สุดเศร้า! “แอนโธนี คลาร์ก” ดาวตลกชื่อดัง จากซิทคอม Yes, Dear จากไปในวัย 62 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.
สุดเศร้า! "แอนโธนี คลาร์ก" ดาวตลกชื่อดัง จากซิทคอม Yes, Dear จากไปในวัย 62 ปี

สุดเศร้า! “แอนโธนี คลาร์ก” ดาวตลกชื่อดังของสหรัฐฯ จากซิทคอม Yes, Dear เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 62 ปี เพื่อนดาราร่วมอาลัย

นับเป็นเรื่องน่าเศร้าต่อวงการบันเทิงของสหรัฐฯ “แอนโธนี คลาร์ก” (Anthony Clark) นักแสดงตลกชื่อดังจากซีรีส์ “Yes, Dear” และ “Boston Common” เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 62 ปี โดย ไมค์ โอมัลลีย์ นักแสดงจากเรื่อง “Glee” ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระบุว่าคลาร์กจากไปเมื่อวันก่อนหน้า พร้อมยกย่องว่าเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและมีเอกลักษณ์ในการเล่าเรื่องแปลกๆ ที่ไม่เหมือนใคร

โอมัลลีย์เล่าว่า ช่วงกลางยุค 90 คลาร์กโด่งดังมากในการเล่นเดี่ยวไมโครโฟนที่บอสตันจนตั๋วขายเกลี้ยง เขาและลิซ่า ภรรยา เคยไปดูโชว์ที่ The Comedy Connection และหัวเราะกันแบบไม่หยุดพัก โอมัลลีย์ชื่นชอบคลาร์กตั้งแต่ก่อนจะได้มาเป็นเพื่อนสนิทกัน และเผยว่าเพิ่งได้คุยโทรศัพท์กันเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ซึ่งคลาร์กก็ยังคงสร้างเสียงหัวเราะให้ลั่นสายได้เหมือนเดิม

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แอนโธนี คลาร์ก นักแสดงตลกชื่อดังของสหรัฐฯ
CBS/Courtesy Everett Collection

คลาร์กเกิดเมื่อ 4 เมษายน 1964 ที่เมืองลินช์เบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย เริ่มต้นอาชีพจากการเดี่ยวไมโครโฟนในบอสตัน ก่อนก้าวสู่วงการแสดงช่วงต้นยุค 90 ข้อมูลจาก IMDb ระบุว่ามีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ “Dogfight” (1991) แต่บทบาทที่สร้างชื่อเสียงที่สุดคือ เกรกอรี “เกร็ก” วอร์เนอร์ ในซิทคอม “Yes, Dear” ของ CBS ที่แสดงร่วมกับโอมัลลีย์ ออกอากาศยาว 6 ซีซัน 122 ตอนในช่วงต้นยุค 2000

นอกจากนี้ เขายังรับบทนำในซีรีส์ “Boston Common” (NBC) และ “Soul Man” (CBS) รวมถึงแสดงภาพยนตร์ “The Rock” และ “My Uncle Rafael” พร้อมทั้งเป็นพิธีกร “Last Comic Standing” ซีซัน 4 ด้าน นิค สวอร์ดสัน เพื่อนนักแสดงตลก ได้โพสต์อินสตาแกรมไว้อาลัยเพื่อนสนิทที่ตนเคยเล่นเปิดโชว์ให้ โดยขอให้ “โทนี่” หลับให้สบายหลังสร้างเสียงหัวเราะมาอย่างยาวนาน

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CBS / Courtesy: Everett Collection
X/ @TheMikeOMalley

ที่มา: The Detroit News

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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