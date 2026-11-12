คลิปนาที ต่างชาติฉุนโดนเตือนสูบบุหรี่ ปรี่หาเรื่อง-ผลักล้มกระแทกพื้น ก่อนยอมรับผิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 19:30 น.
ชาวต่างชาติถูกเตือนสูบบุหรี่ผลักคนท้องถิ่นล้ม

คลิปว่อน 2 ชาวต่างชาติหัวร้อนถูกเตือนสูบบุหรี่ในเจตมลพิษ ปรี่ผลักคนท้องถิ่นล้มกระแทกพื้น เทศกิจอินโดฯ รุดห้าม ก่อนยอมรับผิด-ขอไกล่เกลี่ย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุความวุ่นวายขึ้นกลางงานวันปลอดรถ หรือ Car Free Day (CFD) บริเวณถนนเจเนอรัล ซูดิร์มัน ใกล้สนามกีฬาเกลอราบุงการ์โน (GBK) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ต้นเรื่องมาจากชายท้องถิ่นเดินเข้าไปตักเตือนชาวต่างชาติ 2 คนที่กำลังยืนสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงานซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดมลพิษ ชาวต่างชาติเกิดอาการฉุนเฉียวที่โดนต่อว่า ประกอบกับเห็นอีกฝ่ายใช้กล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ จึงเดินปรี่เข้าไปผลักชายคนพื้นที่จนล้มกลิ้งลงไปกองกับทางเท้า

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เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย (Satpol PP) ของกรุงจาการ์ตาที่ยืนรักษาการณ์อยู่บริเวณใกล้เคียงรีบวิ่งเข้าไปแยกตัวคู่กรณีออกจากกันทันที

ซาเตรียดี กุนาวัน หัวหน้าหน่วย Satpol PP เปิดเผยรายละเอียดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ว่า เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายสงบสติอารมณ์เพื่อป้องกันความรุนแรงบานปลาย พร้อมตักเตือนชาวต่างชาติเรื่องกฎข้อห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงาน

ช่วงแรกชาวต่างชาติแสดงท่าทีแข็งกร้าวและตั้งคำถามสวนกลับเจ้าหน้าที่ แต่หลังจากเจ้าหน้าที่ค่อย ๆ อธิบายกฎหมายท้องถิ่นให้ฟังอย่างใจเย็น ทั้งคู่ก็เข้าใจและยอมรับผิดในที่สุด โดยชาวต่างชาติได้ขอไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหากับชายคนพื้นที่อย่างสันติ

ชมคลิป

ชาวต่างชาติฉุนโดนเตือนสูบบุหรี่ (1)ชาวต่างชาติ 2 คนผลักคนท้องถิ่นล้ม ปมเตือนสูบบุหรี่ ชาวต่างชาติ 2 คนผลักคนท้องถิ่นล้ม ปมเตือนสูบบุหรี่-2 ชาวต่างชาติ 2 คนผลักคนท้องถิ่นล้ม ปมเตือนสูบบุหรี่-3 ชาวต่างชาติ 2 คนผลักคนท้องถิ่นล้ม ปมเตือนสูบบุหรี่-4ข้อมูลจาก : reqnews

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 19:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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