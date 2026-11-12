เข็มที่ระลึก พระราชพิธีพระบรมศพฯ ซื้อที่ไหน? บิ๊กซีเปิดจอง เข็มละ 300

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:11 น.
เข็มที่ระลึก พระราชพิธีพระบรมศพฯ ซื้อที่ไหน? บิ๊กซีเปิดจอง เข็มละ 300

ประชาชนที่ต้องการซื้อ เข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สามารถติดต่อที่ จุดบริการลูกค้าบิ๊กซีสาขาใหญ่ทั่วประเทศ ราคา เข็มละ 300 บาท หากสาขายังไม่มีเข็มพร้อมจำหน่าย สามารถลงชื่อและฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ เมื่อเข็มมาถึงสาขา บิ๊กซีจะแจ้งให้กลับมาชำระเงินและรับเข็ม

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และบิ๊กซีเริ่มจำหน่ายเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 แต่มีประชาชนสนใจจำนวนมาก ทำให้เข็มที่เตรียมไว้จำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ สปน. จึงประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ให้บิ๊กซีสาขาใหญ่ทั่วประเทศเปิดรับจองเพิ่มเติม

วิธีจองเข็มที่ระลึกที่บิ๊กซี

  1. ติดต่อจุดบริการลูกค้าของ บิ๊กซีสาขาใหญ่
  2. แจ้ง ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้สาขาติดต่อกลับ
  3. รอสาขาแจ้งว่าเข็มพร้อมจำหน่าย แล้วจึงไป ชำระเงินและรับเข็มที่สาขา

สปน. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มดังกล่าวสำหรับใช้ประดับในงานพระราชพิธีและเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:11 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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