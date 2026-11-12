เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! เครื่องเพชร บุ๋ม มีกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น “แม่ว่าแปลก”
อุ๊ย! เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! เครื่องประดับอัญมณี บุ๋ม ปนัดดา มีซองกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น “แม่ว่ามันแปลกๆ”
หลังจากเมื่้อวานนี้ (11 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. นำทีมเข้าตรวจค้นคอนโดหรูย่านสุขุมวิท และพญาไท ของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งผลการตรวจค้นพบกับกระเป๋าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแบรนด์เนม รวมถึงเครื่องประดับอัญมณีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในคอนโดทั้งสองแห่ง คาดว่า 70%-90% เป็นของแท้ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมืองโฆษณา
ล่าสุด เอิ๊ก พรหมพร ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยตั้งข้อสงสัยถึงเครื่องประดับ ของ บุ๋ม ปนัดดา ที่ซุกซ่อนเอาไว้ในคอนโดหรูใจกลางเมือง ระบุว่า “เพชรไรวะ? มีซองกันชื้นและห่อพลาสติกกันกระแทกด้วย เพชรนางรำรึเปล๊า? เป๋าน่ะจริง แต่เพชรแม่ว่าแปล๊กแปลก #เก๊ไม่มีที่สิ้นสุด #ละครฟอร์มยักษ์”
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อ้างอิงจาก : IG erkerkja