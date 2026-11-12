ประวัติ โมฮัมเหม็ด อัลลับบาร์ มหาเศรษฐีดูไบ ผู้ก่อตั้ง Emaar เล็งลงทุนไทย 1.6 แสนล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 15:11 น.
ประวัติ โมฮัมเหม็ด อัลลับบาร์ มหาเศรษฐีดูไบ ผู้ก่อตั้ง Emaar เล็งลงทุนไทย 1.6 แสนล้าน

โมฮัมเหม็ด อัลลับบาร์ นักธุรกิจวัย 70 ปี ผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาตึก Burj Khalifa ก่อนเปิดแผนร่วมทุนสร้างโครงการมิกซ์ยูสในกรุงเทพฯ บนที่ดินเช่า 20–30 ไร่

โมฮัมเหม็ด อัลลับบาร์ (Mohamed Alabbar) มหาเศรษฐีชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วัย 70 ปี ผู้ก่อตั้ง Emaar Properties บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่เบื้องหลัง Burj Khalifa ตึกสูงที่สุดในโลก กลับมาได้รับความสนใจในประเทศไทย หลังเปิดเผยแผนร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร มูลค่าเบื้องต้น 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.6 แสนล้านบาท ผ่านบริษัท Eagle Hills โดยอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรไทยและพิจารณาทำเล ยังไม่ได้ข้อสรุปการลงทุนอย่างเป็นทางการ

อัลลับบาร์มีชื่อเต็มว่า โมฮัมเหม็ด อาลี ราชิด อัลลับบาร์ (Mohamed Ali Rashed Alabbar) เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 ที่เมืองดูไบ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เขาเติบโตในย่านราชิดิยา (Rashidiya) โดยมีพ่อเป็นกัปตันเรือโดว์ (Dhow) เรือไม้แบบดั้งเดิมที่ใช้เดินทางและขนส่งสินค้าในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย

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ในวัยเด็ก อัลลับบาร์ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานและความกล้าเผชิญความเสี่ยงจากพ่อ ซึ่งต้องเดินเรือค้าขายในยุคที่ยังไม่มีระบบนำทางทันสมัย ก่อนมีโอกาสได้รับทุนจากรัฐบาลให้เดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

เขาสำเร็จการศึกษาด้านการเงินและบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซีแอตเทิล (Seattle University) ในปี 2524 จากนั้นกลับมาทำงานที่ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในสายงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน ถือเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

เปิดประวัติ โมฮัมเม็ด อัลลับบาร์ ลงทุนไทย
ภาพจาก : https://mohamedalabbar.com/

ต่อมา อัลลับบาร์ย้ายไปทำงานกับ Al Khaleej Investments บริษัทลงทุนของรัฐบาลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทำงานในประเทศสิงคโปร์ ประสบการณ์ช่วงนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้การบริหารเงินลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อนเดินทางกลับดูไบในปี 2535

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เมื่อกลับถึงดูไบ เขาได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่คนแรกของกรมพัฒนาเศรษฐกิจดูไบ (Dubai’s Department of Economic Development) มีบทบาทส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของภาคเอกชน

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ระหว่างทำงานภาครัฐ อัลลับบาร์ได้ร่วมงานกับชีคโมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งผู้ปกครองดูไบ และได้รับบทบาทเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

ปี 2540 อัลลับบาร์ก่อตั้ง Emaar Properties บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต่อมากลายเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของตะวันออกกลาง ก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดูไบในปี 2543

โครงการสำคัญช่วงแรกคือ Dubai Marina ย่านที่อยู่อาศัยและธุรกิจริมทะเล ก่อนขยายมาสู่ Downtown Dubai โครงการพัฒนาเมืองที่ประกอบด้วยที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และสถานที่ท่องเที่ยว

ผลงานที่ทำให้ชื่อของอัลลับบาร์เป็นที่รู้จักทั่วโลกคือ Burj Khalifa อาคารสูง 828 เมตร ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 และยังครองสถิติตึกสูงที่สุดในโลก

Emaar Properties เป็นผู้พัฒนาโครงการ Burj Khalifa ส่วนงานออกแบบดำเนินการโดยบริษัทสถาปนิก Skidmore, Owings & Merrill (SOM) จากสหรัฐอเมริกา โดยมีเอเดรียน สมิธ (Adrian Smith) เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบหลัก

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นอกจาก Burj Khalifa บริษัท Emaar ยังพัฒนา The Dubai Mall ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใน Downtown Dubai และขยายธุรกิจไปยังโรงแรมระดับหรู เช่น Address Hotels + Resorts รวมถึง Armani Hotel ที่เกิดจากความร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่น Giorgio Armani

หลังจากสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ อัลลับบาร์เริ่มขยายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2557 เขาก่อตั้ง Eagle Hills บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีฐานธุรกิจอยู่ในกรุงอาบูดาบี เน้นโครงการขนาดใหญ่ทั้งที่พักอาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า และการพัฒนาพื้นที่เมือง

ต่างจาก Emaar ซึ่งมีฐานธุรกิจหลักในดูไบ Eagle Hills เน้นการพัฒนาโครงการในตลาดต่างประเทศ โดยร่วมมือกับรัฐบาล เจ้าของที่ดิน และนักลงทุนท้องถิ่น

ต่อมาในปี 2559 อัลลับบาร์ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร โดยนำกลุ่มนักลงทุนเข้าซื้อกิจการ Americana ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านอาหารและแฟรนไชส์ในตะวันออกกลาง รวมถึงแบรนด์อย่าง KFC และ Pizza Hut ก่อนที่ Americana Restaurants จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2565

ธุรกิจอาหารกลายเป็นแหล่งความมั่งคั่งสำคัญของอัลลับบาร์ โดย Forbes Middle East ระบุในบัญชีมหาเศรษฐีปี 2569 ว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขามาจากการถือหุ้นประมาณ 33% ใน Americana Restaurants ไม่ได้มาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว

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เขายังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Noon.com แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเริ่มก่อตั้งธุรกิจในปี 2559 ก่อนเปิดให้บริการในปี 2560 โดยมี Public Investment Fund (PIF) กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ร่วมลงทุน

นอกจากนี้ อัลลับบาร์ยังมีบทบาทในธุรกิจธนาคารดิจิทัลผ่าน Zand Bank ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และเป็นประธานกรรมการ Americana Restaurants ควบคู่กับธุรกิจอื่น

เปิดประวัติ โมฮัมเม็ด อัลลับบาร์
ภาพจาก : https://mohamedalabbar.com/

สำหรับ Emaar Properties แม้เขาจะพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการเมื่อเดือนธันวาคม 2563 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ (Founder & Managing Director) โดยข้อมูลผู้บริหารของบริษัทระบุตำแหน่งนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน

ด้านฐานะทางการเงิน Forbes Middle East จัดอันดับอัลลับบาร์เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 14 ในกลุ่มชาวอาหรับที่ร่ำรวยที่สุดประจำปี 2569 โดยประเมินทรัพย์สินสุทธิไว้ที่ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในบัญชีที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาหุ้นและการประเมินสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา

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ล่าสุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 อัลลับบาร์ให้สัมภาษณ์สื่อไทยเกี่ยวกับแผนขยายการลงทุนมายังกรุงเทพฯ โดยเปิดเผยว่า Eagle Hills กำลังเจรจาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส (Mixed-use) มูลค่าเบื้องต้น 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160,000 ล้านบาท

โครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาจะประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย พื้นที่ค้าปลีก สำนักงาน และโรงแรม บนที่ดินเช่าระยะยาวขนาดประมาณ 20 ถึง 30 ไร่ โดยเน้นการร่วมทุนกับพันธมิตรไทยและเจ้าของที่ดิน มากกว่าการซื้อที่ดินทั้งหมดมาถือครองเอง

อัลลับบาร์ระบุว่า ศึกษาโอกาสลงทุนในประเทศไทยมาหลายปี และใช้เวลาเจรจาเกี่ยวกับโครงการปัจจุบันประมาณหนึ่งปีครึ่ง โดยหวังว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากบรรลุข้อตกลง จะเข้าสู่ขั้นตอนออกแบบและขออนุญาต ก่อนเริ่มก่อสร้างตามแผนพัฒนาที่คาดว่าจะใช้เวลารวมประมาณ 3 ถึง 5 ปี

สำหรับความเป็นไปได้ในการสร้างอาคารที่สูงที่สุดในโลกแห่งใหม่ เขาระบุว่าโครงการในกรุงเทพฯ อาจไม่จำเป็นต้องสูงที่สุด แต่ต้องการพัฒนาอาคารที่มีเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยความสูงและรูปแบบอาคารต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและการอนุญาตของหน่วยงานไทย

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อัลลับบาร์ยังแสดงความตั้งใจให้สถาปนิกชาวไทยมีบทบาทหลักในการออกแบบโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ

นอกจากโครงการในเมืองหลวง เขายังสนใจโอกาสลงทุนในรีสอร์ตขนาดใหญ่ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำหรือท่าเรือเก่า รวมถึงพื้นที่ท่าเรือคลองเตย หากภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แผนลงทุน 1.6 แสนล้านบาทยังเป็นมูลค่าโครงการเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุน ไม่ใช่เงินลงทุนส่วนตัวที่อัลลับบาร์ประกาศว่าจะนำเข้าประเทศไทยทั้งหมด และยังไม่มีการยืนยันทำเล สัญญาร่วมทุน หรือการอนุมัติก่อสร้างอาคารสูงที่สุดในโลก

ความคืบหน้าที่ต้องติดตามต่อจากนี้คือการได้ข้อสรุปกับพันธมิตรไทย การคัดเลือกพื้นที่ลงทุน และการออกแบบโครงการ ก่อนที่จะทราบว่าการลงทุนของ Eagle Hills ในกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นจริงในรูปแบบใด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 15:11 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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