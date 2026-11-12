กกต. ยื่นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ขอชี้ขาดอำนาจ หวังไม่ให้ศาลฎีกาฯ รื้อคดีฮั้ว ส.ว.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:20 น.
กกต. ยื่นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ขอชี้ขาดอำนาจ หวังไม่ให้ศาลฎีกาฯ รื้อคดีฮั้ว ส.ว.

กกต. หอบเอกสาร ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ขอชี้ขาดอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ว. หวังยันคำตัดสินตัวเองเป็นที่สุด ไม่ให้ศาลฎีกาฯ รื้อคดีฮั้ว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 2 ลัง ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัยชี้ขาดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กกต. ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ชนวนเหตุของเรื่องนี้เกิดจากการที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้รับคำร้องของกลุ่มผู้ร้องเรียนที่ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ว. และขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยเดิมของ กกต. ในคดีฮั้วเลือก ส.ว. ไว้พิจารณา ทำให้ที่ประชุม กกต. เสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 มีมติให้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่า อำนาจของ กกต. ในเรื่องนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดแล้วหรือไม่

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ประเด็นที่ กกต. ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญตอบให้ชัดเจนมีอยู่ 2 เรื่องหลัก เรื่องแรกคือ เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ประกาศรับสมัครและรับรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปแล้ว คำสั่งนั้นถือเป็นที่สุดและห้ามใครมาตรวจสอบย้อนหลังอีกใช่หรือไม่ เรื่องที่สองคือ เมื่อ กกต. ได้ตัดสินชี้ขาดคุณสมบัติไปแล้ว คำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด โดยที่ผู้ร้องไม่สามารถนำเรื่องไปยื่นต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้รื้อฟื้นหรือทบทวนใหม่ได้อีกใช่หรือไม่

การขยับตัวของ กกต. เสียงข้างมากครั้งนี้ ถูกคัดค้านจาก กกต. เสียงข้างน้อย 2 คน คือ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายชาย นครชัย ทั้งคู่ให้ความเห็นแย้งว่า คำร้องของ กกต. กำลังไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจการตรวจสอบของศาลฎีกา ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับไว้วินิจฉัย อีกทั้งการยื่นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายที่จะทำให้ศาลฎีกาต้องหยุดรอคำตัดสินก่อนดำเนินคดี

ความเห็นของ กกต. เสียงข้างน้อยยังสอดคล้องกับมุมมองของนักกฎหมายและอดีตตุลาการหลายราย ที่ระบุตรงกันว่าตามหลักการแบ่งแยกอำนาจในรัฐธรรมนูญ ศาลแต่ละศาลต่างมีอิสระแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายหรือตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลฎีกาได้ ขณะที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เคยชี้แจงต่อวุฒิสภาก่อนหน้านี้ว่า การยื่นเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการขอความชัดเจนเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:20 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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