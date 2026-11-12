ตั๋วบินเชียงใหม่ช่วงยี่เป็ง พุ่งทะลุ 5 หมื่น ราคาถูกสุด เริ่มต้น 9 พันกว่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 12:38 น.
Google Flights แสดงตั๋วเครื่องบินกรุงเทพเชียงใหม่ช่วงยี่เป็งสูงสุด 54985 บาท

ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ช่วงลอยกระทง 2569 ราคาพุ่งต่อเนื่อง จากเดิมมีรายงานสูงสุด 28,000 บาท ล่าสุดตรวจสอบ Google Flights พบตัวเลือกไปกลับสูงถึง 54,985 บาท

ราคาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ช่วงเทศกาลยี่เป็ง 2569 กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าค่าโดยสารไปกลับพุ่งสูงสุดถึง 28,000 บาท ล่าสุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 12:09 น. ทีมข่าว The Thaiger ตรวจสอบราคาผ่าน Google Flights สำหรับการเดินทางวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน พบตัวเลือกบัตรโดยสารไปกลับสูงถึง 54,985 บาทต่อคน แม้เป็นการค้นหาที่เลือกที่นั่งชั้นประหยัด

จากการตรวจสอบ ทีมข่าวกำหนดต้นทางเป็นกรุงเทพมหานคร ปลายทางเป็นท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลือกผู้โดยสาร 1 คน ชั้นประหยัด ออกเดินทางวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน และเดินทางกลับวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับช่วงจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

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The Thaiger ตรวจราคาตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ล่าสุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569
ภาพจาก : Google Flights

ผลการค้นหาพบว่า เที่ยวบินขาไปจากสนามบินดอนเมือง เวลา 14.15 น. ถึงเชียงใหม่เวลา 15.30 น. แสดงราคาไปกลับสูงถึง 54,985 บาท ขณะที่อีกเที่ยวบินของนกแอร์ ออกเดินทางเวลา 06.20 น. มีราคาที่แสดงอยู่ที่ 54,930 บาท

นอกจากนี้ ยังพบตัวเลือกเที่ยวบินขาไปของนกแอร์เวลา 21.35 น. พร้อมราคาไปกลับ 33,504 บาท ส่วนเที่ยวบินของไทยเวียตเจ็ทจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 06.30 น. แสดงราคาไปกลับ 18,555 บาท และแอร์เอเชียจากสนามบินดอนเมือง เวลา 06.45 น. ราคา 11,108 บาท

อย่างไรก็ตาม ในหน้าค้นหาเดียวกัน Google Flights ยังแสดงว่ามีตัวเลือกราคาถูกที่สุดเริ่มต้นที่ 8,994 บาท ซึ่งหมายความว่าค่าโดยสารไม่ได้สูงเกิน 50,000 บาททุกเที่ยวบิน โดยราคาที่ปรากฏขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่เลือกและรายละเอียดของการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ

ก่อนหน้านี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน มีรายงานการสำรวจเว็บไซต์จำหน่ายตั๋วเครื่องบินหลายแห่ง พบว่าตั๋วไปกลับเส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ สำหรับวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน มีราคาตั้งแต่ 18,000 ถึง 28,000 บาท ส่วนตั๋วเที่ยวเดียวเฉลี่ยประมาณ 9,000 บาท ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์เรื่องค่าเดินทางภายในประเทศที่สูงกว่าการเดินทางไปต่างประเทศบางเส้นทาง

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ด้านนายไพศาล สุขเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ แสดงความกังวลว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงอาจกระทบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่จองการเดินทางใกล้วันจัดงาน เนื่องจากปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ช่วงยี่เป็งมากกว่า 200,000 คน

ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่เคยหารือกับตัวแทนสายการบิน เพื่อขอให้พิจารณาราคาบัตรโดยสารให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

สำหรับประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน โดยวันลอยกระทงตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่จำนวนมาก

สนามบินเชียงใหม่เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงยี่เป็ง 2569

ขณะเดียวกัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมปรับตารางเที่ยวบินในช่วงวันที่ 24 ถึง 25 พฤศจิกายน เพื่อความปลอดภัยจากการปล่อยโคมลอย โดยประสานให้สายการบินหลีกเลี่ยงการทำการบินในบางช่วงเวลา ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินอาจกระจุกตัวในช่วงเวลาที่เหลือ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามาตรการปรับตารางบินเป็นสาเหตุโดยตรงของราคาตั๋วที่สูงถึง 54,985 บาท

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ทั้งนี้ ราคาที่ The Thaiger ตรวจสอบเป็นข้อมูลจาก Google Flights ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ไม่ใช่ราคาค่าโดยสารมาตรฐานหรือราคาที่ทุกสายการบินจำหน่ายตลอดช่วงเทศกาล และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่ค้นหา จำนวนที่นั่ง และเที่ยวบินที่เหลืออยู่ ผู้โดยสารจึงควรตรวจสอบราคาสุดท้ายและรายละเอียดเที่ยวบินทั้งสองขาก่อนชำระเงิน

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ข้อมูลจาก : Google Flights

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 12:38 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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