เดือดนอกสังเวียน “อุสมาน” บุกตบหน้า “เมราบ” กลางโรงแรม [คลิป]

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:03 น.
เดือดนอกสังเวียน "อุสมาน" บุกตบหน้า "เมราบ" กลางโรงแรม [คลิป]

เดือดนอกสังเวียน คลิปว่อนเน็ต “อุสมาน นูร์มาโกเมดอฟ” บุกตบหน้า “เมราบ ดวาลิชวิลี” กลางล็อบบี้โรงแรมที่อาบูดาบี จน

วงการศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เกิดเรื่องวุ่นวายนอกสังเวียนขึ้นมาอีกจนได้ หลัง อุสมาน นูร์มาโกเมดอฟ แชมป์รุ่นไลต์เวตของรายการ PFL ก่อเหตุเดินเข้าไปตบหน้า เมราบ ดวาลิชวิลี อดีตแชมป์รุ่นแบนตัมเวตของศึก UFC กลางล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จนบานปลายกลายเป็นเหตุชุลมุน

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 จับภาพวินาทีที่อุสมานเดินตรงเข้าไปหาเมราบซึ่งกำลังยืนให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ ก่อนจะเงื้อมือตบเข้าที่ใบหน้าของอดีตแชมป์ UFC อย่างจัง ทำให้กลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณนั้นกรูกันเข้ามาตะลุมบอนกันชุลมุน

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หลังเกิดเหตุ เมราบได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นสภาพใบหน้าที่มีเลือดไหลอาบขณะกำลังได้รับการปฐมพยาบาล พร้อมเล่าเหตุการณ์ในมุมของตัวเองว่า ระหว่างที่เขากำลังให้สัมภาษณ์กับรายการมวยปล้ำ Real American Freestyle (RAF) จู่ๆ อุสมานพร้อมกลุ่มคนก็เดินเข้ามาหาจากทางด้านหลัง และอ้างว่าทั้งตัวเขาและเพื่อนถูกกลุ่มคนดังกล่าวรุมทำร้าย

สำหรับชนวนความบาดหมางของคู่นี้ ย้อนกลับไปในศึก UFC 311 เมื่อเดือนมกราคม 2568 เมราบเคยเอาชนะ อูมาร์ นูร์มาโกเมดอฟ ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆ ของอุสมานมาก่อน ส่วนการเดินทางมาที่อาบูดาบีในครั้งนี้ ทั้งเมราบและอูมาร์ต่างก็มีโปรแกรมขึ้นปล้ำคนละคู่ในรายการ RAF ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569

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ความคืบหน้าล่าสุด แอเรียล เฮลวานี ผู้สื่อข่าวชื่อดังสาย MMA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุชุลมุนทั้งหมดไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจแล้ว ซึ่งรวมถึงเมราบและเพื่อนของเขาด้วย ขณะที่สำนักข่าว TASS ของรัสเซียอ้างแหล่งข่าวระบุว่า อุสมานและพวกก็ถูกควบคุมตัวไปสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ทางตำรวจอาบูดาบียังไม่ได้ออกประกาศยืนยันว่ามีการตั้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ใดจากเหตุการณ์นี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:03 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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