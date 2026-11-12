ท้าชน! สส.ไอซ์ แชร์โพสต์ทนาย งัดรูปแฉ 3 พรรคใหญ่เคยรับบริจาค ลั่นถ้ายุบต้องยุบหมด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:10 น.
สส.ไอซ์ แชร์โพสต์ทนาย แง้มหลักฐาน พรรค ปชป.-พท.-ภท. เคยเปิดรับบริจาค
ภาพจาก : FB/นรเศรษฐ์ นาหนองตูม, FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.พรรคประชาชน แชร์โพสต์ของ นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ ซึ่งตั้งคำถามถึงกระแสข่าวที่พรรคประชาชนอาจถูกดำเนินการถึงขั้นยุบพรรค จากกรณีประชาสัมพันธ์บัญชีรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเผยแพร่ภาพประกาศรับบริจาคที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอีก 3 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และ พรรคภูมิใจไทย

นายนรเศรษฐ์โพสต์ข้อความว่า “ถ้าจะยุบพรรคประชาชน เพราะบริจาคน้ำท่วม ก็น่าจะโดนกันหมดทุกพรรคครับ”

พร้อมแนบภาพประชาสัมพันธ์ 4 ภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองอื่นเคยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นกัน แต่มีรูปแบบการรับบริจาคแตกต่างกัน

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ภาพแรกเป็นประกาศของ พรรคประชาธิปัตย์ ผ่านศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เชิญชวนประชาชนบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พร้อมแจ้งให้ผู้บริจาคส่งชื่อและยอดเงินผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงชื่อบนหน้ารายชื่อผู้บริจาค

ไอซ์ สวนกลับ กรรม
ภาพจาก : FB/นรเศรษฐ์ นาหนองตูม
ส่วน พรรคเพื่อไทย มีภาพประชาสัมพันธ์ 2 ภาพ ภาพแรกเป็นการเปิดรับบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยกำหนดจุดรับสิ่งของที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

อีกภาพเป็นประกาศรับบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “เพื่อไทยช่วยไทย รวมใจช่วยน้ำท่วม” พร้อมระบุหมายเลขบัญชีให้ประชาชนโอนเงินสมทบ

ขณะที่ภาพที่เกี่ยวข้องกับ พรรคภูมิใจไทย เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ร่วมน้ำใจชาวอ่างทอง ถึงพี่น้องจังหวัดชายแดน” เชิญชวนประชาชนบริจาคสิ่งของผ่านจุดรับบริจาคในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง หรือสมทบเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “น้ำใจคนไทยสู่พี่น้องชายแดน โดย น.ส.ชลธิชา มีแก้ว”

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กิจกรรมที่ปรากฏในภาพของพรรคภูมิใจไทยเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดน ไม่ใช่การระดมเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรง

การแชร์โพสต์ของ น.ส.รักชนก เกิดขึ้นหลังมีรายงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนว่า พรรคประชาชนอาจถูกตรวจสอบกรณีประชาสัมพันธ์บัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยใช้บัญชีธนาคารในชื่อบุคคลธรรมดา 3 บัญชี

ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊ก “จักรวาลด้อมส้ม v.9” นำภาพประกาศรับบริจาคที่พรรคประชาชนเคยเผยแพร่กลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับยอดเงินที่ได้รับและการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมามีสื่อรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การประชาสัมพันธ์รับบริจาคผ่านบัญชีบุคคลธรรมดาอาจต้องตรวจสอบตามกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความเสี่ยงถึงขั้นนำไปสู่การยุบพรรค

ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ชี้แจงที่รัฐสภาว่า บัญชีรับบริจาคทั้ง 3 บัญชีเป็นของอาสาสมัครภาคประชาชนที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับพรรคมาตั้งแต่ปี 2568 ไม่ใช่บัญชีที่เปิดขึ้นใหม่สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้

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โฆษกพรรคประชาชนอธิบายว่า พรรคมีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์เลขบัญชีของกลุ่มอาสาสมัคร ส่วนเงินบริจาคถูกนำไปใช้ตามภารกิจช่วยเหลือประชาชน พร้อมยืนยันว่ามีรายการรับจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ และพรรคพร้อมประสานให้อาสาสมัครเจ้าของบัญชีชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

น.ส.ภคมนยอมรับว่ายังไม่มั่นใจในรายละเอียดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตเรี่ยไรและการแจ้ง กกต. แต่หากมีการตรวจสอบ พรรคก็พร้อมชี้แจง โดยสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือการใช้มาตรฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างพรรคการเมือง และเกรงว่าประเด็นนี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อยุบพรรคประชาชน

สำหรับข้อกฎหมายที่ถูกกล่าวถึง มาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรครับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่รู้หรือควรรู้ว่ามีแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่มาตรา 92 กำหนดให้การฝ่าฝืนมาตรา 72 เป็นหนึ่งในเหตุที่อาจนำไปสู่การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรค

อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์บัญชีรับบริจาคในชื่อบุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียว ยังไม่ใช่หลักฐานว่าพรรคการเมืองกระทำความผิดตามมาตรา 72 และไม่ทำให้พรรคถูกยุบโดยอัตโนมัติ

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ส่วนภาพประกาศรับบริจาคของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย ที่นายนรเศรษฐ์นำมาเปรียบเทียบ มีทั้งบัญชีมูลนิธิ บัญชีชื่อโครงการ และบัญชีบุคคลธรรมดา จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของแต่ละกิจกรรมแยกกัน

ขณะนี้ยังไม่ปรากฏคำวินิจฉัยว่าการรับบริจาคที่เป็นประเด็นของพรรคประชาชนเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือมีเหตุให้ยุบพรรค

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 17:10 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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