ตรวจหวยลาว งวด 12/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 20:35 น.
ตรวจหวยลาว งวด 12/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 12/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพฤหัสบดี พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 12 พ.ย. 69 (12/11/69)

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ผลหวยลาววันนี้ 12 พ.ย. 69 (12/11/69)

  • เลข 6 ตัว: 189836
  • เลข 5 ตัว: 89836
  • เลข 4 ตัว: 9836
  • เลข 3 ตัว: 836
  • เลข 2 ตัว: 36
  • เลข 1 ตัว: 6

หวยลาว 12 11 69

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
5/11/69 4079 079 79 9
29/10/69 3294 294 94 4
22/10/69 8077 077 77 7
15/10/69 0621 621 21 1
8/10/69 6998 998 98 8
1/10/69 5609 609 09 9
24/9/69 2667 667 67 7
17/9/69 7595 595 95 5
10/9/69 7128 128 28 8
3/9/69 5088 088 88 8
27/8/69 9759 759 59 9
20/8/69 4900 900 00 0
13/8/69 3606 606 06 6
6/8/69 7634 634 34 4
30/7/69 0702 702 02 2
23/7/69 6276 276 76 6
16/7/69 6395 395 95 5
9/7/69 2891 891 91 1
2/7/69 9460 460 60 0
25/6/69 9179 179 79 9
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0

ส่องหวยลาวประจำวันพฤหัสบดี และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง

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  • เลขเด่นประจำงวด: 9 – 8
  • เลขรองน่าลุ้น: 7 – 4

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 79 – 94 – 98 – 87 – 48
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 079 – 294 – 798 – 849

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: นกพิราบ (22), กบ (24)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 22 – 24
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 213 – 106 – 422 – 624

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 20:35 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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