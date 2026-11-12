เจนเซน หวง โดนปลดตำแหน่งซีอีโอ Nvidia ปมนอกใจภรรยา ตั้งรักษาการแทน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 21:22 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 21:22 น.
เจนเซน หวง โดนปลดตำแหน่งซีอีโอ Nvidia ปมนอกใจภรรยา ตั้งรักษาการแทน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลจาก Nvidia ว่า เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและจะออกจากคณะกรรมการบริษัทด้วย ขณะที่ The Wall Street Journal ระบุว่าการพ้นจากตำแหน่งซีอีโอมีผลทันที หลังบอร์ดประชุมพิจารณาอนาคตของเขาเมื่อวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ

Nvidia แต่งตั้ง โคเล็ตต์ เครสส์ (Colette Kress) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ขึ้นเป็นรักษาการซีอีโอ โดยเธอจะทำหน้าที่ควบทั้งสองตำแหน่งระหว่างที่บอร์ดสรรหาซีอีโอถาวรจากผู้สมัครทั้งภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังแต่งตั้ง ฮาร์วีย์ โจนส์ (Harvey Jones) กรรมการบริษัท เป็นประธานบอร์ดคนแรกของ Nvidia

แรงกดดันต่อหวงเพิ่มขึ้นหลังมีรายงานว่าเขามีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง (Alice Huang) อดีตผู้บริหาร Megaspeed บริษัทคลาวด์ในสิงคโปร์ โดย Reuters รายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เชื่อว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองจีน ขณะที่รัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ก่อนหน้านี้ บอร์ด Nvidia ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบว่าหวงตกเป็นเป้าของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ โดยระบุในเวลานั้นว่ายังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลลับของบริษัทหรือความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ

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ต่อมา The New York Times รายงานข้อกล่าวหาอีกกรณีว่า หวงมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับ คิมเบอร์ลี พาวเวลล์ (Kimberly Powell) รองประธานฝ่ายดูแลสุขภาพของ Nvidia ซึ่งรายงานตรงต่อเขา ก่อนหน้านั้น หวงยอมรับในบันทึกถึงพนักงานว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา แต่ไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับใคร

หวงร่วมก่อตั้ง Nvidia เมื่อปี 2536 และพาบริษัทจากธุรกิจชิปกราฟิกสำหรับเกมขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิป AI รายสำคัญของโลก Reuters รายงานว่า หลังมีข่าวการเปลี่ยนตัวซีอีโอ หุ้น Nvidia ร่วงกว่า 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 21:22 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 21:22 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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