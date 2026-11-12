เปิดแชตลับ “ก๊อต อธิป” เพื่อนสนิทแนะ หนีต่างประเทศ ก่อนเจ้าตัวตอบทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:07 น.
ก๊อต อธิป อนันทวรรณ กับประเด็นแชตเพื่อนสนิท
ภาพจาก : CSI LA

เพจ CSI LA เผยแชตไลน์ระหว่าง ก๊อต อธิป กับเพื่อนสนิทที่เป็นพ่อสื่อให้รู้จัก บุ๋ม ปนัดดา พบข้อความแนะนำให้หนีต่างประเทศช่วงมีปัญหาคดีรุกป่า ขณะที่ฝ่ายก๊อตย้ำรักลูกที่สุดในชีวิต

เฟซบุ๊ก เพจ CSI LA เปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชตไลน์ที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่าง ก๊อต อธิป อนันทวรรณ กับ คุณณัฐ เพื่อนสนิทผู้เป็นพ่อสื่อให้ก๊อตรู้จักกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีข้อความที่ฝ่ายเพื่อนแนะนำให้ก๊อตหลบหนีออกนอกประเทศ ระหว่างเผชิญปัญหาคดีบุกรุกพื้นที่ป่า ขณะที่ก๊อตตอบกลับว่าทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก และรักลูกทุกคนที่สุดในชีวิต

ในบทสนทนาช่วงแรกที่ก๊อตกำลังเผชิญข่าวเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อนสนิททักไปสอบถามด้วยความเป็นห่วง พร้อมถามว่าเกิดความผิดพลาดจากการซื้อที่ดินหรือไม่ และยืนยันว่าไม่เชื่อว่าก๊อตจะตั้งใจทำผิด ก่อนทิ้งท้ายว่า “มีอะไรก็คุยกับกูระบายกับกูได้นะ กูเพื่อนมึงเสมอ”

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แชตลับก๊อต อธิป
ภาพจาก : CSI LA

ก๊อตตอบกลับว่า “กรูไม่พร้อมคุยกับใครเลยเพื่อน มึงก็ไม่ต้องคุยกับปนัดดานะ เขาคงไม่พร้อมเหมือนกัน มึงคอยฟังข่าวไป ไม่กี่วันคนก็ลืม”

ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม เพื่อนสนิทส่งข้อความถึงก๊อตอีกครั้ง โดยบอกว่าแม้ความสัมพันธ์ระหว่างก๊อตกับบุ๋มจะจบลง ตนก็ยังเป็นเพื่อนของก๊อตเหมือนเดิม พร้อมแนะนำให้จัดการเรื่องการหย่าให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ปัญหายืดเยื้อ

อย่างไรก็ตาม ข้อความช่วงหนึ่งกลับกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจ เมื่อฝ่ายเพื่อนพูดถึงเรื่องความรักครั้งใหม่ของก๊อตว่า “มีแฟนเด็กนะมึงเนี่ยท่าทางจะแซ่บอยู่” ก่อนถามถึงความเป็นอยู่และย้ำว่าพร้อมรับฟังในฐานะเพื่อน

ก๊อตตอบกลับว่า “มึงเป็นเพื่อนตายของกรูตลอดมา ขอเวลากรูแป๊บนึงเพื่อน” แต่ฝ่ายเพื่อนยังส่งข้อความตามไปให้จัดการปัญหาเดิมให้เสร็จ ก่อนเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมพูดถึงแฟนสาวที่อายุน้อยกว่าอีกครั้ง

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ประเด็นสำคัญอยู่ที่บทสนทนาวันที่ 30 ตุลาคม เมื่อฝ่ายเพื่อนส่งข้อความเตือนก๊อตว่าได้รับข่าวจากคนรู้จักภายในหน่วยงานบางแห่ง และแนะนำให้รีบเดินทางออกนอกประเทศ เพราะอาจมีหมายจากหน่วยงานราชการเกี่ยวกับปัญหาที่ดินออกมาในไม่ช้า

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ข้อความช่วงหนึ่งระบุว่า “มึงหนีไปต่างประเทศเถอะ มึงมีที่หนีตปท.อยู่ที่ไหนบ้างไหมเนี่ย” ก่อนย้ำว่า “มึงเชื่อกู…กูหวังดีกับมึงมาตลอด หวังดี”

เพื่อนสนิทก๊อต อธิป ส่งข้อความให้กำลังใจช่วงคดีรุกป่า
ภาพจาก : CSI LA

อย่างไรก็ตาม ก๊อตไม่ได้ตอบว่าจะหลบหนีตามคำแนะนำ แต่ส่งข้อความกลับว่า “กรูรู้ว่าเพื่อน กูทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก” และ “กูรักลูกทุกคนที่สุดในชีวิต”

จากนั้นวันที่ 4 พฤศจิกายน ฝ่ายเพื่อนยังคงส่งข้อความให้กำลังใจ โดยยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างและแนะนำให้ค่อย ๆ คิดหาทางแก้ไขปัญหา พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่มีต่อกัน

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แชตวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ระหว่างก๊อต อธิป กับเพื่อน
ภาพจาก : CSI LA

หลัง CSI LA เผยแพร่ภาพแชต ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการที่ฝ่ายเพื่อนย้ำคำว่า “กูเพื่อนมึง” หลายครั้ง บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการให้กำลังใจหรือพยายามสอบถามข้อมูลจากก๊อตกันแน่ ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการเผยแพร่บทสนทนาส่วนตัวออกสู่สาธารณะ

ก่อนหน้านี้ วันที่ 31 ตุลาคม ก๊อตเคยโพสต์อินสตาแกรมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีไปไหน และกำลังปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวน ต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน ก๊อตเดินทางเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังศาลออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการตรวจสอบเรื่องที่ดิน

ทั้งนี้ ภาพแชตที่ CSI LA เผยแพร่ยังไม่มีการยืนยันความถูกต้องจากคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายโดยตรง ส่วนข้อความที่อ้างว่ามีข่าววงในเรื่องหมายจากหน่วยงานราชการเป็นเพียงคำกล่าวอ้างในบทสนทนา ไม่ใช่หลักฐานว่ามีหมายจับออกแล้วในวันที่ 30 ตุลาคม หรือมีการหลบหนีออกนอกประเทศจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:07 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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