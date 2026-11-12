ยศใหญ่ก็ไม่สน! ทหารยามตะโกนสั่ง รมว.กลาโหม สั่งเงียบปาก หลังหัวเราะลั่นหน้าสุสานทหาร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:34 น.
ทหารยามตะโกนสั่ง รมว.กลาโหม สั่งเงียบปาก หลังหัวเราะลั่นหน้าสุสานทหาร
ภาพจาก : CBS News

คลิปเผยทหารสหรัฐฯ ตะโกนเตือนรัฐมนตรีกลาโหมและคณะให้รักษาความสงบ หลังถ่ายภาพบริเวณสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน ด้านกระทรวงกลาโหมยอมรับทหารปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง

พีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา ถูกทหารยามตะโกนเตือนให้รักษาความสงบและแสดงความเคารพ หลังสมาชิกในคณะผู้ติดตามส่งเสียงหัวเราะและพูดคุยระหว่างถ่ายภาพบริเวณสุสานทหารนิรนาม ภายในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 หลังเสร็จสิ้นพิธีรำลึกวันทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ

คลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดย CNN แสดงให้เห็นเฮกเซธยืนถ่ายภาพร่วมกับเจนนิเฟอร์ ภรรยา และคณะผู้ติดตามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหม บริเวณบันไดด้านหน้าอนุสรณ์สถาน ก่อนมีเสียงหัวเราะและพูดคุยดังขึ้นจากกลุ่มคนที่กำลังเดินออกจากจุดถ่ายภาพ

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คลิปเผยทหารสหรัฐฯ ตะโกนเตือนรัฐมนตรีกลาโหม
ภาพจาก : CBS News

ทันใดนั้น ทหารยามซึ่งกำลังเดินลาดตระเวนอยู่หน้าสุสานทหารนิรนามหยุดเดิน หันหน้าไปทางคณะของเฮกเซธ และตะโกนว่า “ผู้มาเยือนทุกคนต้องรักษาความสงบและแสดงความเคารพตลอดเวลา!”

หลังถูกเตือน คณะของเฮกเซธเดินออกจากบริเวณบันได โดยยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ส่งเสียงหัวเราะ รวมถึงไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเฮกเซธเป็นคนหัวเราะเอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ซึ่งมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าร่วม

ต่อมา ฌอน พาร์เนลล์ (Sean Parnell) โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ชี้แจงว่า ทหารยามปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและสุภาพในการเตือนผู้มาเยือนให้รักษามารยาท พร้อมยืนยันว่าเฮกเซธและกระทรวงกลาโหมให้ความเคารพต่อการเสียสละของทหารอเมริกันเสมอมา

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ทหารยามสุสานอาร์ลิงตันเตือนคณะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ
ภาพจาก : CBS News

ด้านเกวน มัวร์ (Gwen Moore) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตจากรัฐวิสคอนซิน โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X วิจารณ์ว่า เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเฮกเซธไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม พร้อมกล่าวหาว่าเขาไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่รำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิต

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สำหรับสุสานทหารนิรนาม (Tomb of the Unknown Soldier) เป็นอนุสรณ์สถานสำหรับทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน มีร่างทหารนิรนามจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี

สถานที่แห่งนี้มีทหารยามประจำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทหารจากกรมทหารราบที่ 3 ของกองทัพบกสหรัฐฯ หรือหน่วย The Old Guard รับหน้าที่เฝ้ารักษาการณ์มาตั้งแต่ปี 2491 และมีระเบียบให้ผู้มาเยือนรักษาความสงบเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลก็ตาม

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คลิปเหตุการณ์เต็ม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:34 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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