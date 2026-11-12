“อ้อม” แฉ “กบ” เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส “เตี้ย มช.” หลังถูกแจ้งความ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 15:41 น.
"อ้อม" แฉ "กบ" เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส "เตี้ย มช." หลังถูกแจ้งความ

“อ้อม” แฉ “กบ” ประธานมูลนิธิวอชด็อกฯ เป็นคนสั่งให้เปิดบัญชี รับบริจาคเคส “เตี้ย มช.” หลังถูกแจ้งความว่าแอบเปิดบัญชี

สืบเนื่องจากประเด็นการบริหารเงินบริจาคของ “มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์” กำลังถูกสังคมจับตามองอย่างหนัก ล่าสุด “อ้อม” วรรณทัศน์ แสงดารา อดีตประธานมูลนิธิฯ ออกมาเปิดใจกลางรายการโหนกระแส เล่าเบื้องลึกเส้นทางการเงิน โดยช่วงหนึ่งได้หยิบยกกรณีของ “เตี้ย มช.” สุนัขพันธุ์ทางขวัญใจชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยว่า

“คุณกบ” หรือ “น.ส.ภูริตา วัฒนศักดิ์” ประธานมูลนิธิฯ คนปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นเป็นฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิฯ เป็นคนสั่งการให้เปิดบัญชีเฉพาะกิจที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางแสน พร้อมหลักฐานที่มีการระบุว่ามีการนำเลขบัญชีนี้ไปโพสต์เปิดรับบริจาคในคดีเตี้ย มช.

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คุณอ้อม กล่าวหลังจากที่กบแจ้งความตนว่ามีการแอบเปิดบัญชีว่า “สมองคุณเป็นอะไรเหรอ คุณเป็นคนสั่งให้อ้อมไปเปิดบัญชีนี้ แล้วบัญชีนี้หลังจากเสร็จคดีพี่เตี้ย มช. มีชาวต่างชาติมาขอให้ใช้บัญชีนี้เพื่อจะสร้างเชลเตอร์ที่ อ.แม่แตง แล้วก็จะขอโอนเงินเข้ามาในบัญชีนี้ 5 แสนบาท

หนูถามว่าคุณลืมเหรอ 5 แสนบาท คุณมาหาว่าอ้อมไปเปิดบัญชีใช้เอง อ้อมถามว่าในวันนี้มันจะถูกมันจะผิด อ้อมน้อมรับ อะไรผิดคือผิดเข้าสู่กระบวนการไปเลย แต่อย่ามาพูดแบบนี้ว่าอ้อมแอบเปิดบัญชี”

คุณอ้อม ในโหนกระแส
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ส่วนประเด็นยอดเงินบริจาคที่โอนเข้ามาในคดีเตี้ย มช. นั้น คุณอ้อม กล่าวว่า “อ้อมจำไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เยอะ และก็หักค่าใช้จ่ายเพราะมีการจัดมีตติ้ง ถึงให้อ้อมไปเปิด(บัญชี)”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 15:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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