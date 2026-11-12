แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 16:32 น.
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด

หลุดโฟกัส! แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด ใจละลายกันทั้งโซเชียล

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีปัญหาเงินบริจาคของมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ (WDT) หลังจากที่คุณภูริตา หรือคุณกบ ประธานคนปัจจุบัน ได้เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ คุณอ้อม ประธานชุดแรกและเหรัญญิกคนปัจจุบัน หลังพบว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีกว่า 800 ครั้ง จนกลายเป็นข้อพิพาทร้อนแรง

ล่าสุด รายการโหนกระแส ได้เชิญคู่กรณีทุกฝ่ายมานั่งเผชิญหน้าเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง โดยมี “คุณอ้อม” อดีตประธานมูลนิธิ เดินทางมาเปิดใจและชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดในฝั่งของตน

โฆษณา

“อ้อม” แฉ “กบ” เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส “เตี้ย มช.” หลังถูกแจ้งความ

ขณะเดียวกัน “คุณโม” อีกหนึ่งบุคคลที่ถูกทาง WDT ฟ้องร้อง ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับ “น้องด้า” ลูกสาว เพื่อชี้แจงมุมมองของฝั่งตนเองในรายการด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียด กลับมีอีกหนึ่งสีสันที่ทำเอาชาวเน็ตและแฟน ๆ รายการโหนกระแสต่างพากันหลุดโฟกัสไปตาม ๆ กัน เมื่อบรรดาผู้ชมทางบ้านต่างพากันพิมพ์ข้อความเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม “น้องด้า” ลูกสาวของคุณโมกันอย่างล้นหลาม บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องหน้าตาดีพูดจาฉะฉาน น่ารัก และสะดุดตาเป็นอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่น้องยังไม่ได้พูดอะไรเลย แถมยังคะยั้นคะยอให้พิธีกรดำเนินรายการขอวาร์ปความสวยของน้องให้หน่อย

แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-1

โฆษณา

งานนี้ หนุ่ม กรรชัย เลยจัดให้ตามคำขอ แจกวาร์ป น้องด้า ให้ไปตาม Follow กันแบบสมใจเหล่านักเรียนโหนกระแสกันไปเลย ต้องบอกเลยว่าเข้าไปส่องอินสตาแกรมจองน้องแล้วหยุดมองไม่ได้เลย เพราะทั้งสวยและเซ็กซี่ในคนเดียว

แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-3
ภาพจาก : IG jum._.meng
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-4
ภาพจาก : IG jum._.meng
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-5
ภาพจาก : IG jum._.meng
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-6
ภาพจาก : IG jum._.meng
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-7
ภาพจาก : IG jum._.meng
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-8
ภาพจาก : IG jum._.meng
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-9
ภาพจาก : IG jum._.meng
แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด-2
ภาพจาก : IG jum._.meng

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส, IG jum._.meng

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 16:32 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุกจับครูวัย 45 คาโรงเรียนจันทบุรี พบสื่อลามกเด็ก กล้องจิ๋ว รับแล้วถ่ายคลิปเอง

บุกจับครูวัย 45 คาโรงเรียนจันทบุรี พบสื่อลามกเด็ก กล้องจิ๋ว รับแล้วถ่ายคลิปเอง

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
สส.ไอซ์ แชร์โพสต์ทนาย แง้มหลักฐาน พรรค ปชป.-พท.-ภท. เคยเปิดรับบริจาค

ท้าชน! สส.ไอซ์ แชร์โพสต์ทนาย งัดรูปแฉ 3 พรรคใหญ่เคยรับบริจาค ลั่นถ้ายุบต้องยุบหมด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
DSI ส่อไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ เหตุติดเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้าน

DSI ส่อไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ เหตุติดเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้าน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
&quot;อ้อม&quot; แฉ &quot;กบ&quot; เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส &quot;เตี้ย มช.&quot; หลังถูกแจ้งความ

“อ้อม” แฉ “กบ” เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส “เตี้ย มช.” หลังถูกแจ้งความ

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
สลด บวชหน้าไฟให้พี่สาว ไม่ได้ศึก พระท้วงฤกษ์ไม่ดี ล็อกกุฏิลั่นไกดับ ข่าว

สลด บวชหน้าไฟให้พี่สาว ไม่ได้ศึก พระท้วงฤกษ์ไม่ดี ล็อกกุฏิลั่นไกดับ

14 นาที ที่แล้ว
บุกจับครูวัย 45 คาโรงเรียนจันทบุรี พบสื่อลามกเด็ก กล้องจิ๋ว รับแล้วถ่ายคลิปเอง ข่าวอาชญากรรม

บุกจับครูวัย 45 คาโรงเรียนจันทบุรี พบสื่อลามกเด็ก กล้องจิ๋ว รับแล้วถ่ายคลิปเอง

19 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ไม่ได้ร้องไห้หนัก ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ยันปรับตัวได้ดี มีคิดถึงลูก-แม่เป็นปกติ ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ไม่ได้ร้องไห้หนัก ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ยันปรับตัวได้ดี มีคิดถึงลูก-แม่เป็นปกติ

23 นาที ที่แล้ว
พยาบาลน้อย นิชาภา เสียชีวิตจากมะเร็งไขกระดูก ข่าว

สาเหตุเศร้า พยาบาลหน่วยไตเทียม สู้โรคร้ายจนถึงที่สุด ก่อนจากไปสงบ

54 นาที ที่แล้ว
DSI ส่อไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ เหตุติดเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้าน ข่าว

DSI ส่อไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ เหตุติดเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ้อม&quot; แฉ &quot;กบ&quot; เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส &quot;เตี้ย มช.&quot; หลังถูกแจ้งความ ข่าว

“อ้อม” แฉ “กบ” เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส “เตี้ย มช.” หลังถูกแจ้งความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอจุ๋ม ว่าไง? อ้อม แหกสาเหตุไม่ส่งเคสให้ เพราะ &quot;ใบอนุญาตหมดอายุ&quot; ข่าว

หมอจุ๋ม ว่าไง? อ้อม แหกหน้า แจงสาเหตุไม่ส่งเคสให้ เพราะ “ไม่ต่อใบอนุญาต”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โมฮัมเหม็ด อัลลับบาร์ มหาเศรษฐีดูไบ ผู้ก่อตั้ง Emaar เล็งลงทุนไทย 1.6 แสนล้าน เศรษฐกิจ

ประวัติ โมฮัมเหม็ด อัลลับบาร์ มหาเศรษฐีดูไบ ผู้ก่อตั้ง Emaar เล็งลงทุนไทย 1.6 แสนล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารยามตะโกนสั่ง รมว.กลาโหม สั่งเงียบปาก หลังหัวเราะลั่นหน้าสุสานทหาร ข่าวต่างประเทศ

ยศใหญ่ก็ไม่สน! ทหารยามตะโกนสั่ง รมว.กลาโหม สั่งเงียบปาก หลังหัวเราะลั่นหน้าสุสานทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักร้อง แฉ บุ๋ม ปนัดดา ปัดช่วยคนโดนโกง อ้างรับแต่เคสใหญ่ เข้าใจเรี่ยไรเงินไม่ได้ ข่าวดารา

อดีตนักร้อง แฉ บุ๋ม ปนัดดา ปัดช่วยคนโดนโกง อ้างรับแต่เคสใหญ่ เข้าใจเรี่ยไรเงินไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เข็มที่ระลึก พระราชพิธีพระบรมศพฯ ซื้อที่ไหน? บิ๊กซีเปิดจอง เข็มละ 300 ข่าว

เข็มที่ระลึก พระราชพิธีพระบรมศพฯ ซื้อที่ไหน? บิ๊กซีเปิดจอง เข็มละ 300

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ สวนกลับชาวเน็ตถามไปเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ไหม ลั่น &quot;กูไม่ใช่ญาติเขา&quot; บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ สวนกลับชาวเน็ตถามไปเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ไหม ลั่น “กูไม่ใช่ญาติเขา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
CAAT แจงดราม่า ตั๋วบินเชียงใหม่แพงหูฉี่ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง แนะจองตรงผ่านสายการบิน ข่าว

CAAT แจงดราม่า ตั๋วบินเชียงใหม่แพงหูฉี่ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง แนะจองผ่านสายการบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือดนอกสังเวียน &quot;อุสมาน&quot; บุกตบหน้า &quot;เมราบ&quot; กลางโรงแรม [คลิป] ข่าวต่างประเทศ

เดือดนอกสังเวียน “อุสมาน” บุกตบหน้า “เมราบ” กลางโรงแรม [คลิป]

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราดัง งานเข้า สื่อแฉ ล่วงละเมิดเด็กสาว 15 ขุดคลิปหยาบโลน ล่าสุดถูกถอดงานเกลี้ยง บันเทิง

ดาราดัง งานเข้า สื่อแฉ ล่วงละเมิดดญ. 15 ขุดคลิปหยาบโลน ล่าสุดถูกถอดงานเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนพนักงานมูลนิธิวอชด็อก ข่าว

เงินเดือนมูลนิธิวอชด็อก ‘อ้อม’ เผยประธานได้ 15,000 แต่ ‘กบ’ ฝ่ายกฏหมายได้ 3 หมื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! &quot;แอนโธนี คลาร์ก&quot; ดาวตลกชื่อดัง จากซิทคอม Yes, Dear จากไปในวัย 62 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดเศร้า! “แอนโธนี คลาร์ก” ดาวตลกชื่อดัง จากซิทคอม Yes, Dear จากไปในวัย 62 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! กรุเครื่องเพชร-อัญมณี บุ๋ม ปนัดดา มีซองกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น &quot;แม่ว่าแปลก&quot; บันเทิง

เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! เครื่องเพชร บุ๋ม มีกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น “แม่ว่าแปลก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. ยื่นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ขอชี้ขาดอำนาจ หวังไม่ให้ศาลฎีกาฯ รื้อคดีฮั้ว ส.ว. ข่าวการเมือง

กกต. ยื่นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ขอชี้ขาดอำนาจ หวังไม่ให้ศาลฎีกาฯ รื้อคดีฮั้ว ส.ว.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อต อธิป อนันทวรรณ กับประเด็นแชตเพื่อนสนิท ข่าว

เปิดแชตลับ “ก๊อต อธิป” เพื่อนสนิทแนะ หนีต่างประเทศ ก่อนเจ้าตัวตอบทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปากศักดิ์สิทธิ์! นักร้องดัง แช่งผัวเก่า ควรไปอยู่ในคุก สุดท้ายคุกจริง 10 ปี คดีฉาว บันเทิง

ปากศักดิ์สิทธิ์! นักร้องดัง แช่งผัวเก่า ควรไปอยู่ในคุก สุดท้ายคุกจริง 10 ปี คดีฉาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 16/11/69 เลขชนงวดนี้ เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 16 พ.ย. 69 เปิดเลขชน 3 สำนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Google Flights แสดงตั๋วเครื่องบินกรุงเทพเชียงใหม่ช่วงยี่เป็งสูงสุด 54985 บาท ข่าว

ตั๋วบินเชียงใหม่ช่วงยี่เป็ง พุ่งทะลุ 5 หมื่น ราคาถูกสุด เริ่มต้น 9 พันกว่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา คืน บันเทิง

ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินคืน เคยบริจาคมูลนิธิ ‘บุ๋ม’ ยันไม่ได้หวังบุญ อยากให้ถึงคนเดือดร้อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีระทึก! อาคาร 3 ชั้นพังถล่ม ทับไซต์ก่อสร้าง กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก! ตึก 3 ชั้นถล่ม กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย ติดค้างใต้ซากหลายคน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปปอศ. เปิดเส้นเงิน “บุ๋ม ปนัดดา” โยงไฮโซหญิง เจ้าของร้านจิวเวลรี่ดังเชียงใหม่