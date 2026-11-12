สาเหตุเศร้า พยาบาลหน่วยไตเทียม สู้โรคร้ายจนถึงที่สุด ก่อนจากไปสงบ
อาลัย ‘พยาบาลน้อย’ หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ญาติเผยสาเหตุเสียชีวิตจากมะเร็งไขกระดูก เผยสู้จนถึงที่สุดแล้ว
วงการพยาบาลและสาธารณสุขร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย นางสาวนิชาภา โตนันท์ หรือ พยาบาลน้อย บุคลากรทางการพยาบาลประจำหน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เพจเฟซบุ๊ก คลินิกเวชกรรม นภาพรไตเทียม โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนางสาวนิชาภา ระบุว่าเพื่อนร่วมงานรู้สึกใจหาย พร้อมขอบคุณสำหรับรอยยิ้ม ความช่วยเหลือ และทุกช่วงเวลาดี ๆ ที่เคยร่วมงานกัน ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ในนามของบริษัท เอ็นพีเอชดี จำกัด และบริษัท นภาพรไตเทียม จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ขณะเดียวกัน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมโพสต์ไว้อาลัย รำลึกถึงคุณงามความดี และยกย่องความทุ่มเทและคุณค่าของการเป็นผู้ให้ของนางสาวนิชาภาเสมอมา พร้อมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลบุญ นำพาดวงวิญญาณไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
ทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊ก พลอยนรินทร์ ไกยสิทธิ์ ซึ่งเป็นเพื่อนรักและพี่สะใภ้ของผู้เสียชีวิต โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เล่าถึงความรู้สึกหลังทราบข่าวร้าย ระบุว่า พยาบาลสาวต่อสู้กับอาการป่วยอย่างเข้มแข็งมาจนถึงที่สุดแล้ว จากนี้ไม่ต้องเหนื่อยและเจ็บปวดอีกต่อไป พร้อมส่งกำลังใจถึงน้องชายของตนเองที่สูญเสียภรรยา ขอให้เข้มแข็งเพื่อดูแลลูกให้ดีที่สุด
ในตอนท้าย ผู้โพสต์ได้ติดแฮชแท็ก #มะเร็งไขกระดูกตัวร้าย เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
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