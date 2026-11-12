ดาราดัง งานเข้า สื่อแฉ ล่วงละเมิดดญ. 15 ขุดคลิปหยาบโลน ล่าสุดถูกถอดงานเกลี้ยง
เดวิด วอลเลียมส์ พิธีกรดัง อดีตกรรมการ Britain’s Got Talent งานเข้าหนัก หลังสื่ออังกฤษตีแผ่ผลสืบสวน 3 ปี แฉพฤติกรรมคุกคามทางเพศเหยื่อสาวอายุน้อยสุดแค่ 15 ปี ซ้ำโดนขุดคลิปเก่าเล่นมุกชวนสยองนอนเตียงเดียวกับเด็กชายวัย 13 ปี ล่าสุด BBC ถอดรายการ หนัง Fing! สั่งตัดฉากรับเชิญออกเกลี้ยง
สำนักข่าวอังกฤษรายงาน เดวิด วอลเลียมส์ (David Walliams) นักแสดงตลกและนักเขียนหนังสือเด็กชื่อดังวัย 55 ปี ที่ผู้ชมทั่วโลกคุ้นหน้าคุ้นตาจากเก้าอี้กรรมการรายการ Britain’s Got Talent ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ หลังสำนักข่าว The Guardian และ ITV News เผยแพร่รายงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันนาน 3 ปี เปิดโปงข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศ ล่วงละเมิดผู้หญิงหลายคน มีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2546
รายงานข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่าผู้เสียหายบางรายมีอายุเพียง 15 ปีในตอนที่พบกับเขา ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าวอลเลียมส์เริ่มติดต่อเธอหลังเจอกันในงานแฟนคลับรายการตลก Little Britain ตอนเธออายุ 15 ปี ก่อนจะเริ่มมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเมื่อเธออายุ 17 ปี
ผู้หญิงอีกรายให้ข้อมูลว่าถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ตอนที่เธออายุ 15 ปี นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ทั้งในกองถ่ายรายการ Britain’s Got Talent และสำนักพิมพ์ HarperCollins
ก่อนที่ข่าวฉาวจะถูกตีแผ่ออกมา วอลเลียมส์ได้พยายามยื่นคำร้องต่อศาลสูงในกรุงลอนดอนเพื่อขอคำสั่งระงับการเผยแพร่รายงานชุดนี้ แต่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ สื่อทั้งสองสำนักจึงเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดทันที
ด้านวอลเลียมส์ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันว่าไม่เคยใช้อำนาจจากชื่อเสียงไปกดดันหรือชักจูงเด็กสาวให้มีเพศสัมพันธ์ ไม่เคยทำผิดกฎหมาย แต่ยอมรับว่าเมื่อมองย้อนกลับไป บางครั้งตนอาจไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เคยคบหาด้วย ซึ่งรู้สึกเสียใจกับเรื่องนั้น
สถานการณ์ยิ่งลุกลามบานปลาย ชาวเน็ตพากันขุดคลิปวิดีโอเก่าจากรายการ 8 Out of 10 Cats ทางช่อง Channel 4 เมื่อปี 2552 ขึ้นมาแชร์สนั่นโซเชียล ในคลิปดังกล่าวซึ่งออกอากาศไม่นานหลังการเสียชีวิตของราชาเพลงป๊อป ไมเคิล แจ็กสัน
วอลเลียมส์ได้ยกมือเรียกความสนใจจากพิธีกร จิมมี คาร์ ก่อนจะพูดเล่นมุกตลกชวนขนลุกว่า “ถ้าการนอนเตียงเดียวกับเด็กผู้ชายอายุ 13 ปีเป็นเรื่องผิด ก็จับผมขังคุกแล้วโยนกุญแจทิ้งไปได้เลย” ท่ามกลางสีหน้านิ่งเฉยและไม่ตลกด้วยของ ฌอน ล็อก ดาวตลกผู้ล่วงลับที่นั่งอยู่ข้างๆ
ขณะเดียวกัน ลูซี โบมอนต์ นักแสดงตลกหญิงวัย 43 ปี ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโทรทัศน์ยอมรับว่าเธอคือหนึ่งในผู้ให้เบาะแสกับสื่อมวลชน เนื่องจากเมื่อ 3 ปีก่อน มีทีมงานรุ่นใหม่คนหนึ่งมาปรึกษาเธอด้วยความกังวลใจ หลังถูกสั่งให้คอยพาเด็กสาววัยรุ่นเข้าไปในห้องแต่งตัวส่วนตัวของวอลเลียมส์ระหว่างถ่ายทำรายการ โบมอนต์ชี้ให้เห็นว่าวงการโทรทัศน์อังกฤษขาดระบบการดูแลและช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัย ทำให้คนเบื้องหลังไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวตกงาน
ผลพวงจากข่าวอื้อฉาวส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของวอลเลียมส์อย่างรวดเร็ว สถานีโทรทัศน์ BBC สั่งถอดรายการที่เขามีส่วนร่วม รวมถึงรายการแจ้งเกิดอย่าง Little Britain ออกจากแพลตฟอร์มชั่วคราวเพื่อทบทวนเนื้อหา เอเจนต์ด้านหนังสือประกาศยุติการเป็นตัวแทนให้เขาทันที ส่วนที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง Fing! ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือของวอลเลียมส์เอง ยืนยันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนว่า ผู้สร้างได้ตัดสินใจตัดฉากรับเชิญของเขาออกจากตัวหนังทั้งหมด และห้ามไม่ให้เขาร่วมกิจกรรมโปรโมตหนัง แม้จะมีชื่อเป็นผู้ร่วมเขียนบทก็ตาม ขณะที่แพลตฟอร์มสตรีมมิง Stan ก็สั่งถอดหนังเรื่องนี้ออกจากผังออกอากาศแล้ว
ทั้งนี้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจนครบาลลอนดอนระบุว่ายังไม่มีการตั้งข้อหาทางอาญาใดๆ กับวอลเลียมส์ เนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ แต่ตำรวจพร้อมจะพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบหากมีผู้เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมในอนาคต