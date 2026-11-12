ภาพล่าสุด ‘โจวเหวินฟะ’ ซุปตาร์วัย 71 เจอดราม่าวิ่งจ็อกกิงบนถนน ถูกติหวั่นไม่ปลอดภัย
ภาพปัจจุบัน ‘โจวเหวินฟะ’ ซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงวัย 71 ปี ขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายบนถนน โซเชียลแห่ห่วงความปลอดภัย ด้านแฟนคลับโต้กลับพื้นที่จำกัด
โซเชียลแห่ห่วง หลังมีภาพของ โจวเหวินฟะ (Chow Yun Fat) ซูเปอร์สตาร์ฮ่องกงวัย 71 ปี หรือที่แฟน ๆ เรียกขานกันว่า “ฟะเกอ” ขณะเจ้าตัวกำลังวิ่งจ็อกกิงออกกำลังกายอยู่บนถนนแทนที่จะใช้ทางเท้าหรือเส้นทางสำหรับวิ่งโดยเฉพาะ
สื่อฮ่องกงรายงานว่า ชาวเน็ตรายหนึ่งพบเห็น โจวเหวินฟะวิ่งจ็อกกิงออกกำลังกายเพียงลำพังบริเวณใกล้กับทางเดินเล่นเขตเซ็นทรัลและเวสเทิร์น (Central and Western District Promenade) บนเกาะฮ่องกง ด้วยท่าทีผ่อนคลาย โดยไม่มีไม่มีใครเข้าไปรบกวนเวลาส่วนตัว
แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนสังเกตเห็นและเข้ามาติติง คือ จุดที่เขาวิ่งนั้นดูเหมือนจะเป็นช่องทางเดินรถ ผู้ใช้โซเชียลบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นท้วงติงเรื่องความปลอดภัย เช่น “วิ่งกลางถนนแบบนี้ไม่น่าจะดีนะ” หรือ “ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับการวิ่งเลย” เพราะการวิ่งขนาบข้างไปกับรถยนต์ที่กำลังแล่นอยู่ถือเป็นเรื่องอันตราย แม้ว่าผู้ชายวัย 71 ปีคนนี้จะมีสภาพร่างกายฟิตแกร่งกว่าคนหนุ่มสาวหลายคนก็ตาม
ขณะเดียวกัน แฟนคลับบางส่วนเข้ามาอธิบายแทนว่า พื้นที่ในฮ่องกงค่อนข้างจำกัด ทำให้บางครั้งคนวิ่งก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากนัก ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าถนนเส้นดังกล่าวเปิดให้รถยนต์สัญจรตามปกติในช่วงเวลาที่โจวเหวินฟะไปวิ่งหรือไม่ หรือบริเวณนั้นมีเส้นทางเฉพาะสำหรับนักวิ่งอยู่ใกล้ ๆ หรือเปล่า
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