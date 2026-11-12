เงินเดือนมูลนิธิวอชด็อก ‘อ้อม’ เผยประธานได้ 15,000 แต่ ‘กบ’ ฝ่ายกฏหมายได้ 3 หมื่น
คุณอ้อม อดีตประธานมูลนิธิวอชด็อก อ้าง ‘คุณกบ’ เป็นคนกำหนดเงินเดือนเอง เป็นฝ่ายกฎหมายรับเงิน 3 หมื่น ส่วนตนเองรับ 15,000 บาท
ตามกันต่อกับประเด็นการใช้เงินบริจาคของ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand – WDT) องค์กรคุ้มครองสิทธิสัตว์ หลังเกิดความขัดแย้งระหว่าง “คุณกบ” ประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน และ “คุณอ้อม” อดีตประธานมูลนิธิ ในรายการโหนกระแสมีการชี้แจงว่าเงินบริจาคสะสมตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิมีทั้งสิ้น 31 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือติดบัญชีเพียง 5 หมื่นกว่าบาท ทั้งยังมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และการดำเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
วานนี้ (12 พฤศจิกายน 2569) คุณกบโฟนอินเข้ามาในรายการชี้แจงสาเหตุที่ได้รับเงินเดือนจากมูลนิธิเพราะเป็นฝ่ายกฎหมาย ซึ่งคุณอ้อมขออธิบายประเด็นนี้เพิ่มเติม อ้างว่าคุณกบเป็นคนตั้งตนเองขึ้นมา อีกทั้งคุณกบยังเป็นคนกำหนดเงินเดือนขึ้นมาเอง โดยแบ่งเป็น คุณกบ ฝ่ายกฎหมาย ได้เงินเดือน 30,000 บาท ส่วน คุณอ้อม ที่เป็นประธาน ณ ขณะนั้นได้ 15,000 บาท อ้างว่าตนเองเป็นเพียงนอมินี (ตัวแทน) เท่านั้น
ขณะนี้การสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการปราบปราม (CIB) จะเรียกตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการทุกคนที่กำกับดูแลเงินบริจาคของประชาชน
ล่าสุด คุณอ้อม อดีตประธานมูลนิธิ ขอชี้แจงปมเงินมูลนิธิในรายการโหนกระแส ยอมรับว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จริง แต่ไม่ใช่จำนวนตามที่ถูกกล่าวหา
นอกจานี้ยังมีการเปิดเผยตำแหน่งหน้าที่ในมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 ชุด โดยกรรมการชุดที่ 1 จดทะเบียน พ.ศ. 2562 มี อ้อม วรรณทัศน์ เป็นประธานมูลนิธิ, หมอจุ๋ม ภัทรนันท์ เป็นกรรมการ, นภัส (ลูกคุณอ้อม) เป็นเหรัญญิก และเลขานุการ
ส่วนกรรมการชุดที่ 2 กบ ภูริตา เป็นประธานมูลนิธิ, ใหม่ รัตติยา เป็นรองประธานมูลนิธิ (ลาออกวันที่ 8 สิงหาคม 2569) และ อ้อม วรรณทัศน์ เป็นเหรัญญิก และเลขานุการ
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