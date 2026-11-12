หมอจุ๋ม ว่าไง? อ้อม แหกหน้า แจงสาเหตุไม่ส่งเคสให้ เพราะ “ไม่ต่อใบอนุญาต”
หมอจุ๋ม ว่าไง? อ้อม แหกสาเหตุไม่ส่งเคสหมา-แมวให้รักษา เพราะ “ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่ยอมต่อ รอขอเงินจากมูลนิธิ
ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่คนรักสัตว์ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก สำหรับประเด็น ‘มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์’ กับกรณีการอมเงินบริจาคช่วยเหลือหมาแมวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยรายการ โหนกระแส วันนี้ (12 พ.ย. 69) ได้มีการเชิญ คุณอ้อม ประธานมูลนิธิคนเก่า และเหรัญญิกคนปัจจุบันมานั่งชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมคุณใหม่ และผู้เสียหายอีก 3 ท่าน มาร่วมพูดคุยในรายการ
ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ถาม คุณอ้อม ถึงสาเหตุที่ไม่ส่งเคสการรักษาหมาแมวไปให้ หมอจุ๋ม เจ้าของเฟซบุ๊ก หมอหมา ใจดี กรรมการมูลนิธิวอชด็อก เพราะหมอจุ๋มกล่าวอ้างเอาไว้เมื่อวานนี้ (11 พ.ย. 69) ว่า คุณอ้อม ได้รับผลเงินผลประโยชน์จากการส่งเคสไปให้หมอคลินิกอื่นรักษาหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ก็ยังส่งให้รักษากันอยู่เลย
คุณอ้อม ตอบประเด็นนี้ระบุว่า “ที่ไม่ส่งเพราะว่าทราบมาว่าใบอนุญาตเขาขาด หมดอายุไม่ได้ต่อ ครั้งล่าสุดก่อนที่อ้อมจะออกมาเขาไม่ได้ต่อนะคะ”
ผู้เสียหายรายหนึ่ง ยืนยันว่า “ใบอนุญาตของหมอจุ๋มหมดอายุจริง ตอนที่เปิดคลินิกที่มีนบุรี และเคยมีน้องอีกคนไปแจ้งความ และยังมีใบจากแพทยสภาว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขาดอายุ ไม่ต่ออายุ”
คุณใหม่ อดีตกรรมการมูลนิธิวอชด็อก เล่าเพิ่มเติมว่า “ก่อนหน้านี้ตนทำคดีเรื่องทารุณกรรมสัตว์ เคสโยนแมวเด็กข้ามกำแพงแล้วศพแมวหายไป เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้มีความเห็นจากสัตวแพทย์ ตนจึงให้ทางหมอจุ๋มเซ็นให้ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งไปยังอัยการกลับถูกตีกลับและบอกว่าใบอนุญาตหมดอายุ ตนจึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้หมอทราบในกลุ่มไลน์ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะประจาน ซึ่งหมอก็แจ้งกลับมาว่ากำลังทำเรื่องต่ออยู่
ตนจึงเอาไปบอกคุณอ้อมว่า หมอไม่ต่อใบอนุญาต มันน่าเสียดายถ้าขาดอายุ ต้องไปเสียเงินใหม่ ไป ๆ มา ๆ หมอก็จะมาเอาเงินจากมูลนิธิไปต่อ แต่ทางคุณอ้อมไม่ได้ให้ไป ก็เลยทำให้ระหว่างหมอจุ๋มกับคุณอ้อมเริ่มมีปัญหากัน เพราะเขาเห็นว่ามูลนิธิต้องรับผิดชอบเขา แต่ส่วนตัวตนมองว่าการมีใบของสัตวแพทย์มันเป็นวิชาชีพของเขา ก็ควรจะไปต่อเอง ไม่ใช่มาเอาเงินมูลนิธิไปต่อ แล้วถ้าจะมาทำงานหน้าที่ตรงนี้ก็เอาใบมาถึงจะเข้ามาทำ”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส