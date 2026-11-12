เปิดดวง 1 ราศี ปี 2570 มีเกณฑ์ย้ายงานแล้วรุ่ง เงินเดือนขยับ โอกาสก้าวหน้าเปิดกว้าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 20:01 น.
เปิดดวง 1 ราศี ปี 2570 มีเกณฑ์ย้ายงานแล้วรุ่ง เงินเดือนขยับ โอกาสก้าวหน้าเปิดกว้าง

เปิดคำทำนายดวงการงานปี 2570 ชาวราศีกรกฎมีโอกาสเปลี่ยนงานรับรายได้เพิ่ม หลังดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ส่งอิทธิพลต่อเรือนการเงินและอาชีพ โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม

คำทำนายนี้อ้างอิงการวิเคราะห์ตำแหน่งดาวประจำปี ค.ศ. 2027 หรือ พ.ศ. 2570 ตามระบบโหราศาสตร์ตะวันตก โดยพิจารณาการเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวแห่งโอกาสและการขยายตัว ร่วมกับดาวเสาร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ และความมั่นคงในชีวิต

สำหรับ ราศีกรกฎ (Cancer) ตามระบบโหราศาสตร์ตะวันตก หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคมโดยประมาณ

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ตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2570 ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีสิงห์ ก่อนย้ายเข้าสู่ราศีกันย์ในวันที่ 26 กรกฎาคม เมื่อนำมาอ่านดวงชาวราศีกรกฎด้วยระบบเรือนชะตาแบบ Whole Sign จะพบว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับรายได้ เงินเดือน และทรัพย์สิน

ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ตำแหน่งนี้ถือเป็นจังหวะที่เอื้อต่อการเพิ่มรายได้ ผู้ที่ทำงานประจำและต้องการเปลี่ยนองค์กรอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอเงินเดือนสูงกว่าเดิม ส่วนผู้ที่ยังไม่ต้องการย้ายงานอาจมีจังหวะเจรจาปรับค่าตอบแทนหรือได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากหน้าที่รับผิดชอบ

ขณะเดียวกัน ดาวเสาร์โคจรอยู่ในราศีเมษตลอดปี 2570 ซึ่งตรงกับเรือนที่ 10 ของชาวราศีกรกฎ เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และความสำเร็จในการทำงาน

การปรากฏของดาวเสาร์ในตำแหน่งนี้ ตามตำราโหราศาสตร์หมายถึงการได้รับความรับผิดชอบมากขึ้น อาจมีการเปลี่ยนตำแหน่ง รับบทบาทบริหาร หรือได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร แม้จะต้องเผชิญความกดดันมากกว่าเดิม แต่ก็เป็นโอกาสสร้างความก้าวหน้าในระยะยาว

ช่วงเวลาที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ วันที่ 3 เมษายน และ 11 กรกฎาคม 2570 ซึ่งดาวพฤหัสบดีทำมุมตรีโกณ 120 องศากับดาวเสาร์ ตามตารางตำแหน่งดาวของเว็บไซต์ Cafe Astrology

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ในทางโหราศาสตร์ มุมตรีโกณระหว่างดาวทั้งสองถือเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก เพราะเชื่อมพลังแห่งการเติบโตของดาวพฤหัสบดีกับความมั่นคงของดาวเสาร์ จึงตีความได้ว่าช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมเป็นจังหวะที่เหมาะกับการมองหาโอกาสทางอาชีพ เจรจาเงื่อนไขการทำงาน และวางแผนขยับฐานเงินเดือน

สำหรับชาวราศีกรกฎที่รู้สึกว่าเงินเดือนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความสามารถ หรือทำงานมานานแต่ยังไม่มีความก้าวหน้า คำทำนายปี 2570 จึงให้น้ำหนักกับการเปิดรับโอกาสใหม่มากกว่าการยึดติดกับตำแหน่งเดิม โดยเฉพาะงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อแลกกับค่าตอบแทนสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนงานอาจมาพร้อมภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ผู้ที่ได้รับข้อเสนอใหม่ควรพิจารณาทั้งเงินเดือน สวัสดิการ ความมั่นคงขององค์กร และโอกาสเติบโต ก่อนตัดสินใจลาออกจากงานเดิม

ทั้งนี้ คำทำนายดวงชะตาเป็นการตีความตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าผู้เกิดราศีกรกฎทุกคนจะย้ายงานหรือได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจริง ผลลัพธ์ด้านอาชีพขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และสภาพตลาดแรงงานของแต่ละบุคคล

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ข้อมูลจาก : Cafe Astrology: 2027 Planetary Overview, Jupiter Trine Saturn

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 20:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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