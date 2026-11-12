เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! เครื่องเพชร บุ๋ม มีกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น “แม่ว่าแปลก”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.
เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! กรุเครื่องเพชร-อัญมณี บุ๋ม ปนัดดา มีซองกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น "แม่ว่าแปลก"

อุ๊ย! เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! เครื่องประดับอัญมณี บุ๋ม ปนัดดา มีซองกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น “แม่ว่ามันแปลกๆ”

หลังจากเมื่้อวานนี้ (11 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. นำทีมเข้าตรวจค้นคอนโดหรูย่านสุขุมวิท และพญาไท ของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งผลการตรวจค้นพบกับกระเป๋าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแบรนด์เนม รวมถึงเครื่องประดับอัญมณีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในคอนโดทั้งสองแห่ง คาดว่า 70%-90% เป็นของแท้ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง

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ล่าสุด เอิ๊ก พรหมพร ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยตั้งข้อสงสัยถึงเครื่องประดับ ของ บุ๋ม ปนัดดา ที่ซุกซ่อนเอาไว้ในคอนโดหรูใจกลางเมือง ระบุว่า “เพชรไรวะ? มีซองกันชื้นและห่อพลาสติกกันกระแทกด้วย เพชรนางรำรึเปล๊า? เป๋าน่ะจริง แต่เพชรแม่ว่าแปล๊กแปลก #เก๊ไม่มีที่สิ้นสุด #ละครฟอร์มยักษ์”

เอิ๊ก พรหมพร ถามแรง! เครื่องเพชร บุ๋ม มีกันชื้น-ห่อกันกระแทก ลั่น แม่ว่าแปลกๆ-1

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อ้างอิงจาก : IG erkerkja

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 13:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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