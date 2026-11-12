แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด
หลุดโฟกัส! แห่ขอวาร์ป น้องด้า คนสวยขาของเหล่านักเรียนโหนกระแส ยังไม่ทันพูดก็ถูกหมด ใจละลายกันทั้งโซเชียล
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีปัญหาเงินบริจาคของมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ (WDT) หลังจากที่คุณภูริตา หรือคุณกบ ประธานคนปัจจุบัน ได้เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ คุณอ้อม ประธานชุดแรกและเหรัญญิกคนปัจจุบัน หลังพบว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีกว่า 800 ครั้ง จนกลายเป็นข้อพิพาทร้อนแรง
ล่าสุด รายการโหนกระแส ได้เชิญคู่กรณีทุกฝ่ายมานั่งเผชิญหน้าเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง โดยมี “คุณอ้อม” อดีตประธานมูลนิธิ เดินทางมาเปิดใจและชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดในฝั่งของตน
“อ้อม” แฉ “กบ” เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส “เตี้ย มช.” หลังถูกแจ้งความ
ขณะเดียวกัน “คุณโม” อีกหนึ่งบุคคลที่ถูกทาง WDT ฟ้องร้อง ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับ “น้องด้า” ลูกสาว เพื่อชี้แจงมุมมองของฝั่งตนเองในรายการด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียด กลับมีอีกหนึ่งสีสันที่ทำเอาชาวเน็ตและแฟน ๆ รายการโหนกระแสต่างพากันหลุดโฟกัสไปตาม ๆ กัน เมื่อบรรดาผู้ชมทางบ้านต่างพากันพิมพ์ข้อความเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม “น้องด้า” ลูกสาวของคุณโมกันอย่างล้นหลาม บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องหน้าตาดีพูดจาฉะฉาน น่ารัก และสะดุดตาเป็นอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่น้องยังไม่ได้พูดอะไรเลย แถมยังคะยั้นคะยอให้พิธีกรดำเนินรายการขอวาร์ปความสวยของน้องให้หน่อย
งานนี้ หนุ่ม กรรชัย เลยจัดให้ตามคำขอ แจกวาร์ป น้องด้า ให้ไปตาม Follow กันแบบสมใจเหล่านักเรียนโหนกระแสกันไปเลย ต้องบอกเลยว่าเข้าไปส่องอินสตาแกรมจองน้องแล้วหยุดมองไม่ได้เลย เพราะทั้งสวยและเซ็กซี่ในคนเดียว
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส, IG jum._.meng