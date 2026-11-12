อดีตนักร้อง แฉ บุ๋ม ปนัดดา ปัดช่วยคนโดนโกง อ้างรับแต่เคสใหญ่ เข้าใจเรี่ยไรเงินไม่ได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:37 น.
อดีตนักร้อง แฉ บุ๋ม ปนัดดา ปัดช่วยคนโดนโกง อ้างรับแต่เคสใหญ่ เข้าใจเรี่ยไรเงินไม่ได้

ออดี้ พสิษฐ์ เล่าเรื่องในอดีต เคนขอความช่วยเหลือ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ถูกโกงค่าจ้างศิลปินเป็นล้าน อ้างรับเฉพาะเคสใหญ่ ยอมรับงง แต่วันนี้เข้าใจเหตุผล-เรี่ยไรเงินไม่ได้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานว่า บุ๋ม ปนัดดา ยื่นรายชื่อการเยี่ยมญาติไว้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาแยกบ้านหรือเรือนนอน หลังจากครบกำหนดกักโรคตามมาตรการ โดยจะพิจารณาว่าไปอยู่ในบ้านใด

สภาพจิตใจล่าสุดของบุ๋มสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น ไม่ได้มีอาการร้องไห้หนักจนวิตกกังวลเหมือนช่วงแรก แต่เจ้าตัวยังคงมีความคิดถึงลูก และเป็นห่วงคุณแม่ที่อยู่ในวัยชรา

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หลังจาก บุ๋ม ปนัดดา เข้าไปอยู่ในเรือนจำ มีกระแสข่าวจากบุคคลต่าง ๆ ออกมาเปิดเผยเรื่องราววีรกรรมในอดีตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ออดี้ พสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ อดีตนักร้องคนดัง โพสต์เล่าผ่านเฟซบุ๊ก Audy Thai Thanachaiboonyarat ระบุว่า

“เคยโทรไปขอให้คุณบุ๋มช่วยคนกลุ่มนึงที่โดนคน ๆ หนึ่งโกงค่าจ้างศิลปินไปเป็นล้าน แต่กลับถูกคุณบุ๋มปฎิเสธ โดยอ้างว่าบุ๋มรับเฉพาะเคสที่ใหญ่กว่านี้ประมาณนั้น ยอมรับว่าตอนนั้นงงกับคำตอบมาก แต่วันนี้เริ่มเข้าใจเหตุผลของเขาแล้วว่าเคสนี้อาจไม่สามารถระดมทุนอะไรได้ ไม่เหมือนเคสอื่น ๆ ที่เรี่ยไรเงินเข้ากระเป๋าได้”

อดีตนักร้อง แฉ บุ๋ม ปนัดดา ปัดช่วยคนโดนโกง
ภาพจาก Facebook : Audy Thai Thanachaiboonyarat
ออดี้ พสิษฐ์
ภาพจาก Facebook : Audy Thai Thanachaiboonyarat
บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:37 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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