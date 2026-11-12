สีจิ้นผิง ลั่นการรวมชาติ “ไต้หวัน” ต้องเกิดขึ้น อย่างสันติภายใต้ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:50 น.
สีจิ้นผิง ลั่นการรวมชาติ "ไต้หวัน" ต้องเกิดขึ้น อย่างสันติภายใต้ "หนึ่งประเทศ สองระบบ"

สีจิ้นผิง ลั่นการรวมชาติ “ไต้หวัน” ต้องเกิดขึ้น อย่างสันติภายใต้ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ฝั่งไต้หวันปัดตกข้อเสนอทันควัน ยืนยันขอตัดสินอนาคตตัวเอง

ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวระหว่างการประชุมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 160 ปี ชาตกาลของซุน ยัตเซ็น บิดาผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐจีน ถึงกระแสแห่งประวัติศาสตร์ในการรวมชาติกับไต้หวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ พร้อมเรียกร้องให้เกิดการรวมชาติอย่างสันติภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยไม่ได้ระบุถึงการใช้กำลังทหารในการปราศรัยครั้งนี้

ด้านคณะกรรมการกิจการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกมาปัดตกข้อเสนอดังกล่าวทันที โดยนายเหลียง เหวินเจีย โฆษกคณะกรรมการฯ ย้ำว่าประชาชนและรัฐบาลไต้หวันไม่อาจยอมรับรูปแบบดังกล่าวได้ เพราะนั่นหมายถึงการยอมจำนนต่อระบอบอำนาจนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งถือเป็นวาทกรรมที่ไม่ต่างจากในอดีต

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สุนทรพจน์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวาระครบรอบ 160 ปีชาตกาลของ ดร.ซุน ยัตเซ็น วีรบุรุษผู้สถาปนาสาธารณรัฐจีน โดยนายสียกย่องว่าท่านเป็นผู้รักชาติที่ต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน พร้อมปลุกระดมให้ชาวจีนทั้งปวงร่วมกันต่อต้านกองกำลังที่ต้องการให้ไต้หวันเป็นเอกราช

แม้นายสีจะไม่ได้ขู่ใช้กำลังทหารในครั้งนี้ แต่กระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่ายังคงตรวจพบเครื่องบินรบจีน 29 ลำ เช่น J-16 และโดรน รวมถึงเรือรบ เข้ามาปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อเตรียมพร้อมรบรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

การแสดงท่าทีของผู้นำจีนมีขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุมสุดยอดเอเปคที่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งนายสีมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ อีกครั้ง และยังเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสำคัญของไต้หวันในอีกเพียงสองสัปดาห์เศษๆ

ทั้งนี้ จีนพยายามอ้างสิทธิในมรดกทางประวัติศาสตร์ของ ดร.ซุน ว่าเป็นผู้เบิกทางสู่การปฏิวัติคอมมิวนิสต์ ขณะที่ไต้หวันซึ่งยกย่องท่านเป็น “บิดาแห่งชาติ” ได้เตือนประชาชนไม่ให้เข้าร่วมงานรำลึกที่จีนจัดขึ้น โดยชี้ว่าปักกิ่งกำลังบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อหวังผลทางการเมือง

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ปัจจุบัน ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน ยังคงยืนหยัดในอัตลักษณ์ที่แยกตัวจากจีน และตอบโต้การเคลมประวัติศาสตร์ของปักกิ่งอย่างแข็งกร้าว ขณะที่รัฐบาลจีนกล่าวหาว่านายไล่เป็นพวกแบ่งแยกดินแดน แต่นายไล่ย้ำชัดเจนว่ามีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้นที่มีสิทธิตัดสินอนาคตของตนเองได้

ที่มา: cna

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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