เข็มที่ระลึก พระราชพิธีพระบรมศพฯ ซื้อที่ไหน? บิ๊กซีเปิดจอง เข็มละ 300
ประชาชนที่ต้องการซื้อ เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สามารถติดต่อที่ จุดบริการลูกค้าบิ๊กซีสาขาใหญ่ทั่วประเทศ ราคา เข็มละ 300 บาท หากสาขายังไม่มีเข็มพร้อมจำหน่าย สามารถลงชื่อและฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ เมื่อเข็มมาถึงสาขา บิ๊กซีจะแจ้งให้กลับมาชำระเงินและรับเข็ม
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และบิ๊กซีเริ่มจำหน่ายเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 แต่มีประชาชนสนใจจำนวนมาก ทำให้เข็มที่เตรียมไว้จำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ สปน. จึงประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ให้บิ๊กซีสาขาใหญ่ทั่วประเทศเปิดรับจองเพิ่มเติม
วิธีจองเข็มที่ระลึกที่บิ๊กซี
- ติดต่อจุดบริการลูกค้าของ บิ๊กซีสาขาใหญ่
- แจ้ง ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้สาขาติดต่อกลับ
- รอสาขาแจ้งว่าเข็มพร้อมจำหน่าย แล้วจึงไป ชำระเงินและรับเข็มที่สาขา
สปน. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มดังกล่าวสำหรับใช้ประดับในงานพระราชพิธีและเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย