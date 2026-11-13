Microsoft 365 ล่มทั่วโลก Outlook ใช้ไม่ได้ ไมโครซอฟท์เร่งกู้ระบบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 08:58 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:26 น.
Microsoft 365 ล่มทั่วโลก

Microsoft 365 ขัดข้องจากเซิร์ฟเวอร์หยุดตอบสนอง บางส่วนเริ่มฟื้นตัว แต่ยังไม่กลับมาปกติทั้งหมด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้งาน Microsoft 365 ในหลายประเทศประสบปัญหาเข้าใช้งานบริการของไมโครซอฟท์ไม่ได้ โดยเฉพาะ Outlook ที่ไม่สามารถเปิดกล่องจดหมาย ส่งหรือรับอีเมลได้ตามปกติ รวมถึง Microsoft Teams, SharePoint และ Copilot ที่ได้รับผลกระทบด้วย บริษัทรับทราบปัญหาและอยู่ระหว่างเร่งกู้ระบบ หลังเหตุขัดข้องเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ตามเวลาสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์ Downdetector พบการแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานในสหรัฐฯ เมื่อเวลา 14.07 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โดยมีรายงานปัญหา Outlook มากกว่า 97,000 ครั้ง Microsoft 365 มากกว่า 38,000 ครั้ง และ Microsoft Teams ประมาณ 4,500 ครั้ง

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ไมโครซอฟท์ชี้แจงว่า ปัญหาเกิดจากเซิร์ฟเวอร์จำนวนหนึ่งหยุดให้บริการโดยไม่คาดคิด ทำให้ภาระการทำงานตกอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่เหลือจนระบบทำงานหนักขึ้น โดยพบความผิดปกติในกระบวนการตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ แต่ยังอยู่ระหว่างหาสาเหตุที่แท้จริง

รายงานจาก Microsoft Status
Microsoft Service Health Status

บริษัทได้หยุดการปรับเปลี่ยนระบบชั่วคราว กระจายการเชื่อมต่อไปยังโครงสร้างพื้นฐานส่วนอื่น และทยอยรีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหา ล่าสุดพบว่าบางส่วนกลับมาให้บริการได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถยืนยันเวลาที่ทุกบริการจะกลับมาทำงานตามปกติ

ผลกระทบยังลุกลามไปถึงบริการ AI ที่เชื่อมต่อกับระบบของไมโครซอฟท์ โดย OpenAI และ Anthropic รายงานปัญหาการเชื่อมต่อ Microsoft 365 ผ่านบริการของตนเองด้วย

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น Microsoft 365 ใช้งานไม่ได้

สำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ แนะนำให้ตรวจสอบ

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  1. สถานะระบบผ่านเว็บไซต์ https://status.cloud.microsoft
  2. หากต้องทำงานเร่งด่วน สามารถใช้ไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่อง
  3. เปลี่ยนไปติดต่อผ่านโทรศัพท์และช่องทางสื่อสารอื่นชั่วคราว

ส่วนอีเมลที่ยังส่งไม่สำเร็จ ควรตรวจสอบสถานะก่อนส่งซ้ำ เพื่อป้องกันผู้รับได้รับข้อความหลายฉบับเมื่อระบบกลับมาทำงาน

ล่าสุด ในช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย เว็บไซต์สถานะบริการของไมโครซอฟท์ยังระบุว่า Microsoft 365 สำหรับองค์กรมีปัญหาการให้บริการ โดยผู้ใช้บางส่วนอาจกลับมาเชื่อมต่อได้แล้ว ขณะที่บริษัทเร่งแก้ไขปัญหาที่เหลืออยู่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 08:58 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 09:26 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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