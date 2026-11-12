ไคลีย์ เจนเนอร์ งานเข้าไม่หยุด ถูกแม่บ้านฟ้อง 4 ราย สารพัดนิสัยสุดช็อก สเปรย์พริกไทยฉีดเข้าตา ขังในตู้เสื้อผ้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 20:23 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 20:24 น.
ไคลีย์ เจนเนอร์ งานเข้าไม่หยุด ถูกแม่บ้านฟ้อง 4 ราย สารพัดนิสัยสุดช็อก สเปรย์พริกไทยฉีดเข้าตา ขังในตู้เสื้อผ้า

ไคลีย์ เจนเนอร์ งานเข้าไม่หยุด ถูกอดีตแม่บ้านยื่นฟ้องศาลเป็นรายที่ 4 ในรอบ 7 เดือน แฉสารพัดพฤติกรรมสุดช็อก ตั้งแต่โดนสเปรย์พริกไทยฉีดเข้าตา ถูกหมาในบ้านกัดไร้คนเหลียวแล ยันโดนขังลืมในตู้เสื้อผ้านานนับชั่วโมง ท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของหัวหน้างาน ด้านทนายความคนดังโต้กลับ เป็นขบวนการรีดไถเงินจากชื่อเสียง

มรสุมคดีความถาโถมใส่เซเลบริตี้สาวพันล้าน ไคลีย์ เจนเนอร์ (Kylie Jenner) อย่างต่อเนื่อง เมื่อล่าสุดอดีตแม่บ้านประจำคฤหาสน์ได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลสูงลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นการถูกอดีตลูกจ้างในบ้านฟ้องร้องเป็นรายที่ 4 แล้วในรอบระยะเวลาเพียง 7 เดือน

Kylie Jenner walks during the Victoria’s Secret Fashion Show on Sunday, Oct. 18, 2026, at the Sony Pictures Studios in Culver City, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

ดิโนรา แคโรไลนา คาเบรีย อมายา ยื่นฟ้องเจนเนอร์ บริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานหลายคน ในข้อหาเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ การตอบโต้กลั่นแกล้ง การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ละเมิดกฎหมายแรงงานหลายกระทง

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อมายาระบุในคำฟ้องว่า เธอเริ่มทำงานให้ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Kylie Cosmetics ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดชั่วโมงละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน แต่มักถูกปฏิเสธค่าล่วงเวลา ถูกบังคับให้ทำงานหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง รวมถึงต้องเดินทางไปมาระหว่างบ้านพักหลายหลังของเจนเนอร์โดยไม่ได้รับค่าเดินทางหรือค่าเสียเวลา

เหตุการณ์สุดช็อกที่อดีตแม่บ้านรายนี้นำมาเปิดเผย เริ่มจากที่หัวหน้างานชื่อ ลอรา ดูลีย์ สั่งให้เธอใช้รหัสผ่านเข้าไปในห้องแต่งตัวของเจนเนอร์ ก่อนที่ระบบประตูจะล็อกขังเธอไว้ข้างในนานกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเธอโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือด้วยความตื่นตระหนก ดูลีย์กลับหัวเราะเยาะและพูดจาล้อเลียน พร้อมบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านที่จะเปิดประตูให้ได้ และเธอไม่สามารถบอกรหัสผ่านให้คนอื่นรู้ จึงต้องทนรออยู่ข้างในจนกว่าจะมีคนมาช่วยเปิด

Kylie Jenner arrives at the LACMA Art+Film Gala on Saturday, Nov. 7, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

ต่อมาในเดือนกันยายน 2568 อมายาได้รับบาดเจ็บขณะทำความสะอาดลิ้นชักในห้องซักรีด เมื่อกระป๋องสเปรย์พริกไทยที่วางไว้โดยไม่มีตัวล็อกเกิดฉีดพ่นเข้าใส่ดวงตาและใบหน้าของเธออย่างจัง ทำให้ตาพร่ามัว แสบร้อน และระคายเคืองอย่างรุนแรง ซ้ำร้ายในเดือนถัดมา เธอยังถูกสุนัขกัดขณะกำลังทำความสะอาดบ้านสุนัขภายในบริเวณคฤหาสน์ แต่เมื่อแจ้งเรื่องให้ผู้ดูแลทราบกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จนต้องไปหาซื้อยามารักษาตัวเอง

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นอกจากนี้ เธอยังถูกสั่งให้คอยหลบหน้าหรือเดินออกจากห้องทุกครั้งที่เจนเนอร์ปรากฏตัว ก่อนจะถูกไล่ออกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เพียงไม่นานหลังจากที่เธอตั้งคำถามว่าเหตุใดแม่บ้านคนอื่นถึงได้รับเงินชดเชยค่าเดินทางแต่เธอไม่ได้

เดลลา เชกเกอร์ ทนายความของอมายา กล่าวว่า คดีนี้สะท้อนคำถามใหญ่ในสังคมว่ามีลูกจ้างในบ้านอีกกี่คนที่ต้องทนถูกเอาเปรียบอย่างผิดกฎหมายเพราะกลัวอิทธิพลของนายจ้างผู้ร่ำรวย ขณะที่ ไมเคิล โรดส์ ทนายความตัวแทนของ ไคลีย์ เจนเนอร์ ได้ออกมาตอบโต้ทันควันว่า

คดีทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยทนายความคนเดียวกันกับที่เคยยื่นฟ้องแทนอดีตลูกจ้างคนอื่นๆ ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการใช้กระแสข่าวเพื่อรีดไถเงินก้อนโตโดยไม่มีมูลความจริง ซึ่งทางเจนเนอร์จะไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่และพร้อมสู้คดีอย่างถึงที่สุด

Kylie Jenner arrives at the LACMA Art+Film Gala on Saturday, Nov. 7, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

สำหรับคดีฟ้องร้องของอดีตพนักงานในบ้าน ไคลีย์ เจนเนอร์ ทั้ง 3 คดีก่อนหน้านี้ ล้วนเป็นฝีมือของทนายความคนเดียวกันทั้งสิ้น เริ่มจากคดีแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยอดีตแม่บ้าน แองเจลิกา เฮอร์นันเดซ วาสเกซ ฟ้องร้องเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและศาสนา ถัดมาเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ในวันที่ 29 เมษายน อดีตแม่บ้าน ฮัวนา เดลกาโด โซโต ยื่นฟ้องเรื่องการห้ามสบตาหรือยิ้มให้เจนเนอร์ รวมถึงถูกบังคับให้ไปหลบซ่อนตัวในห้องน้ำหรือโรงรถนานหลายชั่วโมงเวลาที่เจ้านายอยู่บ้าน และคดีที่สามเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน

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อดีตเชฟส่วนตัวในนามแฝง เจน โด ยื่นฟ้องข้อหาเลือกปฏิบัติต่อหญิงตั้งครรภ์ อ้างว่าเธอต้องทำงานหนักในงานเลี้ยงวันเกิดของครอบครัวจนเกิดอาการตกเลือดและแท้งลูกในเวลาต่อมา ซึ่งทุกคดียังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลและยังไม่มีคำพิพากษาชี้ขาดว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 20:23 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 20:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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