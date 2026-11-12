โต้ข่าวลือ! DSI ยังไม่ได้ยุติสืบสวน คดีเว็บพนัน Shuffle.com เร่งรวบรวมหลักฐานเพิ่ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.
โต้ข่าวลือ! DSI ยังไม่ได้ยุติสืบสวน คดีเว็บพนัน Shuffle.com เร่งรวบรวมหลักฐานเพิ่ม

โต้ข่าวลือ! DSI ยังไม่ได้ยุติสืบสวน คดีเว็บพนัน Shuffle.com เร่งรวบรวมหลักฐานเพิ่ม ประสานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ

จากก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานข่าวภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีของนายไท่หยาง ซาง สามีของ นางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย อาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ในคดีเว็บพนัน Shuffle.com ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 หลังมีการเปิดเผยว่าอาจต้องยุติการสืบสวนเนื่องจากคดีดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเป็นคดีพิเศษนั้น

ล่าสุด (12 พ.ย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงต่อกระแสข่าวดังกล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อสาธารณะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการกรณีเว็บไซต์ Shuffle ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าได้มีการยุติการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้น

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กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้ ทำการสืบสวน ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมทุกมิติและประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่

จึงขอให้ประชาชน รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เป็นหลัก เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารเท็จ เฟคนิวส์ ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาและทำให้เกิดความสับสนในสังคม

ชี้แจงจาก DSI
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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