผ่านไป

ก่อนลงไปอยู่ก้นทะเล SS United States เคยเป็นเรือโดยสารที่ยาวกว่าไททานิก ทำสถิติความเร็วในการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่เที่ยวปฐมฤกษ์ในปี 2495 ตลอดช่วงให้บริการ เรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาแล้วกว่า 800 ครั้ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:41 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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