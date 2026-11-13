กบ ธนสร เล่านาทีเสียงหาย ขณะอ่านข่าวในพระราชสำนัก รู้สาเหตุแห่ส่งกำลังใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:49 น.
กบ ธนสร ผู้ประกาศช่อง 3 เสียงหายขณะอ่านข่าวพระราชสำนัก

‘กบ ธนสร’ ผู้ประกาศช่อง 3 แจงสาเหตุเสียงหายขณะอ่านข่าวในพระราชสำนัก เพราะสำลักน้ำลายจนต้องกลั้นไอ กล่าวขอโทษผู้ชมและขอบคุณที่เป็นห่วง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ผู้ชมรายการข่าวช่อง 3 ต่างเป็นห่วงหลัง กบ ธนสร อมาตยกุล ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเสียงขาดหายกะทันหันขณะกำลังอ่านข่าวในพระราชสำนักช่วงท้ายรายการ หลายคนสงสัยว่าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับร่างกายหรือไม่

ล่าสุด กบ ธนสร โพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กบ ธนสร อมาตยกุล อธิบายว่า มีคนส่งข้อความมาถามไถ่หลังไมค์จำนวนมากว่าป่วยหรือเกิดอะไรขึ้น สาเหตุที่แท้จริงคือเกิดอาการสำลักน้ำลายในจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมาเพื่อโปรยหัวข่าวสุดท้าย เมื่ออ้าปากสูดลมหายใจเพื่อพูดคำแรกก็เกิดอาการดังกล่าวทันที

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เมื่อเกิดการสำลักน้ำลาย ร่างกายจะตอบสนองด้วยการไอออกมาโดยอัตโนมัติ แต่ด้วยสถานการณ์ที่อยู่หน้ากล้อง เธอประเมินว่าการไอออกมากลางรายการดูไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจกลั้นไอไว้แบบสุดความสามารถ และพยายามฝืนอ่านข่าวต่อให้จบประโยค ภาพที่ออกอากาศไปจึงกลายเป็นอาการเสียงหาย ผู้ประกาศข่าวสาวยังได้กล่าวขออภัยผู้ชม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นห่วง พร้อมทิ้งท้ายข้อความด้วยแฮชแท็ก “#สำลักน้ำลาย”

“สวัสดีค่ะ เนื่องจากเมื่อวานมีหลายท่านถามหลังไมค์มากันเยอะว่า กบเป็นอะไร ไม่สบายรึเปล่า ดูข่าวในพระราชสำนัก ในช่วงข่าวสุดท้ายตอนโปรยหัวทำไมเสียงหาย เสียงไม่มี ป่วยหรอ ไม่สบายเป็นอะไร

วันนี้ขออนุญาตชี้แจงนะคะ.. เมื่อวานตอนเงยหน้าขึ้นมาโปรยหัวข่าวสุดท้าย พออ้าปากหายใจเข้ากำลังจะพูดคำแรก เกิดการสำลักน้ำลายค่ะ แล้วพอสำลักน้ำลายแล้วร่างกายมันต้องไอออกมาโดยอัตโนมัติ แต่เนื่องจากอยู่หน้ากล้อง กบไม่อยากไอออกมา มันจะดูไม่เหมาะ เลยกลั้นไว้แบบสุดความสามารถและพยายามพูดต่อให้จบประโยคก็เลยออกมาอย่างที่เห็นค่ะ ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะ และขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วง ขอบพระคุณที่ติดตามดูข่าวในพระราชสำนักช่อง 3 นะคะ #สำลักน้ำลาย”

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กบ ธนสร แจงสาเหตุเสียงหายขณะข่าวในพระราชสำนัก
ภาพจาก Facebook : กบ ธนสร อมาตยกุล

หลังจากเธออกมาชี้แจง เพื่อนร่วมงานและแฟนข่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่ชื่นชมสปิริตและความเป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่ทั้งที่เขอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อาทิ

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“น้องเก่งมาก แก้ไขสถานการณ์ได้ดี ซึ่งทำยากมากในสภาวะอย่างนั้น”

“เมื่อวานพี่ลุ้นแทบตาย เข้าใจเลยน้องอาการนี้”

“The show must go on การประกาศข่าวต้องดำเนินการต่อไป เก่งมากครับ”

“เมื่อวานดูอยู่ ก็ว่าเสียงเหมือนคนอยากจะไอ แต่คุณกบสปิริตดีมาก แก้ไขสถานการณ์ดีมากเลยค่ะ”

โซเชียลให้กำลังใจ &apos;กบ ธนสร&apos; ผู้ประกาศช่อง 3 แจงเหตุเสียงหายกลางรายการ
ภาพจาก Facebook : กบ ธนสร อมาตยกุล
กบ ธนสร ผู้ประกาศข่าว
ภาพจาก Facebook : กบ ธนสร อมาตยกุล
กบ ธนสร ผู้ประกาศข่าว-2
ภาพจาก Facebook : กบ ธนสร อมาตยกุล

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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