เจี๊ยบ กาญจนาพร นักแสดงรุ่นใหญ่ 10 ปีฝังเข็มสู้โรค เฉลยสาเหตุหมดห่วง หลังเสียลูกชาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:26 น.
เจี๊ยบ กาญจนาพร นักแสดงรุ่นใหญ่ 10 ปีฝังเข็มสู้โรค เฉลยสาเหตุหมดห่วง หลังเสียลูกชาย

ภาพล่าสุด เจี๊ยบ กาญจนาพร นักแสดงรุ่นใหญ่ เผยรักษาสุขภาพด้วยการฝังเข็มมา 10 ปี เผยหมดกังวลหลังพระเกจิ 4 รูปทักตรงกันลูกชายไปสู่ชั้นพรหม

อดีตนักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง เจี๊ยบ กาญจนาพร ปลอดภัย ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตกับ NineEntertain ทั้งเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย การใช้ชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม หลังการจากไปของลูกชาย เจย์ ศุภกาญจน์ ปลอดภัย เมื่อปี 2565

เจี๊ยบ กาญจนาพร เปิดเผยถึงสภาพร่างกายในปัจจุบันว่า ต้องคอยดูแลไปเรื่อย ๆ ด้วยการทำกายภาพและการฝังเข็ม มีอาการเตือนบริเวณปลายประสาทและเส้นเลือด เช่น ล่าสุดไปทำฟันแล้วต้องอ้าปากกว้างและนานเกินไปเนื่องจากอายุเยอะ การสั่นสะเทือนส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังเส้นประสาท ทำให้หูชั้นในอักเสบ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ จนเกิดอาการบ้านหมุน โคลงเคลง และเหวี่ยงอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเข้าเครื่อง MRI เธอเลือกใช้วิธีปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ควบคู่กับการใช้สมุนไพร เช่น ยาหอม ยาดม และชาชงสมุนไพร เพื่อช่วยดูแลระบบเลือดลม

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สำหรับการรักษาด้วยการฝังเข็ม เธอเล่าว่าเริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงเข้ารับการผ่าตัดเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งขณะนั้นเกิดภาวะฮอร์โมนหมดกะทันหันโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ทานฮอร์โมนเสริม ต่อมาได้เดินดหูทางไปหาญาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเดินขึ้นเขาทุกวัน เมื่อกลับมาพบว่ากล้ามเนื้อขาข้างขวาเกิดอาการอ่อนแรง เนื้อบริเวณขาทั้งหมดห้อยลงมากองอยู่ที่หัวเข่าด้านขวาจึงตัดสินใจฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูกำลังและระบบไหลเวียนเลือดลม

แรกเริ่มฝังเข็มต่อเนื่อง 30 วันกับแพทย์แผนจีน ก่อนจะปรับเป็นเดือนละ 4 ครั้ง ต่อเนื่องมาราว 10 ปีก่อนเปลี่ยนมารักษาตามคำแนะนำของเพื่อนสนิทในวงการอย่าง ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล

เจี๊ยบ ระบุว่า ปัจจุบันตนเน้นการดูแลแบบแพทย์ทางเลือก เพราะเข้าใจธรรมชาติของร่างกายและเลือดลมตามวัย หากในอนาคตจะมีโรคแทรกซ้อนตามอายุ เช่น โรคหัวใจ หรือเส้นเลือดสมองตีบ ก็พร้อมยอมรับตามความเป็นจริง

เจี๊ยบ กาญจนาพร
ภาพจาก Instagram : jeab_plodpai

ในประเด็นความเชื่อเกี่ยวกับการจากไปของลูกชาย เจี๊ยบ กาญจนาพร เปิดเผยด้วยความมั่นใจว่า มีพระอริยสงฆ์ถึง 4 รูป ระบุตรงกันว่าเจย์ได้ขึ้นสู่ชั้นพรหม ทำให้เธอในฐานะแม่เกิดความสว่างวาบในใจและหมดความกังวล

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เธอได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์และสัญญาณต่าง ๆ หลังจากลูกชายเสียชีวิต ในช่วงที่ฟ้าอึมครึม จู่ ๆ เกิดช่องเปิดสว่างโปร่ง มีแสงทะลุลงมาปรากฏเป็นรูปหัวใจมีปีก ซึ่งเธอและพี่สาวเห็นตรงกันและเชื่อมั่นว่าเจย์ได้ขึ้นสู่เบื้องบนแล้ว

วันทำพิธีลอยอังคาร มีสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งมองขึ้นไปบนฟ้าในระดับสูง พร้อมกล่าวว่า “เขาไปสบาย” นอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 3 รูป กล่าวตรงกันเป็นเสียงเดียวทำให้เธอเดินทางไปร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระอาจารย์ทุกรูป

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพภายใน 1 เดือน เธอได้ปลีกตัวไปอยู่คนเดียว พร้อมตั้งจิตนำพลังจากการที่ลูกชายอยู่ชั้นพรหมมาเป็นการบ้านทางจิต ในการขัดเกลากิเลสและสร้างปัญญาให้ตนเองในทุก ๆ วัน

นอกจากนี้ เธอยังเล่าถึงความอัศจรรย์ของตัวเลข 144 ซึ่งเป็นเลขทะเบียนรถของลูกชายที่มักจะปรากฏให้เธอเห็นบ่อยครั้งบนท้องถนน ทั้งขับแซง ขนาน หรือขับนำหน้า แม้กระทั่งยอดความคิดเห็นในเฟซบุ๊กบางวันก็ขึ้นตัวเลข 144 เช่นกัน รวมถึงตัวเลขสลับอย่าง 149 หรือ 142

อย่างไรก็ตาม เธอและคนในครอบครัวไม่ได้นำตัวเลขนี้ไปใช้เสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ เพราะมองว่าเป็นพลังงานแห่งกำลังใจมากกว่าเรื่องของลาภลอยทางโลก

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เจี๊ยบ กาญจนาพร-2
ภาพจาก Instagram : jeab_plodpai

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:26 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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