เปิดดวง 1 ราศี ปี 2570 มีเกณฑ์ย้ายงานแล้วรุ่ง เงินเดือนขยับ โอกาสก้าวหน้าเปิดกว้าง
เปิดคำทำนายดวงการงานปี 2570 ชาวราศีกรกฎมีโอกาสเปลี่ยนงานรับรายได้เพิ่ม หลังดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ส่งอิทธิพลต่อเรือนการเงินและอาชีพ โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
คำทำนายนี้อ้างอิงการวิเคราะห์ตำแหน่งดาวประจำปี ค.ศ. 2027 หรือ พ.ศ. 2570 ตามระบบโหราศาสตร์ตะวันตก โดยพิจารณาการเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวแห่งโอกาสและการขยายตัว ร่วมกับดาวเสาร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ และความมั่นคงในชีวิต
สำหรับ ราศีกรกฎ (Cancer) ตามระบบโหราศาสตร์ตะวันตก หมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคมโดยประมาณ
ตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2570 ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีสิงห์ ก่อนย้ายเข้าสู่ราศีกันย์ในวันที่ 26 กรกฎาคม เมื่อนำมาอ่านดวงชาวราศีกรกฎด้วยระบบเรือนชะตาแบบ Whole Sign จะพบว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับรายได้ เงินเดือน และทรัพย์สิน
ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ตำแหน่งนี้ถือเป็นจังหวะที่เอื้อต่อการเพิ่มรายได้ ผู้ที่ทำงานประจำและต้องการเปลี่ยนองค์กรอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอเงินเดือนสูงกว่าเดิม ส่วนผู้ที่ยังไม่ต้องการย้ายงานอาจมีจังหวะเจรจาปรับค่าตอบแทนหรือได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากหน้าที่รับผิดชอบ
ขณะเดียวกัน ดาวเสาร์โคจรอยู่ในราศีเมษตลอดปี 2570 ซึ่งตรงกับเรือนที่ 10 ของชาวราศีกรกฎ เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และความสำเร็จในการทำงาน
การปรากฏของดาวเสาร์ในตำแหน่งนี้ ตามตำราโหราศาสตร์หมายถึงการได้รับความรับผิดชอบมากขึ้น อาจมีการเปลี่ยนตำแหน่ง รับบทบาทบริหาร หรือได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร แม้จะต้องเผชิญความกดดันมากกว่าเดิม แต่ก็เป็นโอกาสสร้างความก้าวหน้าในระยะยาว
ช่วงเวลาที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ วันที่ 3 เมษายน และ 11 กรกฎาคม 2570 ซึ่งดาวพฤหัสบดีทำมุมตรีโกณ 120 องศากับดาวเสาร์ ตามตารางตำแหน่งดาวของเว็บไซต์ Cafe Astrology
ในทางโหราศาสตร์ มุมตรีโกณระหว่างดาวทั้งสองถือเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก เพราะเชื่อมพลังแห่งการเติบโตของดาวพฤหัสบดีกับความมั่นคงของดาวเสาร์ จึงตีความได้ว่าช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมเป็นจังหวะที่เหมาะกับการมองหาโอกาสทางอาชีพ เจรจาเงื่อนไขการทำงาน และวางแผนขยับฐานเงินเดือน
สำหรับชาวราศีกรกฎที่รู้สึกว่าเงินเดือนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความสามารถ หรือทำงานมานานแต่ยังไม่มีความก้าวหน้า คำทำนายปี 2570 จึงให้น้ำหนักกับการเปิดรับโอกาสใหม่มากกว่าการยึดติดกับตำแหน่งเดิม โดยเฉพาะงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อแลกกับค่าตอบแทนสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนงานอาจมาพร้อมภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ผู้ที่ได้รับข้อเสนอใหม่ควรพิจารณาทั้งเงินเดือน สวัสดิการ ความมั่นคงขององค์กร และโอกาสเติบโต ก่อนตัดสินใจลาออกจากงานเดิม
ทั้งนี้ คำทำนายดวงชะตาเป็นการตีความตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าผู้เกิดราศีกรกฎทุกคนจะย้ายงานหรือได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจริง ผลลัพธ์ด้านอาชีพขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และสภาพตลาดแรงงานของแต่ละบุคคล
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ข้อมูลจาก : Cafe Astrology: 2027 Planetary Overview, Jupiter Trine Saturn