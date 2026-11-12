เดือดนอกสังเวียน “อุสมาน” บุกตบหน้า “เมราบ” กลางโรงแรม [คลิป]
เดือดนอกสังเวียน คลิปว่อนเน็ต “อุสมาน นูร์มาโกเมดอฟ” บุกตบหน้า “เมราบ ดวาลิชวิลี” กลางล็อบบี้โรงแรมที่อาบูดาบี จน
วงการศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เกิดเรื่องวุ่นวายนอกสังเวียนขึ้นมาอีกจนได้ หลัง อุสมาน นูร์มาโกเมดอฟ แชมป์รุ่นไลต์เวตของรายการ PFL ก่อเหตุเดินเข้าไปตบหน้า เมราบ ดวาลิชวิลี อดีตแชมป์รุ่นแบนตัมเวตของศึก UFC กลางล็อบบี้โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จนบานปลายกลายเป็นเหตุชุลมุน
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 จับภาพวินาทีที่อุสมานเดินตรงเข้าไปหาเมราบซึ่งกำลังยืนให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ ก่อนจะเงื้อมือตบเข้าที่ใบหน้าของอดีตแชมป์ UFC อย่างจัง ทำให้กลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณนั้นกรูกันเข้ามาตะลุมบอนกันชุลมุน
หลังเกิดเหตุ เมราบได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นสภาพใบหน้าที่มีเลือดไหลอาบขณะกำลังได้รับการปฐมพยาบาล พร้อมเล่าเหตุการณ์ในมุมของตัวเองว่า ระหว่างที่เขากำลังให้สัมภาษณ์กับรายการมวยปล้ำ Real American Freestyle (RAF) จู่ๆ อุสมานพร้อมกลุ่มคนก็เดินเข้ามาหาจากทางด้านหลัง และอ้างว่าทั้งตัวเขาและเพื่อนถูกกลุ่มคนดังกล่าวรุมทำร้าย
สำหรับชนวนความบาดหมางของคู่นี้ ย้อนกลับไปในศึก UFC 311 เมื่อเดือนมกราคม 2568 เมราบเคยเอาชนะ อูมาร์ นูร์มาโกเมดอฟ ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆ ของอุสมานมาก่อน ส่วนการเดินทางมาที่อาบูดาบีในครั้งนี้ ทั้งเมราบและอูมาร์ต่างก็มีโปรแกรมขึ้นปล้ำคนละคู่ในรายการ RAF ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569
ความคืบหน้าล่าสุด แอเรียล เฮลวานี ผู้สื่อข่าวชื่อดังสาย MMA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุชุลมุนทั้งหมดไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจแล้ว ซึ่งรวมถึงเมราบและเพื่อนของเขาด้วย ขณะที่สำนักข่าว TASS ของรัสเซียอ้างแหล่งข่าวระบุว่า อุสมานและพวกก็ถูกควบคุมตัวไปสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ทางตำรวจอาบูดาบียังไม่ได้ออกประกาศยืนยันว่ามีการตั้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ใดจากเหตุการณ์นี้
🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif
— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026