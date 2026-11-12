สลด บวชหน้าไฟให้พี่สาว ไม่ได้ศึก พระท้วงฤกษ์ไม่ดี ล็อกกุฏิลั่นไกดับ
สลดระยอง หนุ่มวัย 34 ปี บวชหน้าไฟให้พี่สาว เครียดจัดหลังขอสึกวันพุธไม่ได้เพราะพระทักท้วงเรื่องฤกษ์ไม่ดี โทรหาแม่ไม่ติดตัดสินใจเดินเท้ากลับบ้านหยิบปืน 9 มม. ล็อกกุฏิลั่นไกดับ
เรื่องเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นภายในวัดชากมะกรูด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 นายเอกชัย อายุ 34 ปี ตัดสินใจใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองภายในกุฏิ หลังเพิ่งบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้พี่สาวได้เพียงไม่กี่วัน
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน นายเอกสิทธิ์ได้เข้าพิธีบวชหน้าไฟเพื่อทดแทนคุณให้พี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน หลังเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจศพพี่สาวไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เจ้าตัวได้เปรยกับแม่และญาติๆ ว่าอยากจะขอลาสิกขาในวันรุ่งขึ้นทันที แต่เมื่อไปแจ้งความประสงค์ กลับถูกพระผู้ใหญ่ทักท้วงไว้ เนื่องจากวันที่ 11 พฤศจิกายน ตรงกับวันพุธ ซึ่งตามความเชื่อโบราณถือเป็นวันฤกษ์ไม่ดี ไม่นิยมสึกกัน จึงขอให้รอไปสึกในวันพฤหัสบดีแทน
ความอัดอั้นตันใจเริ่มก่อตัวขึ้น นายเอกสิทธิ์พยายามโทรศัพท์หาแม่หลายสายแต่ไม่มีคนรับ เนื่องจากแม่พาพ่อออกไปดูสวน เมื่อติดต่อใครไม่ได้ เจ้าตัวจึงตัดสินใจเดินเท้าออกจากวัดกลับไปยังบ้านพักซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 1 กิโลเมตร แล้วเข้าไปหยิบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ที่ปกติใช้พกเฝ้าสวนยางในจังหวัดจันทบุรี บรรจุกระสุนจนเต็มแม็กกาซีน 8 นัด ก่อนเดินย้อนกลับเข้ามาที่วัด
กล้องวงจรปิดของวัดบันทึกภาพสุดท้ายของนายเอกสิทธิ์ไว้ได้ในเวลา 13.57 น. ขณะกำลังเดินวนเวียนอยู่หน้ากุฏิด้วยท่าทางครุ่นคิด ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปด้านในแล้วลงกลอนล็อกห้องจากข้างใน กระทั่งเวลาประมาณ 14.30 น. พระลูกวัดได้ยินเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้น แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไร
จนกระทั่งช่วงเย็น แม่ของนายเอกสิทธิ์พยายามติดต่อลูกชายแต่เงียบหาย จึงรีบเดินทางมาตามหาที่วัด เมื่อไปเคาะประตูกุฏิเรียกเท่าไรก็ไม่มีเสียงตอบรับ แม่จึงรีบไปตามพระลูกวัดให้ช่วยกันใช้บันไดปีนขึ้นไปงัดหน้าต่างเข้าไปดู ก่อนจะพบร่างของลูกชายนอนหงายจมกองเลือดอยู่บนพื้น ข้างกายใต้โต๊ะมีปืน 9 มม. ตกอยู่ ซึ่งถูกยิงไปแล้ว 1 นัด เหลือกระสุนในปืนอีก 7 นัด
ปกติผู้ตายเป็นคนเงียบขรึม ถามคำตอบคำ ไม่เคยแสดงอาการเครียดหรือเล่าปัญหาอะไรให้คนในบ้านฟัง ญาติก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลานแอบเก็บปืนไว้ คาดว่าเจ้าตัวน่าจะแบกความเครียดสะสมไว้คนเดียว ประกอบกับตั้งใจไว้แล้วว่าจะสึกตามกำหนดแต่มาติดขัดเรื่องฤกษ์วันพุธจึงตัดสินใจคิดสั้น ซึ่งทางครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต และเตรียมรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป