แพรรี่ ไพรวัลย์ สวนกลับชาวเน็ตถามไปเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ไหม ลั่น “กูไม่ใช่ญาติเขา”
วีนแตก! แพรรี่ ไพรวัลย์ สวนกลับชาวเน็ต หลังถูกถามไปเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ไหม ลั่น “กูไม่ใช่ญาติเขา ไม่ได้นามสกุลวงศ์ผู้ดี”
ถึงขั้นต้องวีนกันหน้าไลฟ์เลยทีเดียว เมื่อ แพรรี่ ไพรวัลย์ ขึ้นไลฟ์สดพูดคุยและขายของตามปกติ ซึ่งในช่วงหนึ่งก็ได้มีการพูดถึงประเด็นข่าวดังเกี่ยวกับคดีบุ๋ม ปนัดดา จากนั้นชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามแพรรี่หน้าไลฟ์ว่า “แล้วแพรรี่ไปเยี่ยมไหม?…”
ทันทีที่ แพรรี่ เห็นและได้อ่านคำถามดังกล่าวแล้วก็ออกอาการวีนทันที ก่อนจะสวนกลับแบบติดตลกตามสไตล์ของเธอว่า
“มึ…ลงหลุมไปเถอะไป พวกคำถามปัญญาอ่อนเนี่ย ไอ้..ิ.บหา…นึกอยากถามอะไรถามไปเรื่อย ..ู.ไปเป็นญาติฝ่ายไหนของเขาล่ะ ..ู.ไม่ใช่เป็นบุตรสาวเขาที่ไหนล่ะ ..ู.ไม่ใช่ นางสาวแพรรี่ บุตรสาวของนางบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มึ…ก็ต้องตื่นก่อน พูดไปเรื่อย ..ู.จะไปเยี่ยมเขาทำไมล่ะ ..ู.ไม่ใช่ญาติโกโหติกากับเขานี่ ..ู.ไม่ได้ชื่อแพรรี่ วงศ์ผู้ดี ..ู.ชื่อแพรรี่ ไพรวัลย์”
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อ้างอิงจาก : Youtube Muay Kit