ปอศ. เปิดเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” โยงไฮโซหญิง เจ้าของร้านจิวเวลรี่ดังเชียงใหม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 16:21 น.
ปอศ. เปิดเส้นเงิน "บุ๋ม ปนัดดา" โยงไฮโซหญิง เจ้าของร้านจิวเวลรี่ดังเชียงใหม่

ปอศ. เปิดเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” เผยพบธุรกรรมโยงไฮโซหญิง เจ้าของร้านจิวเวลรี่ดังเชียงใหม่ ด้านเจ้าตัวเตรียมหอบหลักฐานชี้แจงสัปดาห์หน้า

12 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยข้อมูลหลังการสืบสวนเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” พบว่า มีการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างร้านจิวเวลรี่ของไฮโซสาวรายหนึ่งในเชียงใหม่ กับบัญชีของมูลนิธิองค์กรทำดีและบัญชีส่วนตัวของ น.ส.ปนัดดา

เบื้องต้น เจ้าของร้านจิวเวลรี่ได้ประสานติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยเตรียมเข้าให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะนำหลักฐานรายละเอียดการซื้อขายทั้งหมด พร้อมใบรับรองของเครื่องประดับแต่ละชิ้นมาแสดง เพื่อให้ชุดสืบสวนตรวจสอบที่มาที่ไปของสินค้า รวมถึงประวัติการโอนเงินว่าถูกส่งเข้าบัญชีใดบ้าง โดยพบว่าห้วงเวลาการทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปี 2567-2568 แต่ยังต้องรอการตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดอีกครั้ง

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สำหรับเครื่องประดับหรูที่ตำรวจบุกยึดมาได้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่ซื้อมาจากร้านดังกล่าวหรือไม่ โดยหลังจากเจ้าของร้านเข้าให้ข้อมูลแล้ว ตำรวจจะเชิญมาร่วมตรวจสอบของกลาง พร้อมทั้งประสานผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเพชรเข้ามาช่วยประเมินและตรวจสอบอย่างละเอียด

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมล็อตที่ 2 ซึ่งยึดได้จากคอนโดมิเนียมทั้ง 2 แห่งในวันเดียวกันนั้น พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ ระบุว่า จากรายงานเบื้องต้นของรอง ผบก.ปอศ. คาดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นของแท้ แต่ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 16:21 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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