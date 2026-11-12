ตรวจหวยลาว งวด 12/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 12/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพฤหัสบดี พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 12 พ.ย. 69 (12/11/69)
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ผลหวยลาววันนี้ 12 พ.ย. 69 (12/11/69)
- เลข 6 ตัว: 189836
- เลข 5 ตัว: 89836
- เลข 4 ตัว: 9836
- เลข 3 ตัว: 836
- เลข 2 ตัว: 36
- เลข 1 ตัว: 6
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|5/11/69
|4079
|079
|79
|9
|29/10/69
|3294
|294
|94
|4
|22/10/69
|8077
|077
|77
|7
|15/10/69
|0621
|621
|21
|1
|8/10/69
|6998
|998
|98
|8
|1/10/69
|5609
|609
|09
|9
|24/9/69
|2667
|667
|67
|7
|17/9/69
|7595
|595
|95
|5
|10/9/69
|7128
|128
|28
|8
|3/9/69
|5088
|088
|88
|8
|27/8/69
|9759
|759
|59
|9
|20/8/69
|4900
|900
|00
|0
|13/8/69
|3606
|606
|06
|6
|6/8/69
|7634
|634
|34
|4
|30/7/69
|0702
|702
|02
|2
|23/7/69
|6276
|276
|76
|6
|16/7/69
|6395
|395
|95
|5
|9/7/69
|2891
|891
|91
|1
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
ส่องหวยลาวประจำวันพฤหัสบดี และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง
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- เลขเด่นประจำงวด: 9 – 8
- เลขรองน่าลุ้น: 7 – 4
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 79 – 94 – 98 – 87 – 48
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 079 – 294 – 798 – 849
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: นกพิราบ (22), กบ (24)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 22 – 24
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 213 – 106 – 422 – 624
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