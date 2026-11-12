เจนเซน หวง โดนปลดตำแหน่งซีอีโอ Nvidia ปมนอกใจภรรยา ตั้งรักษาการแทน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลจาก Nvidia ว่า เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและจะออกจากคณะกรรมการบริษัทด้วย ขณะที่ The Wall Street Journal ระบุว่าการพ้นจากตำแหน่งซีอีโอมีผลทันที หลังบอร์ดประชุมพิจารณาอนาคตของเขาเมื่อวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ
Nvidia แต่งตั้ง โคเล็ตต์ เครสส์ (Colette Kress) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ขึ้นเป็นรักษาการซีอีโอ โดยเธอจะทำหน้าที่ควบทั้งสองตำแหน่งระหว่างที่บอร์ดสรรหาซีอีโอถาวรจากผู้สมัครทั้งภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังแต่งตั้ง ฮาร์วีย์ โจนส์ (Harvey Jones) กรรมการบริษัท เป็นประธานบอร์ดคนแรกของ Nvidia
แรงกดดันต่อหวงเพิ่มขึ้นหลังมีรายงานว่าเขามีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง (Alice Huang) อดีตผู้บริหาร Megaspeed บริษัทคลาวด์ในสิงคโปร์ โดย Reuters รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เชื่อว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองจีน ขณะที่รัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ก่อนหน้านี้ บอร์ด Nvidia ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบว่าหวงตกเป็นเป้าของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ โดยระบุในเวลานั้นว่ายังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลลับของบริษัทหรือความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ
ต่อมา The New York Times รายงานข้อกล่าวหาอีกกรณีว่า หวงมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับ คิมเบอร์ลี พาวเวลล์ (Kimberly Powell) รองประธานฝ่ายดูแลสุขภาพของ Nvidia ซึ่งรายงานตรงต่อเขา ก่อนหน้านั้น หวงยอมรับในบันทึกถึงพนักงานว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา แต่ไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับใคร
หวงร่วมก่อตั้ง Nvidia เมื่อปี 2536 และพาบริษัทจากธุรกิจชิปกราฟิกสำหรับเกมขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิป AI รายสำคัญของโลก Reuters รายงานว่า หลังมีข่าวการเปลี่ยนตัวซีอีโอ หุ้น Nvidia ร่วงกว่า 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ