บุกจับครูวัย 45 คาโรงเรียนจันทบุรี พบสื่อลามกเด็ก กล้องจิ๋ว รับแล้วถ่ายคลิปเอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 16:52 น.
บุกจับครูวัย 45 คาโรงเรียนจันทบุรี พบสื่อลามกเด็ก กล้องจิ๋ว รับแล้วถ่ายคลิปเอง

จับครูวัย 45 คาโรงเรียนจันทบุรี หลังตำรวจออสเตรเลียแจ้งเบาะแส พบสื่อลามกเด็ก กล้องจิ๋วใช้แอบถ่าย ผู้ต้องหารับเคยแอบถ่ายเอง

ตำรวจจันทบุรีจับครูชายวัย 45 ปี ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอท่าใหม่ หลังตรวจพบสื่อลามกอนาจารเด็กในโทรศัพท์มือถือ พร้อมยึดกล้องขนาดเล็กที่ผู้ต้องหาให้การว่าเคยใช้แอบบันทึกภาพเด็กด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังพบข้อมูลการส่งต่อไฟล์ให้บุคคลอื่น เบื้องต้นถูกแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

การจับกุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นผลจากการสืบสวนคดีที่ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียแจ้งเบาะแสให้ตำรวจไทยตรวจสอบตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยระบุว่ามีบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็กพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

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ตำรวจเริ่มติดตามเบาะแสจนพบชายวัย 49 ปี เจ้าของร้านขายข้าวต้มในตลาดหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ก่อนนำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พบภาพและคลิปสื่อลามกอนาจารเด็กเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักฐานการส่งต่อไฟล์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังบุคคลอื่น

ชายเจ้าของร้านยอมรับว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์และถ่ายภาพบางส่วนด้วยตนเอง ตำรวจจึงแจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ก่อนตรวจสอบข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม และพบความเชื่อมโยงกับครูชายวัย 45 ปี ซึ่งทำงานอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน

วันรุ่งขึ้น ตำรวจชุดสืบสวนภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธราเทพ ตูพานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปพบครูที่โรงเรียน และขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว ผลตรวจพบภาพและคลิปสื่อลามกอนาจารเด็ก รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อไฟล์ให้ผู้อื่น

เจ้าหน้าที่จึงขยายผลตรวจค้นโต๊ะทำงานและบ้านพัก ยึดของกลางรวม 6 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 2 เครื่อง และกล้องขนาดเล็กอีก 1 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทกล้องตรวจหูที่สามารถใช้บันทึกภาพได้

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จากการตรวจสอบอุปกรณ์พบสื่อลามกอนาจารเด็กจำนวนมาก โดยครูผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์ทั้งหมด และเคยใช้กล้องขนาดเล็กบันทึกภาพเด็กในลักษณะลามกอนาจารด้วยตนเอง

ตำรวจแจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก และกระทำการเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อการค้า แจกจ่าย หรือทำให้แพร่หลาย ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งเบญจา

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์ที่ยึดได้ เพื่อขยายผลถึงบุคคลที่รับหรือส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กในเครือข่ายเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบว่ามีเด็กผู้เสียหายเพิ่มเติมหรือไม่ โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนยังอยู่ในกระบวนการสอบสวน และได้รับสิทธิตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 16:52 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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