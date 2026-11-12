ดาราดัง งานเข้า สื่อแฉ ล่วงละเมิดดญ. 15 ขุดคลิปหยาบโลน ล่าสุดถูกถอดงานเกลี้ยง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:58 น.
ดาราดัง งานเข้า สื่อแฉ ล่วงละเมิดเด็กสาว 15 ขุดคลิปหยาบโลน ล่าสุดถูกถอดงานเกลี้ยง
FILE - David Walliams poses for photographers upon arrival at the premiere of the film "The Choral " during the London film festival in London, on Oct. 12, 2025. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File)

เดวิด วอลเลียมส์ พิธีกรดัง อดีตกรรมการ Britain’s Got Talent งานเข้าหนัก หลังสื่ออังกฤษตีแผ่ผลสืบสวน 3 ปี แฉพฤติกรรมคุกคามทางเพศเหยื่อสาวอายุน้อยสุดแค่ 15 ปี ซ้ำโดนขุดคลิปเก่าเล่นมุกชวนสยองนอนเตียงเดียวกับเด็กชายวัย 13 ปี ล่าสุด BBC ถอดรายการ หนัง Fing! สั่งตัดฉากรับเชิญออกเกลี้ยง

สำนักข่าวอังกฤษรายงาน เดวิด วอลเลียมส์ (David Walliams) นักแสดงตลกและนักเขียนหนังสือเด็กชื่อดังวัย 55 ปี ที่ผู้ชมทั่วโลกคุ้นหน้าคุ้นตาจากเก้าอี้กรรมการรายการ Britain’s Got Talent ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ หลังสำนักข่าว The Guardian และ ITV News เผยแพร่รายงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันนาน 3 ปี เปิดโปงข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศ ล่วงละเมิดผู้หญิงหลายคน มีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2546

รายงานข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่าผู้เสียหายบางรายมีอายุเพียง 15 ปีในตอนที่พบกับเขา ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าวอลเลียมส์เริ่มติดต่อเธอหลังเจอกันในงานแฟนคลับรายการตลก Little Britain ตอนเธออายุ 15 ปี ก่อนจะเริ่มมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเมื่อเธออายุ 17 ปี

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ผู้หญิงอีกรายให้ข้อมูลว่าถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ตอนที่เธออายุ 15 ปี นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ทั้งในกองถ่ายรายการ Britain’s Got Talent และสำนักพิมพ์ HarperCollins

ก่อนที่ข่าวฉาวจะถูกตีแผ่ออกมา วอลเลียมส์ได้พยายามยื่นคำร้องต่อศาลสูงในกรุงลอนดอนเพื่อขอคำสั่งระงับการเผยแพร่รายงานชุดนี้ แต่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ สื่อทั้งสองสำนักจึงเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดทันที

ด้านวอลเลียมส์ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันว่าไม่เคยใช้อำนาจจากชื่อเสียงไปกดดันหรือชักจูงเด็กสาวให้มีเพศสัมพันธ์ ไม่เคยทำผิดกฎหมาย แต่ยอมรับว่าเมื่อมองย้อนกลับไป บางครั้งตนอาจไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เคยคบหาด้วย ซึ่งรู้สึกเสียใจกับเรื่องนั้น

สถานการณ์ยิ่งลุกลามบานปลาย ชาวเน็ตพากันขุดคลิปวิดีโอเก่าจากรายการ 8 Out of 10 Cats ทางช่อง Channel 4 เมื่อปี 2552 ขึ้นมาแชร์สนั่นโซเชียล ในคลิปดังกล่าวซึ่งออกอากาศไม่นานหลังการเสียชีวิตของราชาเพลงป๊อป ไมเคิล แจ็กสัน

วอลเลียมส์ได้ยกมือเรียกความสนใจจากพิธีกร จิมมี คาร์ ก่อนจะพูดเล่นมุกตลกชวนขนลุกว่า “ถ้าการนอนเตียงเดียวกับเด็กผู้ชายอายุ 13 ปีเป็นเรื่องผิด ก็จับผมขังคุกแล้วโยนกุญแจทิ้งไปได้เลย” ท่ามกลางสีหน้านิ่งเฉยและไม่ตลกด้วยของ ฌอน ล็อก ดาวตลกผู้ล่วงลับที่นั่งอยู่ข้างๆ

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This Combo shows comedian and actor Russell Brand, left, as he arrives at Southwark Crown Court in London, Monday, Oct. 12, 2026 and actor David Walliams, right, as he attends the “Great Expectations” Red Carpet in London, England, Sunday, Oct. 21, 2012. (AP Photos/Kin Cheung, Ki Price)

ขณะเดียวกัน ลูซี โบมอนต์ นักแสดงตลกหญิงวัย 43 ปี ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโทรทัศน์ยอมรับว่าเธอคือหนึ่งในผู้ให้เบาะแสกับสื่อมวลชน เนื่องจากเมื่อ 3 ปีก่อน มีทีมงานรุ่นใหม่คนหนึ่งมาปรึกษาเธอด้วยความกังวลใจ หลังถูกสั่งให้คอยพาเด็กสาววัยรุ่นเข้าไปในห้องแต่งตัวส่วนตัวของวอลเลียมส์ระหว่างถ่ายทำรายการ โบมอนต์ชี้ให้เห็นว่าวงการโทรทัศน์อังกฤษขาดระบบการดูแลและช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัย ทำให้คนเบื้องหลังไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวตกงาน

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ผลพวงจากข่าวอื้อฉาวส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของวอลเลียมส์อย่างรวดเร็ว สถานีโทรทัศน์ BBC สั่งถอดรายการที่เขามีส่วนร่วม รวมถึงรายการแจ้งเกิดอย่าง Little Britain ออกจากแพลตฟอร์มชั่วคราวเพื่อทบทวนเนื้อหา เอเจนต์ด้านหนังสือประกาศยุติการเป็นตัวแทนให้เขาทันที ส่วนที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง Fing! ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือของวอลเลียมส์เอง ยืนยันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนว่า ผู้สร้างได้ตัดสินใจตัดฉากรับเชิญของเขาออกจากตัวหนังทั้งหมด และห้ามไม่ให้เขาร่วมกิจกรรมโปรโมตหนัง แม้จะมีชื่อเป็นผู้ร่วมเขียนบทก็ตาม ขณะที่แพลตฟอร์มสตรีมมิง Stan ก็สั่งถอดหนังเรื่องนี้ออกจากผังออกอากาศแล้ว

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ทั้งนี้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจนครบาลลอนดอนระบุว่ายังไม่มีการตั้งข้อหาทางอาญาใดๆ กับวอลเลียมส์ เนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ แต่ตำรวจพร้อมจะพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบหากมีผู้เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมในอนาคต

ปิดฉากตลกดัง คุก 10 ปี คดีข่มขืนแฟนคลับ เหยื่ออื้อ 4 ราย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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