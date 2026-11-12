คลิปนาที ต่างชาติฉุนโดนเตือนสูบบุหรี่ ปรี่หาเรื่อง-ผลักล้มกระแทกพื้น ก่อนยอมรับผิด
คลิปว่อน 2 ชาวต่างชาติหัวร้อนถูกเตือนสูบบุหรี่ในเจตมลพิษ ปรี่ผลักคนท้องถิ่นล้มกระแทกพื้น เทศกิจอินโดฯ รุดห้าม ก่อนยอมรับผิด-ขอไกล่เกลี่ย
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุความวุ่นวายขึ้นกลางงานวันปลอดรถ หรือ Car Free Day (CFD) บริเวณถนนเจเนอรัล ซูดิร์มัน ใกล้สนามกีฬาเกลอราบุงการ์โน (GBK) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ต้นเรื่องมาจากชายท้องถิ่นเดินเข้าไปตักเตือนชาวต่างชาติ 2 คนที่กำลังยืนสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงานซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดมลพิษ ชาวต่างชาติเกิดอาการฉุนเฉียวที่โดนต่อว่า ประกอบกับเห็นอีกฝ่ายใช้กล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ จึงเดินปรี่เข้าไปผลักชายคนพื้นที่จนล้มกลิ้งลงไปกองกับทางเท้า
เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย (Satpol PP) ของกรุงจาการ์ตาที่ยืนรักษาการณ์อยู่บริเวณใกล้เคียงรีบวิ่งเข้าไปแยกตัวคู่กรณีออกจากกันทันที
ซาเตรียดี กุนาวัน หัวหน้าหน่วย Satpol PP เปิดเผยรายละเอียดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ว่า เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายสงบสติอารมณ์เพื่อป้องกันความรุนแรงบานปลาย พร้อมตักเตือนชาวต่างชาติเรื่องกฎข้อห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงาน
ช่วงแรกชาวต่างชาติแสดงท่าทีแข็งกร้าวและตั้งคำถามสวนกลับเจ้าหน้าที่ แต่หลังจากเจ้าหน้าที่ค่อย ๆ อธิบายกฎหมายท้องถิ่นให้ฟังอย่างใจเย็น ทั้งคู่ก็เข้าใจและยอมรับผิดในที่สุด โดยชาวต่างชาติได้ขอไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหากับชายคนพื้นที่อย่างสันติ
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ข้อมูลจาก : reqnews
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