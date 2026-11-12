DSI ส่อไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ เหตุติดเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 15:53 น.
DSI ส่อไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ เหตุติดเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้าน

ดีเอสไอ อาจไม่รับคดีเว็บพนัน Shuffle.com พัวพันสามี สส.ไอเดียร์ เป็นคดีพิเศษ เหตุยอดเงินไม่ถึงเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้านบาท เตรียมส่งต่อตำรวจไซเบอร์

ประเด็นร้อนที่สังคมจับตา หลัง นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ตั้งข้อสงสัยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังเตรียมตัดจบ ไม่รับคดีเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com เป็นคดีพิเศษ จนดูเหมือนเป็นการเป่าคดี ทั้งที่ฝั่งตำรวจไซเบอร์สืบสวนจนเจอคนไทยเข้าไปเล่นพนันในเว็บนี้แล้วถึง 3 ราย

ล่าสุด แหล่งข่าวภายในดีเอสไอได้ออกมาชี้แจงเบื้องหลังการทำงานในคดีนี้ ซึ่งมีชื่อของ นายไท่หยาง ซาง สามีของ นางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ถูกพาดพิงว่าอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และเว็บพนันดังกล่าว

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DSI ยืนยันว่าที่ผ่านมาพนักงานสืบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เรียกกระดานเทรดคริปโตฯ รวมถึงผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ทั้ง 11 แห่ง เช่น บิทคับ ออนไลน์, ออร์บิกซ์ เทรด, อินโนเวสท์ เอกซ์ และ กัลฟ์ ไบแนนซ์ เข้ามาให้ข้อมูลเส้นทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวยอมรับตรงๆ ว่า จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ในมือตอนนี้ มีแนวโน้มสูงมากที่ดีเอสไอจะไม่รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ เหตุผลสำคัญไม่ได้เกิดจากการช่วยเหลือใคร แต่ติดล็อกเรื่องข้อกฎหมาย เพราะการจะรับคดีเว็บพนันเป็นคดีพิเศษได้ ต้องเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนหรือความเสียหายตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเว็บพนันออนไลน์เปิดให้คนเล่นได้จากทั่วโลก การจะพิสูจน์เส้นทางเงินเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นในไทยให้ถึงยอด 300 ล้านบาทจึงทำได้ยาก

สำหรับก้าวต่อไป ดีเอสไอจะเร่งสอบปากคำบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลือให้ครบภายในกรอบเวลา 6 เดือน ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมเพื่อลงมติ หากที่ประชุมเห็นตรงกันว่าไม่เข้าเกณฑ์ ก็จะเสนออธิบดีดีเอสไอสั่งยุติเรื่องในชั้นนี้ แล้วโอนสำนวนทั้งหมดไปให้ตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจท้องที่รับช่วงต่อเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

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ส่วนคำถามที่ว่าตำรวจไซเบอร์จะสามารถสาวไส้ไปถึงตัว นายไท่หยาง ซาง ในฐานะผู้ถือหุ้นเว็บพนันได้หรือไม่นั้น ตามขั้นตอนตำรวจจะต้องเรียกนักพนันชาวไทยทั้ง 3 รายที่ตรวจพบมาสอบปากคำ เพื่อยืนยันให้ได้ว่ามีการกดเข้าเล่นเว็บพนันนี้จากในประเทศไทยจริง จากนั้นจึงจะใช้เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญในการขยายผลแกะรอยไปหาเจ้าของเว็บและกลุ่มผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานพอสมควร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 15:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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