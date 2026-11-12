สีจิ้นผิง ลั่นการรวมชาติ “ไต้หวัน” ต้องเกิดขึ้น อย่างสันติภายใต้ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”
สีจิ้นผิง ลั่นการรวมชาติ “ไต้หวัน” ต้องเกิดขึ้น อย่างสันติภายใต้ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ฝั่งไต้หวันปัดตกข้อเสนอทันควัน ยืนยันขอตัดสินอนาคตตัวเอง
ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวระหว่างการประชุมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 160 ปี ชาตกาลของซุน ยัตเซ็น บิดาผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐจีน ถึงกระแสแห่งประวัติศาสตร์ในการรวมชาติกับไต้หวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ พร้อมเรียกร้องให้เกิดการรวมชาติอย่างสันติภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยไม่ได้ระบุถึงการใช้กำลังทหารในการปราศรัยครั้งนี้
ด้านคณะกรรมการกิจการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกมาปัดตกข้อเสนอดังกล่าวทันที โดยนายเหลียง เหวินเจีย โฆษกคณะกรรมการฯ ย้ำว่าประชาชนและรัฐบาลไต้หวันไม่อาจยอมรับรูปแบบดังกล่าวได้ เพราะนั่นหมายถึงการยอมจำนนต่อระบอบอำนาจนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งถือเป็นวาทกรรมที่ไม่ต่างจากในอดีต
สุนทรพจน์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวาระครบรอบ 160 ปีชาตกาลของ ดร.ซุน ยัตเซ็น วีรบุรุษผู้สถาปนาสาธารณรัฐจีน โดยนายสียกย่องว่าท่านเป็นผู้รักชาติที่ต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน พร้อมปลุกระดมให้ชาวจีนทั้งปวงร่วมกันต่อต้านกองกำลังที่ต้องการให้ไต้หวันเป็นเอกราช
แม้นายสีจะไม่ได้ขู่ใช้กำลังทหารในครั้งนี้ แต่กระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่ายังคงตรวจพบเครื่องบินรบจีน 29 ลำ เช่น J-16 และโดรน รวมถึงเรือรบ เข้ามาปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อเตรียมพร้อมรบรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
การแสดงท่าทีของผู้นำจีนมีขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุมสุดยอดเอเปคที่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งนายสีมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ อีกครั้ง และยังเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสำคัญของไต้หวันในอีกเพียงสองสัปดาห์เศษๆ
ทั้งนี้ จีนพยายามอ้างสิทธิในมรดกทางประวัติศาสตร์ของ ดร.ซุน ว่าเป็นผู้เบิกทางสู่การปฏิวัติคอมมิวนิสต์ ขณะที่ไต้หวันซึ่งยกย่องท่านเป็น “บิดาแห่งชาติ” ได้เตือนประชาชนไม่ให้เข้าร่วมงานรำลึกที่จีนจัดขึ้น โดยชี้ว่าปักกิ่งกำลังบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อหวังผลทางการเมือง
ปัจจุบัน ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน ยังคงยืนหยัดในอัตลักษณ์ที่แยกตัวจากจีน และตอบโต้การเคลมประวัติศาสตร์ของปักกิ่งอย่างแข็งกร้าว ขณะที่รัฐบาลจีนกล่าวหาว่านายไล่เป็นพวกแบ่งแยกดินแดน แต่นายไล่ย้ำชัดเจนว่ามีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้นที่มีสิทธิตัดสินอนาคตของตนเองได้
ที่มา: cna
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ชุมนุมร่วมแต่งชุด “หมีพูห์” ประท้วง “สีจิ้นผิง” ขณะทำภารกิจเยือนสหรัฐอเมริกา
- กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ
- สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก