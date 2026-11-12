ทรภ.1 ระดมกำลังค้นหา 6 ลูกเรือ วีนัส 14 ต่อเนื่อง หลังเรือน้ำมันประมง จมกลางทะเล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.
ทรภ. 1 ระดมกำลังค้นหา 6 ลูกเรือ วีนัส 14 ต่อเนื่อง หลังเรือน้ำมันประมง จมกลางทะเลอ่าวไทย

ทัพเรือภาค 1 ระดมสรรพกำลังเดินหน้าค้นหา 6 ลูกเรือ วีนัส 14 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังเรือน้ำมันประมง จมกลางทะเลทางตอนใต้ ยังไม่รู้ชะตากรรม

ความคืบหน้ากรณี เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมลงกลางทะเลอ่าวไทย เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา บริเวณพิกัดละติจูด 12 องศา 20 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 29 ลิปดาตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกไปประมาณ 28 ไมล์ทะเล หรือราว 51.8 กิโลเมตร ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

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ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy ได้มีการอัปเดตการค้นหาลูกเรือทั้ง 6 นาย ระบุว่า “ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 6 นาย จากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล โดยระดมเรือ ต.113 เครื่องบินลาดตระเวน (บ.ลว.1) และสรรพกำลังที่เกี่ยวข้องเข้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมเฝ้าระวังการรั่วไหลของคราบน้ำมัน และเตรียมกำลังพล เรือหลวงปันหยี เฮลิคอปเตอร์ และอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันให้พร้อมปฏิบัติการ

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือในการปฏิบัติภารกิจ และร่วมภาวนาให้สามารถค้นพบลูกเรือทั้ง 6 นายโดยเร็วที่สุด”

ทรภ.1 ระดมกำลังค้นหา 6 ลูกเรือ วีนัส 14 ต่อเนื่อง หลังเรือน้ำมันประมง จมกลางทะเล-1

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อ้างอิงจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy, ทัพเรือภาคที่ 1 “First Naval Area Command”

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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