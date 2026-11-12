ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษแม่บ้านแต่โดนเมินนึกว่าโกรธ รู้ความจริงถึงกับละอายใจ
ฝรั่งทำน้ำหก ขอโทษพนักงานแต่ไม่ตอบรับจนนึกว่าชักสีหน้า รู้ความจริงทีหลังถึงกับหน้าชา เป็นข้อคิดเตือนใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครจากภายนอก
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้ TikTok ชื่อ @andr.on.a.trip นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เผยคลิปเหตุการณ์ขณะรับประทานอาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หลังเผลอทำน้ำอัดลมหกเลอะพื้นและขาตัวเอง ก่อนเกิดความเข้าใจผิดกับพนักงานทำความสะอาด เพราะอีกฝ่ายไม่ตอบรับคำขอโทษ จนคิดว่าพนักงานกำลังไม่พอใจ
ในคลิป นักท่องเที่ยวพยายามกล่าวขอโทษพร้อมยกมือไหว้พนักงานหญิงที่เข้ามาทำความสะอาด แต่เธอกลับไม่พูดตอบและเดินผ่านไป ทำให้เขาคิดว่าตัวเองคงสร้างความลำบากให้จนอีกฝ่ายไม่พอใจ
ไม่นานนัก พนักงานหญิงอีกคนเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมนำเครื่องดื่มแก้วใหม่มาให้ และขอให้ย้ายไปนั่งโต๊ะอื่นชั่วคราว เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดจัดการพื้นที่เปียกน้ำ
ระหว่างนั้น นักท่องเที่ยวจึงได้ทราบความจริงจากพนักงานที่เข้ามาช่วยว่า พนักงานทำความสะอาดเป็นผู้พิการทางการได้ยิน จึงไม่ได้ยินคำขอโทษที่เขาพูดตั้งแต่แรก ไม่ได้ตั้งใจเพิกเฉยหรือแสดงความไม่พอใจอย่างที่เข้าใจ
เมื่อทราบเหตุผล นักท่องเที่ยวยอมรับว่าตัวเองด่วนตัดสินพนักงานเร็วเกินไป ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีข้อจำกัดในการได้ยิน พร้อมขอบคุณพนักงานหญิงที่ช่วยอธิบายจนเข้าใจสถานการณ์
เจ้าตัวยังฝากข้อคิดผ่านเหตุการณ์นี้ว่า ไม่ควรตัดสินใครจากท่าทีที่เห็นเพียงอย่างเดียว เพราะบางครั้งอาจมีเหตุผลที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
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