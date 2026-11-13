ทนายตั้มเดือด ซัดปานเทพ ‘กลัวอะไร’ หลังประกาศฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:25 น.
ทนายตั้มเดือด ซัดปานเทพ 'กลัวอะไร' หลังประกาศฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิป

ปมโดรนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินยังไม่จบ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กล่าวหา ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด แจ้งความทิพย์

ศึกระหว่าง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด กับ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ลุกลามถึงสื่อมวลชน หลังปานเทพประกาศเตรียมฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ของทนายตั้ม หากไม่ลบออกภายในวันที่กำหนด ทำให้ทนายตั้มออกมาโพสต์ตอบโต้ทันที พร้อมตั้งคำถามว่า หากไม่ได้ทำผิด เหตุใดจึงไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงแทนการขู่ดำเนินคดีกับสื่อ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ความเคลื่อนไหวล่าสุดเริ่มจากนายปานเทพ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งเตือนสื่อมวลชนที่นำคลิปสัมภาษณ์ของทนายตั้มไปเผยแพร่ โดยระบุว่า

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“เรียนสื่อมวลชนภายในวันนี้หากสื่อมวลชนที่ได้เผยแพร่แล้วยังไม่ลบหรือจะเผยแพร่คลิปตั้มต่อที่ให้สัมภาษณ์โกหกใส่ร้ายมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน-กองทัพที่ผ่านมา เราตัดสินใจฟ้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ”

อ.ปานเทพ โพสต์ขู่สื่อ
เฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ปานเทพยังโพสต์ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของสื่อที่ให้พื้นที่ทนายตั้มอย่างต่อเนื่อง โดยกล่าวหาว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและกองทัพ ทั้งประเด็นที่เจ้าตัวเรียกว่า “แจ้งความทิพย์” และกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยุติการสอบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านพระอาทิตย์

ต่อมา ทนายตั้มแชร์โพสต์ของปานเทพ พร้อมเขียนข้อความตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า

“วัวสันหลังหวะป่าวฟะปานเทพ ถ้าไม่ผิดก็แค่ชี้แจง ไม่ใช่ข่มขู่คุกคามสื่ออื่นแบบนี้ พี่ๆสื่อมวลชนครับถ้าเค้าใจบางแบบนี้ก็ไม่ต้องนำเสนอข่าวเค้าแล้ว จะให้สื่อเสนอแต่ข่าวดีๆของตัวเอง พอโดนตรวจสอบบ้างร้องเป็นหมาเสียงหลงเลย กลัวอะไรเหรอปานเทพ #ยิ่งตรวจสอบยิ่งสง่อง”

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ทนายตั้มโพสต์ถึงปานเทพ
เฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด

ข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจสอบเงินบริจาคของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ซึ่งนำไปจัดซื้อโดรนและอุปกรณ์สนับสนุนกองทัพไทยในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชา โดยทนายตั้มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาจัดซื้อ คุณภาพอุปกรณ์ และการใช้เงินบริจาค พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ด้านปานเทพปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าโดรนที่มูลนิธิจัดหาให้กองทัพมีคุณภาพตามความต้องการของหน่วยทหาร และสามารถตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อได้ พร้อมระบุว่าภาพโดรนที่ทนายตั้มนำมาตั้งคำถามไม่ใช่อุปกรณ์ที่มูลนิธิจัดหาส่งมอบให้กองทัพ

อ.ปานเทพถามสื่อ เรื่องความรับผิดชอบ
เฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ปานเทพเดินทางเข้าชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พร้อมนำหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อโดรนมาแสดง และกล่าวหาว่าทนายตั้มไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับมูลนิธิตามที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อก่อนหน้านี้ จึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เห็นว่าสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง

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ขณะที่ทนายตั้มยังคงเดินหน้าตรวจสอบ โดยในวันเดียวกันได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารบก ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อโดรนและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิต ราคาจัดซื้อ และการใช้เงินบริจาค

ล่าสุด ข้อพิพาทจึงขยายจากการตรวจสอบเงินบริจาคไปสู่ประเด็นการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน โดยปานเทพประกาศเตรียมดำเนินคดีกับสื่อที่ยังเผยแพร่คลิปซึ่งตนเห็นว่าเป็นการใส่ร้าย ส่วนทนายตั้มมองว่าการประกาศลักษณะนี้เป็นการข่มขู่สื่อแทนการชี้แจงข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปานเทพได้ยื่นฟ้องสื่อมวลชนรายใดตามประกาศแล้ว ส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อโดรนและการใช้เงินบริจาคยังเป็นข้อโต้แย้งระหว่างสองฝ่าย ซึ่งต้องอาศัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:25 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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