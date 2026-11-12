ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษแม่บ้านแต่โดนเมินนึกว่าโกรธ รู้ความจริงถึงกับละอายใจ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 06:00 น.
ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษแม่บ้านแต่โดนเมินนึกว่าโกรธ รู้ความจริงถึงกับละอายใจ
TikTok ชื่อ @andr.on.a.trip

ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษพนักงานแต่ไม่ตอบรับจนนึกว่าชักสีหน้า รู้ความจริงทีหลังถึงกับหน้าชา เป็นข้อคิดเตือนใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครจากภายนอก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้ TikTok ชื่อ @andr.on.a.trip นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เผยคลิปเหตุการณ์ขณะรับประทานอาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หลังเผลอทำน้ำอัดลมหกเลอะพื้นและขาตัวเอง ก่อนเกิดความเข้าใจผิดกับพนักงานทำความสะอาด เพราะอีกฝ่ายไม่ตอบรับคำขอโทษ จนคิดว่าพนักงานกำลังไม่พอใจ

ในคลิป นักท่องเที่ยวพยายามกล่าวขอโทษพร้อมยกมือไหว้พนักงานหญิงที่เข้ามาทำความสะอาด แต่เธอกลับไม่พูดตอบและเดินผ่านไป ทำให้เขาคิดว่าตัวเองคงสร้างความลำบากให้จนอีกฝ่ายไม่พอใจ

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รู้ความจริงทีหลังถึงกับหน้าชา เป็นข้อคิดเตือนใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครจากภายนอก
TikTok ชื่อ @andr.on.a.trip

ไม่นานนัก พนักงานหญิงอีกคนเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมนำเครื่องดื่มแก้วใหม่มาให้ และขอให้ย้ายไปนั่งโต๊ะอื่นชั่วคราว เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดจัดการพื้นที่เปียกน้ำ

ฝรั่งทำน้ำหก นักท่องเที่ยวพยายามกล่าวขอโทษพร้อมยกมือไหว้
TikTok ชื่อ @andr.on.a.trip

ระหว่างนั้น นักท่องเที่ยวจึงได้ทราบความจริงจากพนักงานที่เข้ามาช่วยว่า พนักงานทำความสะอาดเป็นผู้พิการทางการได้ยิน จึงไม่ได้ยินคำขอโทษที่เขาพูดตั้งแต่แรก ไม่ได้ตั้งใจเพิกเฉยหรือแสดงความไม่พอใจอย่างที่เข้าใจ

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ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษแม่บ้านแต่โดนเมินนึกว่าโกรธ
TikTok ชื่อ @andr.on.a.trip

เมื่อทราบเหตุผล นักท่องเที่ยวยอมรับว่าตัวเองด่วนตัดสินพนักงานเร็วเกินไป ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีข้อจำกัดในการได้ยิน พร้อมขอบคุณพนักงานหญิงที่ช่วยอธิบายจนเข้าใจสถานการณ์

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ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษพนักงานแต่ไม่ตอบรับจนนึกว่าชักสีหน้า
TikTok ชื่อ @andr.on.a.trip

เจ้าตัวยังฝากข้อคิดผ่านเหตุการณ์นี้ว่า ไม่ควรตัดสินใครจากท่าทีที่เห็นเพียงอย่างเดียว เพราะบางครั้งอาจมีเหตุผลที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2569 06:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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