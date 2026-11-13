นศ.สุดทน เจ้าของหอพัก ขอแบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,000 อ้างซ่อมห้อง ขู่ไม่จ่ายไล่ออก
นักศึกษาสุดทน เจ้าของหอพัก จ.ฉะเชิงเทรา ขอแบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,000 บาท อ้างซ่อมห้อง ขู่ไม่จ่ายไล่ออก ผู้ดูแลโต้ไม่ได้บังคับ อ้างเอาไปซื้อตู้เตียงใหม่
กลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่อนักศึกษาที่เช่าหอพักในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน 9,000 บาท ออกมาร้องเรียนว่าถูกเจ้าของหอพักเรียกเก็บเงินส่วนแบ่ง 4,000 บาทต่อห้อง อ้างว่าจะนำไปซ่อมแซมความเสียหาย พร้อมขู่ว่าหากไม่ยอมจ่ายจะให้ออกจากหอพัก
พ.ต.ท.เอนก ศิลมั่น สารวัตรสอบสวน สภ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งความจากนายธีรภัทร์ อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กรณีถูกเจ้าของหอพักเรียกเก็บเงินส่วนแบ่งเยียวยาน้ำท่วม หลังนักศึกษาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 9,000 บาท แต่เจ้าของหอพักกลับเดินไล่เคาะประตูห้องเพื่อขอแบ่งเงินจำนวน 4,000 บาท
นายธีรภัทร์เล่าว่า หอพักในเขตติดต่อมหาวิทยาลัยประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2569 เมื่อรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา ผู้ดูแลหอพักได้สั่งให้ผู้เช่าโอนเงิน 4,000 บาท อ้างว่าเป็นค่าบำรุงรักษา พร้อมขู่ด้วยเงื่อนไขว่าหากใครไม่ยินยอมแบ่งเงินให้คืนห้องและย้ายออกไป ทำให้นักศึกษาหลายคนหวาดกลัวและจำยอมโอนเงินให้
นักศึกษามองว่าการกระทำนี้ไม่ยุติธรรม เพราะหอพักมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐต่างหากอยู่แล้ว เพื่อนนักศึกษาหลายรายพักอาศัยมา 2-3 ปี ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพราะไม่มีที่พักแห่งใหม่รองรับ จึงไม่กล้าปฏิเสธการเรียกเก็บเงินครั้งนี้แม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม
ด้านผู้ดูแลหอพักชี้แจงโต้แย้งว่า นักศึกษาอยากได้ตู้และเตียงใหม่ทดแทนของเดิมที่เสียหายจากน้ำท่วม ทุกคนจึงตกลงยินยอมแบ่งเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ทางหอพักนำไปซื้อเฟอร์นิเจอร์และซ่อมแซมห้องพัก นักศึกษาหลายห้องรับทราบข้อตกลงนี้และโอนเงินให้ทันทีที่ได้รับเงินเยียวยา
ผู้ดูแลหอยืนยันว่าไม่ได้บังคับ ข่าวลือตามเพจต่างๆ เรื่องการขู่ไล่ออกไม่เป็นความจริง หากผู้เช่าคนใดไม่พอใจ ทางหอพักยินดีคืนเงิน 4,000 บาทให้แล้วให้ย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ ทั้งนี้ ตำรวจ สภ.ราชสาส์น เตรียมเรียกตัวเจ้าของหอพักมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป
ที่มา: ข่าวสด
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