CAAT แจงดราม่า ตั๋วบินเชียงใหม่แพงหูฉี่ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง แนะจองผ่านสายการบิน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:05 น.
CAAT แจงดราม่า ตั๋วบินเชียงใหม่แพงหูฉี่ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง แนะจองตรงผ่านสายการบิน

CAAT แจงดราม่า ตั๋วบินเชียงใหม่แพงหูฉี่ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง วันที่ 23-26 พ.ย. ชี้เกิดจากกลไลราคาในแพลตฟอร์ม แนะจองตรงผ่านสายการบิน

12 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวราคาบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 23–26 พฤศจิกายน 2569 มีราคาสูงผิดปกติ

โดยจากการตรวจสอบพบว่า ช่วงเวลาดังกล่าวมีความต้องการเดินทางสูงกว่าปกติ ประกอบกับมีการปรับตารางบินเพื่อรองรับกิจกรรมปล่อยโคมลอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและที่นั่งให้บริการมีจำกัด โดยเฉพาะเที่ยวบินขาไปเชียงใหม่ในวันที่ 23–24 พฤศจิกายน และเที่ยวบินขากลับในวันที่ 25–26 พฤศจิกายน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง พบว่าหลายสายการบินไม่มีบัตรโดยสารเหลือจำหน่ายในช่วงวันดังกล่าวแล้ว

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สำหรับกรณีที่พบการแสดงราคาบัตรโดยสารสูงผิดปกติผ่านช่องทางจำหน่ายออนไลน์ CAAT ชี้แจงว่า ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่แสดงโดยตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือแพลตฟอร์มจำหน่ายตั๋ว ซึ่งอาจเกิดจากกลไกการกำหนดราคาในระบบเมื่อจำนวนที่นั่งเหลือน้อยหรือใกล้เต็ม และไม่ใช่ราคาที่สายการบินเสนอจำหน่ายโดยตรง

อีกทั้งข้อมูลจำนวนที่นั่งคงเหลือบนแพลตฟอร์มบางแห่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานะการจำหน่ายจริง CAAT จึงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบราคาและสถานะที่นั่งกับสายการบินโดยตรงก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับบัตรโดยสารที่สามารถใช้เดินทางได้จริง และมีค่าโดยสารอยู่ภายใต้เพดานที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ CAAT ขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวเผื่อเวลาในการเดินทางและตรวจสอบกำหนดเวลาเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตารางบินเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงกิจกรรมปล่อยโคมลอย

รวมถึงเตรียมสัมภาระให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน โดยเฉพาะแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ซึ่งต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องบินและห้ามบรรจุในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เพื่อช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการตรวจค้นและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงที่มีผู้โดยสารหนาแน่น

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ทั้งนี้ CAAT จะติดตามสถานการณ์ค่าโดยสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสด้านราคา การแข่งขันที่เป็นธรรม และการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิจากการให้บริการของสายการบิน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของ CAAT ได้ที่ https://complaint.caat.or.th

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 14:05 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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