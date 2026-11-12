บุ๋ม ปนัดดา ไม่ได้ร้องไห้หนัก ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ยันปรับตัวได้ดี มีคิดถึงลูก-แม่เป็นปกติ
เบรกข่าวลือ! บุ๋ม ปนัดดา ไม่ได้ร้องไห้หนัก ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ยันปรับตัวได้ดี มีคิดถึงลูก-ห่วงแม่ เป็นเรื่องปกติ
ความคืบหน้ากรณีการควบคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ภายในทัณฑสถานหญิงกลาง ล่าสุด นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ได้ออกมาเปิดเผยถึงสภาพความเป็นอยู่และอาการล่าสุดของนักแสดงสาว หลังผ่านพ้นช่วงเวลากักโรคครบกำหนด 5 วันตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์
ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ระบุว่า “สามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตภายในเรือนจำได้ดี แม้จะมีความเครียดอยู่บ้าง เนื่องจากคิดถึงลูกและเป็นห่วงคุณแม่ที่อยู่ภายนอก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของคนเป็นแม่ที่ต้องห่างจากครอบครัว
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าบุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้อย่างหนักเพราะคิดถึงลูกนั้น ข้อมูลดังกล่าวน่าจะมาจากทางทนายความ แต่ในมุมมองส่วนตัวเชื่อว่าคงไม่ได้ร้องไห้หนักถึงขนาดนั้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! เครื่องเพชร บุ๋ม มีกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น “แม่ว่าแปลก”
- แพรรี่ ไพรวัลย์ สวนกลับชาวเน็ตถามไปเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ไหม ลั่น “กูไม่ใช่ญาติเขา”
- อดีตนักร้อง แฉ บุ๋ม ปนัดดา ปัดช่วยคนโดนโกง อ้างรับแต่เคสใหญ่ เข้าใจเรี่ยไรเงินไม่ได้
- บุ๋ม ปนัดดา พ้นกักโรค เตรียมจำแนกแดน ย้ายเข้าเรือนนอน 1 ใน 3 บ้านพรุ่งนี้
- ปอศ. เปิดเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” โยงไฮโซหญิง เจ้าของร้านจิวเวลรี่ดังเชียงใหม่
อ้างอิงจาก : tnews