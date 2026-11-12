ยศใหญ่ก็ไม่สน! ทหารยามตะโกนสั่ง รมว.กลาโหม สั่งเงียบปาก หลังหัวเราะลั่นหน้าสุสานทหาร
คลิปเผยทหารสหรัฐฯ ตะโกนเตือนรัฐมนตรีกลาโหมและคณะให้รักษาความสงบ หลังถ่ายภาพบริเวณสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน ด้านกระทรวงกลาโหมยอมรับทหารปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง
พีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา ถูกทหารยามตะโกนเตือนให้รักษาความสงบและแสดงความเคารพ หลังสมาชิกในคณะผู้ติดตามส่งเสียงหัวเราะและพูดคุยระหว่างถ่ายภาพบริเวณสุสานทหารนิรนาม ภายในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 หลังเสร็จสิ้นพิธีรำลึกวันทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดย CNN แสดงให้เห็นเฮกเซธยืนถ่ายภาพร่วมกับเจนนิเฟอร์ ภรรยา และคณะผู้ติดตามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหม บริเวณบันไดด้านหน้าอนุสรณ์สถาน ก่อนมีเสียงหัวเราะและพูดคุยดังขึ้นจากกลุ่มคนที่กำลังเดินออกจากจุดถ่ายภาพ
ทันใดนั้น ทหารยามซึ่งกำลังเดินลาดตระเวนอยู่หน้าสุสานทหารนิรนามหยุดเดิน หันหน้าไปทางคณะของเฮกเซธ และตะโกนว่า “ผู้มาเยือนทุกคนต้องรักษาความสงบและแสดงความเคารพตลอดเวลา!”
หลังถูกเตือน คณะของเฮกเซธเดินออกจากบริเวณบันได โดยยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ส่งเสียงหัวเราะ รวมถึงไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเฮกเซธเป็นคนหัวเราะเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ซึ่งมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าร่วม
ต่อมา ฌอน พาร์เนลล์ (Sean Parnell) โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ชี้แจงว่า ทหารยามปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและสุภาพในการเตือนผู้มาเยือนให้รักษามารยาท พร้อมยืนยันว่าเฮกเซธและกระทรวงกลาโหมให้ความเคารพต่อการเสียสละของทหารอเมริกันเสมอมา
ด้านเกวน มัวร์ (Gwen Moore) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตจากรัฐวิสคอนซิน โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X วิจารณ์ว่า เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเฮกเซธไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม พร้อมกล่าวหาว่าเขาไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่รำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิต
สำหรับสุสานทหารนิรนาม (Tomb of the Unknown Soldier) เป็นอนุสรณ์สถานสำหรับทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน มีร่างทหารนิรนามจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี
สถานที่แห่งนี้มีทหารยามประจำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทหารจากกรมทหารราบที่ 3 ของกองทัพบกสหรัฐฯ หรือหน่วย The Old Guard รับหน้าที่เฝ้ารักษาการณ์มาตั้งแต่ปี 2491 และมีระเบียบให้ผู้มาเยือนรักษาความสงบเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลก็ตาม
A group with Defense Secretary Pete Hegseth was reprimanded by a U.S. Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Veterans Day after someone in the group appeared to laugh following a photo.
“All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times,” the sentinel said.
“The Secretary and the entire Department have always honored—and will always honor—the sacrifices our military men and women have made to keep America safe,” Chief Pentagon Spokesman Sean Parnell said in a statement. “While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.”
— CBS News (@CBSNews) November 11, 2026
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